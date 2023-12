Hemmelige opptak gir innblikk i livet til russiske soldater

I all hemmelighet overvåkes telefonsamtalene de russiske soldatene tar med sine kjære i hjemlandet.

Opptakene gir et innblikk i hvordan soldatene ser på krigen, og innholdet i samtalene viser hvordan krigen har endret seg, skriver nyhetsbyået AP.

Fra de profesjonelle soldatene, som var med på Russlands fullskala-invasjon av Ukraina, til menn fra alle samfunnslag, tvunget til å krige under krevende forhold.

RINGER HJEM: Ukrainske etterretningsbyråer overvåker og tar ofte opp samtaler russiske soldater har med familiene sine. Foto: AP Illustration/Peter Hamlin

– Det er faen meg ikke noen tapre dødsfall her, sier en russisk soldat i Kharkiv-regionen til broren sin.

– Du dør som en helvetes makk.

Kodeord blir vanligere

På vei inn i en ny vinter, frykter russerne en ny mobilisering. Samtidig er det et økende antall soldater som ønsker seg ut.

Ukrainsk etterretning, GUR, publiserer mange slike soldatsamtaler, og de brukes bevisst i propaganda-apparatet.

Nyhetsbyrået AP har imidlertid verifisert identiteten til fire av soldatene som kan høres i telefonopptakene. Det har de gjort ved å snakke med både slektninger og soldatene selv, og de har verifisert telefonnumre gjennom åpne kilder.

I samtalene bruker soldatene koder når de snakker om sensitive militære opplysninger. 200 betyr døde. 300 betyr sårede. Men stadig oftere snakkes det nå om 500 – soldater som nekter å kjempe.

Soldaten som snakker med sin bror beskriver krigen som et folkemord, og en slagmark hvor hele verden får testet våpnene sine og vise styrke.

– Hvis dette ikke slutter nå, så kommer vi til å lede ukrainerne til Kreml selv, sier soldaten.

Samtalene som er verifisert er tatt opp i januar 2023, mens slagene om Bakhmut var i ferd med å bli krigens mest dødelige.

Mens antall falne soldater økte på slagmarken, presset Moskva på med ny mobilisering.

Et stort spørsmål før vinteren var hvor mye Russland har økt sin produksjonskapasitet. Det utkjempes en utmattelseskrig og vinneren kan bli den som raskest klarer å fylle på med våpen, ammunisjon og godt trent personell.



Siden Russland startet sin fullskala-invasjon av Ukraina i februar 2022, har vær og føre vært en av faktorene som har lagt premissene for bevegelser på slagmarken.

DØD: En hodeskalle ligger igjen i en skyttergrav utenfor Robotyne. Foto: Reuters

Nå nærmer vinteren seg for fullt etter en sommer og høst der Ukraina skulle på offensiven, men ikke fikk de store gjennomslagene som mange hadde ventet seg.

Samtidig har russerne befestet sine stillinger, gravd forsvarslinjer og minelagt store områder.

Stemmene på telefonlinjene kommer fra menn som har overlevd sist vinter på regnvann. De har drept mennesker med kniv, og de vet at det eneste som har holdt dem i live er flaks.

De er glemt og utmattet, og de vil hjem.

«Professoren»

En av soldatene kalles bare for «Den gale professoren». Han har ustelt hår, og var blant de første som mobiliserte i september 2022.

Han sier han fikk løfte om at han kunne reise hjem hver sjette måned, og at han ikke kom til å være i nærheten av frontlinjen. Begge deler var løgn.

Etter noen få uker ble han sendt til fronten nær Bakhmut. Sammenlignet med leiesoldatene i Wagner, var utstyret hans elendig.

– De har nattkikkerter og automatvåpen. Jeg har en rifle fra 1986, eller noe sånt, sier han til broren sin over telefon i januar.

Snart 20 måneder etter invasjonen i slutten av februar i 2022 kontrollerer russiske styrker rundt en femdel av ukrainsk territorium Foto: AP Illustration/Peter Hamlin

Hans oppgave var å sikte, men koordinatene de fikk var så dårlige at de endte opp med å drepe hverandre.

«Professoren» sier de ble beordret å ikke drepe sivile, men i mange tilfeller var det umulig å se hvem som var sivile og hvem som var ukrainske soldater.

Hjemsøkes

– Til og med et barn kan bære granater. Hvor landet granatene jeg skjøt? Har jeg drept barn? spør han broren.

– Hvis du ikke liker noe, eller nekter noe, så blir man kalt en «500» med en gang. Så vi må følge ordre uansett, sier han i samtalen.

