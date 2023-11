«Hemmelig» motoffensiv tar russerne på senga

I månedsvis har ukrainske spesialavdelinger kjempet for å sikre seg et fotfeste på østsiden av elva Dnipro. Selv om operasjonen ser ut til å ha tatt russerne på senga, er den neppe noe stort gjennombrudd, mener eksperter.

Allerede i begynnelsen av august var TV 2 i kontakt med ukrainske spesialsoldater, som fortalte at de hadde etablert seg på den østre bredden av elva Dnipro.

Men fra offisielt hold tok det lang tid før ukrainske myndigheter ville si noe om denne hemmeligste delen av motoffensiven.

Sist uke brøt president Volodymyr Zelenskyj tausheten og la ut flere bilder av soldater i ferd med å krysse den brede elva.

– Venstre elvebredd i Kherson fylke. Våre krigere. Takk for deres styrke og for deres fremgang! Ære være alle som kjemper for frihet og rettferdighet for Ukraina, skrev Zelenskyj på Telegram.

Nataliia Humeniuk, talskvinne for den ukrainske Sørkommandoen utdyper hva som foregår:

– Vi skyver dem nå tilbake fra elvebredden langs en tre til åtte kilometer lang linje, sier hun til ukrainsk TV.



FOTFESTE: Det oransje området på østsiden av Dnipro viser den antatte størrelsen på det ukrainske brohodet. Foto: Insititute for the Study of War

Russland bekrefter

Også russiske talsmenn bekrefter nå at ukrainerne har fått et fotfeste på østsiden av elva.

Sist mandag meldte det statlige russiske nyhetsbyrået TASS at de russiske styrkene i området hadde besluttet å trekke seg tilbake til «mer fordelaktige» stillinger.

Men meldingen ble kort tid etter trukket tilbake og stemplet som en «provokasjon» av det russiske forsvarsdepartementet.

LETT UTSTYRT: På grunn av trusselen fra russisk artilleri, skarpskyttere og droner, bruker den ukrainske hæren små og raske båter når de skal frakte folk og utstyr til den andre bredden av Dnipro. Foto: Kostiantyn Liberov, Vlada Liberova / Telegram: President Volodymyr Zelenskyj

Det er likevel grunn til å tro at den inneholdt en kjerne av sannhet, og at den russiske ledelsen er bekymret over ukrainernes fremgang langs denne uventede aksen.

Blant annet spekulerte enkelte krigssynsere om at den ukrainske hæren kunne prøve å presse seg sørover langs hovedveien E97, der avstanden ned til Krymhalvøya er mindre enn åtte mil.

Harde motangrep

Men foreløpig har de ukrainske styrkene bare klart å rykke rundt tre kilometer inn i landet fra elvebredden.

SKJULT: Mørketid og tidvis dårlig vær har gjort det lettere for de ukrainske marineinfanteristene å krysse Dnipro usett. Men sannsynligvis har de så langt ikke klart å landsette mer enn 500-800 mann. Foto: Kostiantyn Liberov, Vlada Liberova / Telegram: President Volodymyr Zelenskyj

Og i løpet av helgen har russiske styrker gjennomført minst tolv motangrep, ifølge amerikanske Institute for the Study of War.

Derfor mener de fleste eksperter at det ukrainske fotfestet ikke har så stor betydning i det store bildet.

Kanskje har operasjonen kun til hensikt å vise vestlige samarbeidspartnere at det fortsatt er liv i motoffensiven, som mange nå har avskrevet.

– De har simpelthen ikke kapasitetene de trenger for å rykke dypere ned mot Krym, sier forsvarsanalytikeren Konrad Muzyka til the New York Times.

SKEPTISK: Hovedlærer ved Stabsskolen, Geir Hågen Karlsen tror ikke vi er vitne til noe stort ukrainsk gjennombrudd øst for Kherson. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han får støtte av oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole. Karlsen peker blant annet på at ukrainerne så langt ikke har klart å frakte mer enn noen hundre soldater over elva.

– Jeg tror dette kun er et mindre skinnangrep i flanken som er ment å binde opp russiske styrker, sier Karlsen til TV 2.

– Dette er ikke noe vendepunkt eller noen stor utvikling. Slik jeg ser det, tror jeg vi vil måtte slite med denne krigen i lang tid fordi ingen av partene i overskuelig fremtid vil ha noe overtak.