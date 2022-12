Hemmelig kodeord på radioen skulle signalisere at statskuppet var i gang

Onsdag kveld sitter 13 medlemmer av den høyreekstreme gruppen Reichsbuerger varetektsfengslet i Tyskland, mistenkt for å ha planlagt «Dag X». Dette er et kodeord for et høyreekstremt statskupp, som tar sikte på å kaste den tyske stat og gjeninnføre keiserriket fra 1918.

– De regnes ikke som nazistiske, men de ønsker en fremmedfiendtlig stat med et autoritært styresett. Mye av tankegodset er hentet fra 1920-tallets Tyskland, etter nederlaget under første verdenskrig, forklarer journalist og historiker Astrid Sverresdotter Dypvik.

Flere av de pågrepne ble i lang tid overvåket av politiet, som sitter på en rekke detaljer om hvordan det planlagte statskuppet skulle gjennomføres.

– De skulle storme riksdagen med våpen og var klare til å drepe. Det var en opptrappet plan, for å si det sånn, sier professor Tore Bjørgo, som leder Senter for ekstremismeforskning.

HISTORIKER: Astrid Sverresdotter Dypvik har skrevet bok om de høyreekstreme miljøene i Tyskland. Hun forteller at Reichsbuerger ønsker seg et autoritært styresett. Foto: Sverre Saabye

Ville mørklegge Tyskland

Ifølge Tagesschau vurderte den militære fløyen av Reichsbuerger å storme Riksdagen i Berlin, for så å pågripe landets folkevalgte. Deretter skulle et hemmelig kodeord leses opp over radio, som skulle utløse neste steg i planen: Ved hjelp av en elektromagnetisk puls skulle man kutte strømforsyningen i store deler av Tyskland.

Mørkleggingen av landet skulle fungere som et signal til landets befolkning. Reichsbuerger mente dette ville være et tegn på at tiden var inne, og satset på at andre høyreekstreme og statsfiendtlige tyskere ville slutte seg til kuppet.

Planla ekskursjon til Berlin

Selv om plottet virker søkt, var gruppen godt i gang med planleggingen. I høst planla Reichsbuerger å besøke Riksdagen for å innhente informasjon om hvordan de best kunne utføre komplottet, skriver Zeit.

Tyske sikkerhetsmyndigheter holdt gruppen under tett oppsikt, og nyheten om Riksdags-besøket gjorde at de vurderte å aksjonere mot gruppa. Av ukjente grunner ble derimot besøket avlyst, og gruppen fikk fortsette planleggingen frem til onsdag morgen.

STORAKSJON: Over 3000 politibetjenter deltok i en aksjon mot Reichsbuerger onsdag morgen. Her fra Berlin. Foto: Tobias Schwarz/AFP

– Mange antistatlige terrorplot blir oppdaget på et tidlig stadium, og sikkerhetsmyndighetene klarer derfor også å avverge dem tidlig. Dette virker som et veldig utviklet plot for å gjennomføre statskupp, og man kan vel ikke komme på mange eksempler på noe liknende, sier ekstremismeforsker Bjørgo.

Dommeren som skulle bli justisminister

En av hovedpersonene bak komplottet, er den tyske dommeren Birgit Malsack-Winkemann. Så sent som i midten av oktober forsøkte tyske justismyndigheter å fjerne henne fra dommerbenken, på bakgrunn av hennes uttalelser om flyktninger og koronapandemien.

Malsack-Winkemann fikk derimot beholde jobben, da man ifølge Zeit ikke fant det bevist at den tidligere politikeren «kunne knyttes til konspirasjonsteoretikere i høyreekstreme miljø».

PRINS: Prins Heinrich XIII hadde planer om å lede det nye Tyskland. Nå er han pågrepet. Foto: Reuters

Knappe to måneder senere virker dette bevist utover enhver rimelig tvil. Malsack-Winkemann var ifølge etterforskerne tiltenkt rollen som justisminister i Reichsbuergers nye Tyskland, ledet av Prins Heinrich XII.

Horoskop og konspirasjonsteorier

Malsack-Winkemann var medlem av det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutchland. Den skilte tobarnsmoren ble valgt inn i Riksdagen i 2017, hvor hun blant annet var medlem av budsjettkomiteen.

Når Zeit ber hennes tidligere komitekolleger beskrive den nå pågrepne kvinnen, får de blant annet høre at hun var «drevet av hat». Malsack-Winkemann skal ved flere anledninger ha sovnet under komitemøter og var en tilhenger av konspirasjonsteorier som QAnon.

En annen beskriver dommeren som «veldig spirituell»

– Når hun skulle gjøre seg opp en mening om folk, pleide hun å lese horoskopet deres, sier en tidligere kollega til Zeit.

Mener det vil skje igjen

I likhet med mange av de andre mistenkte, ble Malsack-Winkemann overvåket av tyske sikkerhetsstyrker i lang tid før onsdagens pågripelse. Dommeren, som tidligere representerte av det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutchland (AfP), planla å bruke sine privilegier som eks-folkevalgt for å få gruppen inn i Riksdagen i høst.

Verken besøket eller statskuppet ble noe av, og nå sitter Malsack-Winkemann bak lås og slå sammen med en rekke andre høyreekstreme Reichsbuerger-tilhengere. Astrid Sverresdatter Dypvik er derimot overbevist om at gruppen vil prøve seg på nytt.

– Det er mulig de klarer å ta alle som er tilknyttet denne kupp-planen, men ideologien er utbredt i et langt større miljø. Jeg tror ikke det er siste gang vi hører om at ytre høyre forsøker å begå statskupp i Tyskland, avslutter Sverresdatter Dypvik.