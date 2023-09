Hedret naziveteran: – Ekstremt pinlig

STORSTILT BESØK: Det var under et besøk av Zelenskyj at den uheldige hendelsen fant sted. Foto: Ukrainan Presidential Press Service via AFP Photos

Taleren for Canadas underhus ba søndag om unnskyldning for å hedre en ukrainsk krigsveteran under et parlamentarisk møte.

Yaroslav Hunka (98) tjenestegjorde i en nazistisk enhet under andre verdenskrig. Taler Anthony Rota kalte Hunka en «ukrainsk helt» i parlamentet forrige uke, ifølge CTV News.

NAZIVETERAN: Ukrainske Yaroslav Hunka (98) ble hedret av canadierne. Foto: Patrick Doyle / The Canadian Press

Ifølge en jødisk menneskerettighetsorganisasjon tjente veteranen som medlem av SSs fjortende Waffen-grenadierdivisjon i andre verdenskrig.

– I en tid med økende antisemittisme og forvrengning av fakta rundt Holocaust, er det utrolig urovekkende å se det canadiske parlamentet reise seg for å applaudere en person som var medlem av en nazistisk militærgren ansvarlig for massedrap på mange uskyldige sivile, sa stiftelsen i en uttalelse, ifølge CTV.

– Ekstremt pinlig

Rota har sagt at han ikke visste om Hunkas nazistiske bånd og gjorde en feil ved å invitere ham til å delta på arrangementet.

FEIL: Anthony Rota visste ikke om Hunkas nazistiske fortid. Foto: Blair Gable / Reuters

Han blir nå oppfordret til å gå av, ifølge BBC.

– Jeg ønsker spesielt å gi mine dypeste unnskyldninger til jødiske samfunn i Canada og rundt om i verden. Jeg aksepterer fullt ansvar for mine handlinger, svarte Rota.

Mandag sa Canadas statsminister Justin Trudeau til BBC at det var «ekstremt opprørende at dette skjedde».

– Dette er noe som er ekstremt pinlig for parlamentet i Canada, og rett og slett for alle canadiere.

PINLIG: Trudeau møtte pressen mandag, og beklaget hendelsen. Foto: Blair Gable / Reuters

Hendelsen fant sted fredag, da parlamentet var vertskap for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Hunka satt i galleriet til Underhuset da Rota pekte på ham og sa at mannen var «en ukrainsk helt, en canadisk helt, og vi takker ham for all tjenesten hans».

De tilstedeværende i bygget svarte med applaus – også Zelenskyj og Trudeau.

REISTE SEG: Både Volodymyr Zelenskyj og Justin Trudeau gav stående applaus til naziveteranen. Foto: Patrick Doyle / The Canadian Press

Tusenvis av ukrainere kjempet på tysk side under andre verdenskrig, men flere millioner tjenestegjorde i den sovjetiske røde hæren.

I en uttalelse søndag sa Rota at han «etterpå hadde blitt klar over mer informasjon som får meg til å angre på min beslutning om å hedre Hunka», ifølge BBC.

– Ingen, inkludert andre parlamentarikere og Ukrainas delegasjon, var klar over min intensjon eller om mine kommentarer før jeg leverte dem, sa han.