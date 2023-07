Hellas-brannene kan være påsatt

Siden 13. juli har det brutt ut over 600 branner i landet, og gamle branner blusser opp, melder den greske avisen Ta Nea.

Kraftig vind gjør slukkingen vanskeligere.

Dødstallet har i dag steget til fem personer.



Unntakstilstand

Brannmenn, frivillige og innbyggere kjemper for å redde skogområder, eiendommer og hus.

De økologiske ødeleggelsene er enorme, og hundrevis av dyr har omkommet.

RHODOS: Slukningsarbeidet pågår på Rhodos der det er erklært unntakstilstand. Foto: NICOLAS ECONOMOU/Reuters

Torsdag morgen ble det meldt om en ny brann i nærheten av bebyggelsen i Aten-forstaden Kifissia, men den ble fort slukket.

Også på øya Evvia nordøst for Aten meldes det om en ny brann, denne gangen ved byen Kymi.

Kilder til TV 2 sier at innbyggerne bidrar i slukningsarbeidet.

Noen indikasjoner

Selv om årsaken til brannene ikke er avdekket, har brannvesenet antatt at det kan være snakk om at brannene er påsatt, ifølge britiske og greske medier.

– Det er noen indikasjoner på brannstiftelser. Etterforskningsavdelingen er styrket for å avklare alt dette, sier Yiannis Artophios som er talsperson for brannvesenet.

STOR BRANN: Brannene på Rhodos har skadet store områder på øya. Foto: SALAKOS VOLUNTEER DISASTER RESPO

Også på Korfu, som brannene også herjer, går varaordfører på Nord-Korfu ut og sier at brannene er påsatt.

Tidligere denne uken har ordføreren på Rhodos, Antonis Kambourakis, gått til søksmål mot ukjente personer for brannstiftelse av skogene på Rhodos .



Klager fra innbyggere

Ifølge Open News er det snakk om klager fra innbyggere på Rhodos om bestemte personer.

Open News melder at beboerne hørte eksplosjoner forskjellige steder, og umiddelbart etter startet brannene.

Det er på bakgrunn av dette at brannvesenet nå gjennomfører undersøkelser for å finne ut om disse klagene kan føre til svar.

FLYKTER FRA FLAMMENE: En mann bærer et barn når de forlater et område der skogbrannen herjer på øya Rhodos. Foto: Lefteris Damianidis/InTime News via AP

Ikke avkreftes

– Ryktene om påsettelse kan ikke avkreftes, men det kan være vanskelig å si hvorvidt de stemmer helt.



Det sier Alexander Zlatanos Ibsen. Han er Hellas-kjenner, forfatter og nyhetsredaktør i Minerva.

– Disse ryktene kommer hver gang det er store branner, sier han.

Ibsen forteller at det er to gjengangere når slike branner oppstår i Hellas: påsettelser og kritikk av myndighetene.

HVER GANG: Alexander Zlatanos Ibsen er nyhetsredaktør i Minerva. Han mener det er en tendens at rykter oppstår hver gang det brenner. Foto: CF Wesenberg

– Dette skjer hver sommer. Folk spør om hvorfor gjøres det ikke mer for å styrke brannvesenet, forteller Ibsen.



Hellas-kjenneren tror at ryktene om at brannene er påsatt er en utbredt oppfatning i Hellas nå.

Til tross for at greske myndighetene får sterk kritikk, både av lokale innbyggere på Rhodos og i sosiale medier, for at det brenner flere steder uten at brannmannskap ser ut til å bistå,

Imidlertid mener Ibsen at det er svært usannsynlig at dette er med vilje.

Ved uhell eller ondskap

Det kan være vanskelig å spekulere om hvilke motiv som kan ligge bak eventuelle påsettelser.

– Det er ulike kategorier hvis man tenker motivasjon. Det kan være påsatt ved uhell eller med en ond hensikt. Enten det er for å rydde skog, eller en annen slags naturterrorisme, sier Ibsen.

Hetebølger som stadig rammer spesielt Sør-Europa, har gjort skogbrannfaren svært høy i flere områder.

MISTET MYE: Mange har mistet mye i brannene som herjer på de greske øyene. Frivillige bidrar stort i slokningsarbeidet. Foto: Petros Giannakouris

Ibsen nevner at det finnes rykter om at man brenner ned skog for å rydde unna for enten utbygging eller vindmøller, men legger til:

– Jeg har litt vanskelig for å se for meg for at utbyggerne trenger en brann for å få i gang prosjekter, understreker han.



Klimaperspektivet

Hellas-kjenneren peker likevel på noen forskjeller på årets branner og tidligere branner.

– Man ser på kommentatorplass at disse brannene linkes opp mot global oppvarming, sier han.



Det vekker også et større fokus på beredskap og forebyggende tiltak mot brann.

EVAKUERES: Mange turister og lokale har blitt evakuert fra områdene der brannene herjer på Rhodos. Hellas-kjenner påpeker at brannene nå knyttes opp mot global oppvarming i større grad enn tidligere. Foto: Ian Murison

I tillegg ser man at når det er turistmål mange kjenner til som er rammet av brann, skaper det ekstra stort engasjement.

– Sosiale medier blir større, og det florerer av mobilvideoer som hobbyanalytikere kommenterer. Når det brenner i hjertet av Hellas, som så mange kjenner til, kjenner ekstra mange på følelsene, avslutter han.