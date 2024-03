Helsearbeidere forteller om brutal behandling i israelsk fangenskap

Palestinske helsearbeidere forteller at de ble mishandlet og utsatt for liksom-henrettelser av israelske soldater. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Leger og andre ansatte på Nasser-sykehuset på Gazastripen forteller til BBC at de ble utsatt for brutal behandling av israelske soldater som stormet sykehuset.

Sykehuset i Khan Younis ble stormet av israelske soldater 15. februar, og flere leger og sykepleiere forteller nå i intervjuer med britiske BBC om behandlingen de fikk.

Legen Ahmed Abu Sabha forteller at en israelsk soldat påførte ham armbrudd, og at han ble truet av hunder i løpet av uken han satt i fangenskap.

Andre helsearbeidere forteller om hvordan de israelske soldatene tvang dem til å kle av seg, påførte dem bind for øynene, bandt hendene deres bak på ryggen og gjentatte ganger slo dem.

Soldatene kastet også kaldt vann over fangene og tvang dem til å knele utendørs i timevis, forteller helsepersonellet.

BER OM SVAR: Storbritannias utenriksminister David Cameron mener at Israel må svare på beskyldningene. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Krever etterforskning

Storbritannias utenriksminister David Cameron beskrev i Underhuset tirsdag BBCs rapport som «svært foruroligende» og ba israelerne om svar. Camerons statssekretær Andrew Mitchell har samtidig krevd en «full og grundig etterforskning».

Den israelske hæren (IDF) har ikke direkte kommentert innholdet i rapporten til BBC, men benekter at helsepersonell ble skadd.

BBC har identifisert 49 ansatte ved Nasser-sykehuset som ble tatt til fange av israelske styrker. Foruten å snakke med flere av dem, er også øyenvitner og andre kilder intervjuet av den britiske kringkasteren.

Knelende på bakken

På videoopptak som ble gjort i hemmelighet da soldatene stormet sykehuset, kan man se helsearbeidere iført bare undertøyet, knelende bakbundet på bakken utenfor akuttmottaket.

– Alle som beveget på hodet eller rørte på seg på annet vis, ble slått, forteller sykehusdirektøren Atef Al-Hout til BBC.

– De etterlot oss i denne skammelige stillingen i rundt to timer, sier han.

Helsearbeiderne ble deretter etter tur tatt med inn i en av sykehusets bygninger, der de ble avhørt.

– Etterpå knuste de en flaske og kuttet meg på leggen slik at det begynte å blø, forteller Sabha.

Fangeleir

Fangene skal deretter ha blitt kjørt til en israelsk fangeleir, fortsatt bare iført undertøyet og med bind for øynene.

– Vi var nakne, kun iført boksershorts. De stablet oss på hverandre og fraktet oss ut av Gaza. Hele veien ble vi slått, skjelt ut og ydmyket, forteller en av legene.

Ifølge ham slo soldatene dem både med knyttnevene, køller, plastslanger og geværkolber.

Underveis ble de ifølge Sabha hentet ut fra bilene.

– De tok oss med til et jorde og tvang oss til å knele. Det var en grop i bakken, og vi trodde at de ville henrette oss der. Vi begynte alle sammen å be, forteller han.

Savnet

Legen forteller at helsearbeiderne ble slått og tvunget til å stå oppreist i timevis. Noen ganger ble de også tvunget til å ligge på magen, og måltider ble til tider holdt tilbake som straff, forteller han.

Fem av dem som ble tatt til fange av de israelske soldatene på Nasser-sykehuset, er fortsatt savnet, ifølge familiene.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bekrefter overfor BBC at de har mottatt en rekke henvendelser med bønn om hjelp til å finne dem som er savnet etter den israelske stormingen av sykehuset, inkludert helsepersonell.

Israel avviser

BBC har konfrontert den israelske hæren (IDF) med opplysningene fra helsearbeiderne på Nasser-sykehuset.

IDF nekter for at fanger ble mishandlet under operasjonen og sier at det i så fall ville ha vært i strid med ordrene som var gitt.

– Under arrestasjonsprosessen må terrormistenkte ofte gi fra seg klærne slik at de kan undersøkes for å sikre at de ikke skjuler bombevester eller andre våpen, heter det i en uttalelse.

– Fangene får ikke straks tilbake klærne fordi de kan skjule gjenstander som kan benyttes i fiendtlige handlinger, slik som kniver, heter det videre.

IDF avviser også at fangene ble utsatt for liksom-henrettelser.

– Vi har ikke utført liksom-henrettelser av fanger og avviser slike anklager, heter det i en uttalelse.