– Helt konkrete skader på anlegget

I forrige uke fikk det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilgang til kjernekraftverket i Zaporizjzja, som har blitt utsatt for militære angrep.

Seksjonssjef ved direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ingar Amundsen, sier rapporten har gitt ny informasjon.

– Vi ser helt konkrete skader på bygninger på anlegget, forteller Amundsen.

I rapporten fra IAEA nevnes syv pillarer for atomsikkerhet og for å unngå atomulykker. Samtlige av disse punktene er brutt.

BEKYMRET: Amundsen sier rapporten viser at samtlige sikkerhetskrav er brutt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Anleggene er ikke designet for å motstå den typen angrep. Det er helheten IAEA er bekymret for, og de ønsker å hindre videre trefninger og å demilitarisere sonen, sier seksjonssjefen.

Hevder Russland fortsetter angrepene

Både Ukraina og deres motpart, Russland, har beskyldt hverandre for å drive krigføring farlig nærme kjernekraftverket.

Ifølge ukrainske myndigheter har Russland nå gjenopptatt artilleribeskytning nær kjernekraftverket. Lokale myndigheter sier byen Nikopol, som ligger om lag 80 kilometer unna Zaporizjzja, ble beskutt med raketter og artilleri.

Meldingene kommer bare én dag etter at IAEA ba om en demilitarisering i regionen.

Påstanden avvises av Russland, som hevder de ikke har våpen ved anlegget.

– Ikke Tsjernobyl

Kjernefysiker Sunniva Rose understreker at skadene er på bygninger der det er brensel, og ikke på selve reaktoren.

– Det er alvorlig, men det er ikke et Tsjernobyl vi ser for oss, for å prøve å nyansere det litt, sier hun.

NYANSER: Kjernefysiker Sunniva Rose mener det ikke er et nytt Tsjernobyl man eventuelt kan stå overfor.

Ifølge Rose er verste utfall at radioaktive utslipp kan gå inn i næringskjeden til befolkningen i området rundt kraftverket. Så lenge reaktorene ikke skades, er det heller ikke fare for utslipp av radioaktivt jod.

– Det er foreløpig det vi snakker om, og det er et positivt tegn at IAEA har fått komme inn. Men det er helt klart at krig rundt et kjernekraftverk må defineres som uholdbart, sier kjernefysikeren.

– Ikke beroliget

Ifølge Amundsen er det god grunn til bekymring, inntil videre.

– IAEA har konkludert med at etter de har vært der, ble de ikke mer beroliget. Men det er en rekke ulike elementer som må forbedres, sier han.

Amundsen mener sikkerhetssystemene må være på plass, og at forholdene for arbeidstakerne og operatørene på anlegget må utbedres.

Beklaget

Etter at IAEA-rapporten ble lagt fram tirsdag, beklaget Russlands FN-ambassadør at Ukraina ikke ble tillagt skyld for artilleriangrep mot det russiskokkuperte kraftverket.

– Vi beklager at rapporten ikke navngir kilden for beskytingen direkte, sa Vasilij Nebenzia i et møte i FNs sikkerhetsråd, der IAEA-direktør Rafael Grossi redegjorde for byråets inspeksjon ved kraftverket.

– Vi forstår din posisjon som internasjonalt tilsyn, men i dagens situasjon er det viktig å påpeke ting direkte, sa FN-ambassadøren.

I rapporten som bla lagt fram tidligere på dagen, ba FN om en demilitarisert sone rundt kraftverket. Russiske styrker tok kontroll over kraftverket tidlig i krigen, men det er fortsatt ukrainsk personell som står for driften.