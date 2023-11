– Hendelsen definerte en hel generasjon

Regnbygene hadde gitt seg, solen skinte og kalesjen på bilen ble åpnet. Alt for at folk i Dallas skulle få se det unge presidentparet.

President John F. Kennedy og førstedame Jacqueline vinket til folk langs den to mil lange ruta. Stemningen var nærmest euforisk.

Klokken 12.36 lokal tid smalt det. Den amerikanske presidenten ble truffet av to skudd mot hodet, foran flere tusen vitner. 24 minutter senere var han erklært død.

SKJEBNEDAGEN: President John F. Kennedy, førstedame Jacqueline Kennedy fotografert kort tid før skuddene rammet presidenten 22. november 1963. Foto: Jim Altgens

Det er 60 år siden nå. Datoen var 22. november 1963, og USA var forandret.

– Vi ønsker at folk skal forstå hvordan det var å oppleve dagen. Attentatet definerte absolutt en generasjon, sier Stephen Fagin fra The Sixth Floor Museum på Dealey Plaza til nyhetsbyrået AP.

Museet ligger på stedet hvor Lee Harvey Oswalds snikskytterutstyr ble funnet.

– For alle som levde gjennom og ble voksne på 60-tallet, representerte drapet et betydelig skifte i amerikansk kultur, sier han.

HISTORISK: Drapet på president Kennedy 22. november 1963 har vært gjenstand for en lang rekke konspirasjonsteorier og spekulasjoner. Her er han ca et halv år før han ble drept. Foto: William J. Smith/AP

Det er stadig færre som selv opplevde, og kan fortelle om denne dramatiske dagen.

– Dette båndet til fortiden forsvinner når de siste stemmene fra denne tiden er borte, sier Fagin.

– Mange av stemmene som kunne fortelle historien for ti år siden har gått bort. Så mange politifolk, reportere og øyenvitner, sier han.

Norsk-amerikansk livvakt

Den norsk-amerikanske livvakten til Kennedy, Clint Hill, er en av disse stemmene. Han var taus om opplevelsen i flere tiår.

LIVVAKTEN: Her står Clint Hill sammen med JFK og Jackie på en av de mange oppdragene som Secret Service-agent.

Han er del av en ny miniserie på National Geographic, «JFK: One Day in America».

Det var Hill som hang bakpå bilen til presidentparet da skuddene falt. Han kastet seg framover, og er den eneste som har kunnet fortelle hva presidentfruen sa da hun oppdaget at mannen var skutt ved siden av henne.

– Hun var i sjokk. Hun sa: «Jeg har hjernen hans i hendene», før hun sa: «Å Jack, å Jack. Hva har de gjort.»

NORSK-AMERIKANER: Livvakten som styrter fram i bilen på dette bildet er norsk-amerikanske Clint Hill. Han har tidligere fortalt til TV 2 at han strevde psykisk i mange år etter drapet. Foto: Justin Newman

Det fortalte Hill til TV 2 i programmet «Eventyrlige Nordmenn» i 2014. Den gang var det få som visste hvor hardt Hill tok hendelsen, og han fortalte at han ble dypt deprimert i flere år etter drapet.

– Det gjør vondt å vite at det skjedde mens jeg var der for å beskytte dem, sa han til TV 2 den gang.

Clint Hill het opprinnelig Haugen til etternavn, og han er stolt av sitt norske opphav.

Han var i utgangspunktet motvillig til å passe på førstedamen, men han og Jaqueline Kennedy ble etter hvert gode venner.

I løpet av karrieren i Secret Service var Hill livvakt for fire presidenter. Han ble han også sjef for livvaktene til presidenten før han pensjonerte seg fra tjenesten i 1975.

«Vill, gal, kaotisk og uforståelig»

En annen stemme som trekkes fram i serien er Peggy Simpson.

Hun var reporter for Associated Press (AP), og på attentatdagen skulle hun delta på en kveldsinnsamlingsmiddag for Kennedy i Austin. Siden hun hadde ledig tid, ble hun sendt for å se på presidentkortesjen, men hun var ikke i nærheten av Dealey Plaza da skuddene falt.

REPORTER: Peggy Simpson var ung journalist i 1963. Foto: AP

Simpson hadde ingen anelse om at noe uvanlig hadde skjedd før hun ankom kontoret til AP.

På vei ut av en heis, hørte hun en resepsjonist si, «Alt vi vet er at presidenten har blitt skutt,» og deretter hørte hun avisens redaktør brife staben.

Hun rakk å se over byråsjefens skulder mens han sendte nyheten til verden, og deretter løp hun ut mot åstedet hvor hun fikk politifolk i tale.

– De tok meg under vingen, forteller kvinnen som nå er 84 år gammel.

Hun sprang fram og tilbake mellom politifolkene og en telefonkiosk hvor hun ringte inn nyheter til redaksjonen.

Hun beskriver situasjonen på politihuset som «vill, gal, kaotisk og uforståelig»

AP-REPORTER: Peggy Simpson viser fram bildet av en politimann som bærer Oswalds rifle gjennom en tettpakket korridor på politihuset i Dallas. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Den mistenkte

Det var tjukt av journalister i korridorene da en politimann kom inn med Lee Harvey Oswalds rifle som var funnet i en bygning like ved. Oswald ble raskt mistenkt.

Mistenktes mor og kone ankom, og på et tidspunkt holdt myndighetene en pressekonferanse der Oswald svarte på spørsmål fra reportere.

Alt tyder på at det var Oswald som skjøt presidenten, men saken kom aldri for retten.

To dager etter attentatet ble Oswald selv skutt og drept i full offentlighet og mens TV-kameraene rullet, da han skulle flyttes fra ett fengsel til et annet.

DØDE: Dette bildet viser øyeblikket Jack Ruby skjøt og drepte Kennedys drapsmann Lee Harvey Oswald 24. november, to dager etter at Oswald drepte John F. Kennedy. Drapet ble vist direkte på amerikansk fjernsyn Foto: Bob Jackson

Under en time etter at Oswald var død, forsto J. Edgar Hoover at de mange ubesvarte spørsmålene kunne gi grobunn for konspirasjonsteorier.



Selv om 24 år gamle Lee Harvey Oswald ble utpekt som gjerningsmannen, har det siden drapet versert rykter og spekulasjoner om man faktisk vet hele sannheten.