Noen uker senere ble broren drept i en bilulykke. En annen bror ble alvorlig skadet. «Professoren» fikk permisjon i ti dager for å dra hjem i begravelsen, men ble etter få dager anmeldt for å ha stukket av fra tjeneste. Han er fremdeles i Russland og risikerer ti år i fengsel.

Nå hjemsøkes han av de døde. De stirrer tilbake på ham, og han kan nesten høre dem gå bak ham. Han våkner i panikk om natta, og kaster seg ned hvis han hører lyden av en fløyte.

«Artyom»

Krigen virket meningsløs for Artyom. Men det var en mulighet til å håndtere gjeldssituasjonen han hadde satt seg selv i.

SORG: En russisk mor kneler ved graven til sin sønn som døde i krigen mot Ukraina. Foto: AP

Artyom sier til AP at han elsket familien før krigen, og elsker dem enda høyere nå. Han angrer på at han ikke tilbrakte mer tid med dem mens han kunne.

I telefonsamtaler med kona, sier han at alle er deprimerte, og at han forstår de som stikker av. Han ville ikke selv desertere, men kritiserer Putin.

– Hvorfor var ikke Putin fornøyd med Krim. Hvorfor skulle han ta Kharkiv og Kyiv? Hvorfor løy alle om hvor fantastisk det sto til ved fronten, sier han til kona på telefon i januar.

Han sier til AP at han føler at han ikke har noe valg. Han kan ikke reise hjem og havne i fengsel for desertering, og han føler også forpliktelse for medsoldatene.

– Jeg må redde guttene som er med meg i skyttergravene. Og meg selv. Det er det eneste jeg vil. Og drepe ukrainere raskere for å komme meg hjem, sa han til AP i mai.

SLAGMARK: Det er grufulle forhold på slagmarken. Denne høsten har de hardeste kampene rast ved Andriivka i Donetsk. Foto: AP Photo/Alex Babenko

«Roman»

Før krigen jobbet Roman i et advokatfirma. Han ble mobilisert til krigen i september 2022. To måneder senere var han ved fronten.

Han har ett råd til alle han kjenner:

– Unngå denne krigen hvis du kan, sier han på telefon til en kamerat.

– Verv deg hos Wagner eller andre leiesoldater. Gjør hva du kan, bare ligg unna de mobiliserte. Vi er de laveste av de lave, sier han.

Roman har overlevd på regnvann, han har dyttet en døende manns innvoller tilbake inn i kroppen hans, og angrepet en ukrainsk soldat i en skyttergrav med kniv.

– Det kom til et punkt hvor guttene slurpet i seg vann fra pytter. Når det snødde løp guttene rundt og fanget snøfnuggene før de landet på bakken, sier han til kameraten.

Roman har selv tatt av 30 kilo og har diaré. Troppen hans hadde opprinnelig 100 soldater. Etter tre måneder var en tredel drept.

Han forteller om tøffe patriotiske menn som har knekt helt sammen, og at de overlever kun ved å være i alarmberedskap hele tiden.

– Allerede nå blir jeg tristere av å skyte en fugl, enn å skyte et menneske.

(AP Illustration/Peter Hamlin) Foto: AP Illustration/Peter Hamlin

– Jeg er helt ærlig. Hvis du har den minste mulighet til å slippe unna å tjenestegjøre, så kom deg utav det, sa han videre.

«Andrei»

Etter fire måneder i Ukraina, konkluderte Andrei med at hans liv ikke betydde noe for ledelsen i Russland.

Mobilisert fra en liten by langt øst i Russland, befant han seg plutselig i Donetsk. Han beskriver krigen som tull og at flere blir drept av sine egne.

– Mobiliserte soldater som meg blir ikke regnet som mennesker, sier han til sin mor på telefon.

Han beskriver at et ønske om mytteri ligger i lufta.



– Vi har ikke lov til å dra. Ikke engang når vi blir syke eller skadde, for befalet frykter at vi aldri kommer tilbake. Vi dør i søla vi lever i.

Moren viste lite sympati for sønnen.

– Du bør ikke bli syk da, svarer hun.

Oppsøkte moren

AP snakket med Andreis mor i september mens hun høstet tomater fra familiens hage. Hun kunne fortelle at sønnen var tilbake i Russland.

Hun fortalte også at hun selv vokste opp i Ukraina, men at hjemlandet var blitt ugjenkjennelig.

– Det er fylt av svikere og fascister. Er du blind eller dum? Kan du ikke se at det ikke er noen normale mennesker der? Eller vil du at barna dine skal vokse opp og bli apekatter akkurat som i USA? spurte hun APs reporter.