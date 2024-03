Helin ville ikke bli kjæresten hans. Da skjedde det forferdelige

Kvinner er ikke beskyttet i Tyrkia, fortviler aktivister. Tusenvis er drept de siste ti årene. – Nå hviler hun i en grav jeg hadde kjøpt til meg selv, sier Helins far til TV 2.

«Jeg blir seksuelt trakassert av en fremmed. Jeg er redd for å gå ut»

Det skriver tyrkiske Helin Palandöken på X, den 18. september i 2017. Hun er bare 17 år gammel, og drømmer om hvordan fremtiden kan se ut.

Men livet hennes tar en brutal vending når hun møter en mann som ønsker at de skal bli kjærester.



– Helin var verdens snilleste og peneste, sier faren Nihat Palandöken til TV 2.

Ble trakassert i flere måneder

Helin har ikke lyst til å bli sammen med den 21-årige mannen. At hun nekter, stopper ham ikke.

Ved flere anledninger insisterer han på å treffe henne.

TENÅRING: Helin var 17 år gammel da hun ble drept. Foto: Privat

Helin nekter igjen.

– Jeg skulle ønske at Helin fortalte dette til oss, sier faren Nihat.



Ved skoledagens slutt 13. oktober 2017 går Helin ut fra den videregående skolen hun er elev på.

Utenfor venter mannen som har trakassert henne i flere måneder.

Han skyter mot henne med en hagle. Bare 17 år gammel blir Helin skutt og drept.

Nyheten kom som et sjokk for faren.

FAR: Nihat Palandöken hadde tre barn. Nå har han bare to igjen. Foto: Privat

– Jeg var bortreist og ble fortalt at Helin ble skadet, sier faren og fortsetter:

– Da jeg kom hjem, ble jeg kjørt til et likhus i stedet for sykehuset. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor forferdelig det var å få den beskjeden, sier faren.

Mannen som dreper Helin blir dømt til 28 år og seks måneder i fengsel.

Men dommen er ikke nok for Helins pappa. Etter drapet begynner han å jobbe for å gjøre det vanskelig for privatpersoner å besitte våpen.

DØDE: Helins gravplass ligger ved siden av moren som mistet livet sitt i en trafikkulykke i 2013. Foto: Privat

– Drapsmannen kjøpte hagla på nett. Det er svært enkelt å få tak i våpen i Tyrkia, og dessverre blir kvinner drept hver dag på grunn av dette, sier faren.

Tusenvis er drept

Tallene fra «Vi vil stoppe kvinnemordene», Tyrkias største aktivistgruppe for kvinners rettigheter, bekrefter det faren sier.

I 2023 ble 315 kvinner drept av menn i nære relasjoner, mens 248 kvinner døde under uklare og mistenkelige omstendigheter.



– Men det er i tillegg mørketall.

Det sier gruppens generalsekretær, Fidan Ataselim, til TV 2.

KVINNEKAMP: Fidan Ataselim er generelsekretær i organisasjonen «Vi vil stoppe kvinnemordene». Foto: Privat

Hun forklarer at mange kvinner i Tyrkia blir drept når de ønsker å skille seg, eller sier nei til et forhold.

– Kort sagt blir de drept når de ønsker å ta kontroll over sitt eget liv, sier Ataselim og fortsetter:



– Antall kvinner som er drept, har økt betydelig i det siste.



Sju drept på en dag

De siste ti årene er 3850 kvinner drept i Tyrkia, ifølge «Anıt Sayaç» som teller og reporterer kvinnedrap i Tyrkia.

27. februar i år var den verste dagen på lang tid.

Da ble sju kvinner drept av sine ektemenn, eksmenn, eller menn de var i ferd med å skilles fra.

KJEMPER: Bildet viser Fidan Ataselim, som står fremst, i en demonstrasjon i Istanbul. Foto: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

– Dette er ikke en tilfeldighet, understreker Ataselim.

– Etter at Tyrkia trakk seg fra Istanbul-konvensjonen for to år siden, har antall kvinnedrap økt, fordi loven som skal beskytte kvinner ikke gjennomføres som den skal, forklarer hun.

Generalsekretæren forteller videre at når kvinners rettigheter blir diskutert, eller det blir vanskeligere å skille seg, øker antall kvinnedrap i landet.

– Jo vanskeligere det blir å skille seg, jo mer vold blir kvinner utsatt for hjemme, sier hun.



Ifølge henne får heller ikke kvinner den hjelpen de har rett på når de blir utsatt for vold eller trusler.

– I loven er det mange forebyggende beskyttelsestiltak, men kvinner får ikke den hjelpen de skal få etter loven. Det har forverret seg betydelig etter at landet trakk seg fra konvensjonen, sier hun.

Skilsmisse uten frykt

Gruppen organiserer flere demonstrasjoner i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

– Frihet er å kunne skille seg, eller å si «nei» til noen uten å være redd for livet, å gå fritt i gatene, eller å kle seg som man vil uten frykt. Vi kjemper for det, sier hun og legger til:

– Myndighetene må sørge for dette, i stedet å trekke seg fra en konvensjon som beskytter kvinner.



– Burde ikke vært så lett

Helins far, Nihat, er nå en av de fremste aktivistene i kvinnekampen i Tyrkia. Ifølge ham kunne mange av kvinnedrapene ha vært unngått om de fikk tilstrekkelig beskyttelse.

BIBLOTEKET: Etter at Helin døde, åpnet faren Nihat et biblioteket med datterens navn i fjor. Foto: Privat

– Nesten hver dag ser jeg en nyhet om kvinnedrap, og det får meg gang på gang til å gå gjennom den ubeskrivelige sorgen over datteren min, sier han og legger til til slutt:

– Det burde ikke vært så lett å frarøve kvinner livet. Vi ønsker ikke kjærlighet som dreper. Datteren min skulle bli ingeniør, men nå hviler hun på en gravplass jeg egentlig kjøpte til meg selv.