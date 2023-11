– Hei. Mitt navn er Ahmad, og dette er soverommet mitt

Ahmad Gahnaim fra Gazastripen dokumenterer hverdagen på Instagram. – Hverdagen har blitt en kamp for livet, sier han til TV 2.

«Hei. Dette er Ahmad. Jeg er i live.»

Slik informerer Ahmad Gahnaim følgerne sine på Instagram. Der legger han ut videoer av hverdagen sin.

– I disse dager er det enda viktigere å dokumentere hva som skjer, fordi ordene strekker ikke til lenger, sier han til TV 2.



KRIG: En palestinsk mann bærer et lik av et barn som ble drept i israelske angrep 31. oktober 2023. Foto: Stringer

Palestinske Ahmad er 24 år gammel. Han er student og bor på Gazastripen. Han ønsker ikke å opplyse nøyaktig hvor han er av hensyn til sin egen sikkerhet.

Han har en halv million følgere på Instagram.

Der har han lagt ut videoer om hverdagen på Gazastripen siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut.

Venter timevis

På kontoen viser han blant annet hvordan de venter i vann- og matkøen i timevis og livet i krig.

– I dag, for eksempel, ventet jeg cirka seks timer og til slutt fikk jeg ikke fordi de var tom for brød, sier han og legger til:

– En annen dag ventet jeg i vannkøen i to timer, til slutt var de tom for vann. Dagen etter skjedde det samme. På den tredje dagen var det vann, men det var ikke drikkbart. Hver dag forverrer situasjonen seg.

Siden krigen mellom Hamas og Israel startet, har han også vært redd for å bli truffet av et israelsk bombeangrep.

23. oktober skjedde det han fryktet mest.

Mens Ahmad og familien var hjemme, traff rakettene huset hans.

– Vi hørte en lyd og jeg gikk opp på taket. Så kom to kraftig smell, en av dem traff rett foran meg. Jeg kan ikke beskrive hvor redd jeg ble, sier han og legger til:

– Hvis jeg hadde vært en eller to meter nærmere, ville jeg kanskje blitt truffet.



Redd for familien

Familien var også hjemme. Rett etter angrepet gikk han ned og prøvde å finne faren og moren sin.

– Det var helt uvirkelig. På noen sekunder mister man alt man har. Heldigvis er familien min i live, men nå har vi ingen steder å dra, sier Ahmad.

På Instagram legger Ahmad også ut videoer av leiligheten etter angrepet. «Dette er soverommet mitt» skriver han.

Ahmad og familien er nå i sør-Gaza. Han sier det ikke er lett å finne et sted å søke tilflukt.

– Vi prøvde å finne overnatting på skolen, men de sa at de ikke har kapasitet. Noen dager bor jeg hos venner, bekjente eller slektninger for å få tak over hodet, legger han til.

Mistet huset i 2014

Dette er ikke første gang Ahmad opplever å miste hjemmet sitt. I 2014 gikk han gjennom det samme.

– I 2014 ble huset mitt bombet, og etter angrepet ble det helt ødelagt. Så flyttet vi til en annen leilighet som var veldig fin, men vi mistet den også, sier han og legger til:

– Det viktigste er at familien min i live. Jeg er så heldig, men hvert sekund som går, er det risiko for en ny bombing.

Fakta om krigen mellom Israel og Hamas: Lørdag 7. oktober gikk palestinske Hamas overraskende til angrep på Israel på flere fronter, hvorpå Israel erklærte krig. Angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen for 50 år siden. * Angrepet startet rundt klokka 6.30 på den jødiske høytidsdagen simchat tora. * Hamas skjøt flere tusen raketter inn i Israel fra Gazastripen, mens flere hundre Hamas-soldater brøt seg gjennom det israelske forsvarsverket med sprengstoff og bulldosere. I løpet av dagen skal 2000 Hamas-medlemmer ha rykket inn i Israel. * Hamas gikk til angrep på sivile i rundt 15 landsbyer og byer. Over 1400 mennesker ble drept og rundt 230 bortført, de fleste sivile, ifølge den israelske hæren (IDF). Fire gisler er siden løslatt. * Hamas krever fangeutveksling og har truet med å drepe gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile. * 9. oktober beordret Israels forsvarsminister full blokade av Gazastripen, og all tilførsel av elektrisitet, vann, mat, medisiner og drivstoff ble stanset. * To dager senere stanset Gazastripens eneste kraftverk opp på grunn av drivstoffmangel. * 12. oktober ba den israelske hæren 1,1 millioner innbyggere nord på Gazastripen om å søke tilflukt i sør for å unngå å bli rammet i angrep. Rundt 700.000 har siden flyktet. * Norsk UD jobber med å få ut rundt 200 norske statsborgere fra Gaza, halvparten av dem barn. * Israel har bombet tusenvis av mål på Gazastripen, og 45 prosent av alle boliger er ifølge myndighetene der lagt i grus eller påført skader. * 46 av Gazas 72 helsefasiliteter, inkludert tolv av 35 sykehus og klinikker, er ute av drift som følge av angrep eller strømmangel, ifølge WHO. * Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) gjennomfører fortsatt sporadiske rakettangrep mot Israel, og rundt 200.000 israelere er internt fordrevet. * Det har også vært mindre trefninger mellom Hizbollah-bevegelsen og Israel langs grensa mot Libanon, og også der er sivile evakuert på israelsk side. * 20. oktober åpnet Israel for å slippe inn 20 lastebiler med nødhjelp fra Egypt. * Siden har ytterligere 97 lastebiler sluppet inn, men Israel nekter å slippe inn drivstoff som trengs for å produsere strøm og avsalte sjøvann til drikkevann. * Før krigen ble det ifølge FN i gjennomsnitt fraktet inn rundt 500 lastebillass med forsyninger daglig. * FNs generalsekretær António Guterres anklaget 24. oktober Israel for «klare brudd på internasjonal humanitær lov» og ba om «en øyeblikkelig humanitær våpenhvile». Israel svarte på kritikken ved å kreve Guterres' avgang. * 27. oktober vedtok FNs hovedforsamling med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. * Samme kveld ble nettilgangen og telefonlinjene kuttet på store deler av Gazastripen. Mobil- og nettilgangen var borte i 34 timer før tilgangen ble gjenopprettet. * 28. oktober uttalte Israels forsvar at det utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av artilleri og fly, fra luft og sjøsiden. Dagen etter uttalte forsvaret at antallet soldater inne på Gazastripen er økt. (NTB)

– Døde på innsiden

Fra han våkner til han legger seg forsøker Ahmad å få livstegn fra familiemedlemmene sine og å fortelle om livet sitt på Instagram.

Ifølge ham er hverdagen blitt en kamp for livet. Hverdagslige ting har blitt luksus.

– Jeg vet ikke hvor lenge kan vi holde ut sånn. Jeg føler at etter å ha sett så mye elendighet lever vi på utsiden, men inni er vi døde, sier han.