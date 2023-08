Havnet midt i russisk artilleriangrep

Veien vi kjører på er elendig og vi slenges rundt som filledukker i det eksosstinkende lasterommet.

Den ukrainske militærjeepen er så gammel og slitt at det nesten er ufattelig at den fortsatt går.

Flere ganger føles det som den har tenkt å velte.

SLITEN: Den ukrainske militærjeepen har sett bedre dager. Foto: Aage Aune / TV 2

Men hver gang retter den seg opp med et stønn og fortsetter sin ferd, stadig nærmere de ukrainske frontlinjene utenfor Bakhmut.

Veien ender i et skogholt og vi må ta beina fatt, mens kanontordenen blir mer og mer gjennomtrengende.

Vi kvepper til hver gang det smeller.

Vår guide og oppasser, en ung ukrainsk løytnant som bare ønsker å bli omtalt med sitt kallenavn «Ulv», ser ikke ut til å bry seg i det hele tatt.

Et hjem under jorda

Plutselig kommer et hull bakken til syne.

Vi er kommet til vårt bestemmelsessted: Base Paradis, der et bombekasterkompani i 28. mekaniserte infanteribrigade holder til.

Vi befinner oss i en mørk hule under jorda, forbundet med trange ganger som går i ulike retninger.

PARADIS: Soldater fra Ukrainas 28. mekaniserte infanteribrigade bemanner en underjordisk bunker nær fronten sør for Bakhmut. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Stillingen vår er under konstant beskytning fra russerne, forklarer «Ulv».



– Men her nede er det trygt?

– Så trygt som det kan bli. Jo dypere du graver deg ned, jo tryggere er du, smiler løytnanten og peker mot taket, der store tømmerstokker utgjør taket. På på toppen av dem er det et tykt lag med jord.

«ULV»: Den unge løytnanten fra 28. brigade hadde en trygg kontorjobb før russerne gikk til fullskalaangrep på Ukraina i 2022. I skyttergravene i Donetsk fylke blir avdelingen hans bombet kontinuerlig av invasjonshæren. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Klare til strid!



Plutselig piper det i feltradioen og en forvrengt stemme knirker gjennom høyttaleren:

– Paradis, dette er Stjerne. Gjør klar til strid!



Kanonkommandør Vadim Mystrenko, som har sittet og hvilt seg på en benk innerst i hulen, spretter på beina. Han er en solid bygget mann på 51, som forteller at han vervet seg til hæren umiddelbart da krigen begynte 24. februar i fjor.

HULEBOER: Vadim Mystrenko (51) er lagfører for bombekasterlaget i «Paradis», men trives godt under jorda. Foto: Aage Aune / TV 2

To soldater kommer løpende med et langt kanonrør mellom seg.

– Kruttet er klart, roper en stemme fra mørket.



Vi følger etter og i enden av den mørke korridoren kommer vi til en åpning der vi igjen kan se himmelen over oss.

To soldater har montert bombekasteren på et stativ og driver og sveiver på små hjul for å justere vinkelen røret skal ha for å treffe målet sitt.

KLAR TIL STRID: Bombekasterlaget tar i mot klargjorte granater som skal skytes mot russiske posisjoner utenfor Bakhmut. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Alexander, skynd deg! Innstilling 18-10, roper Vadim til mennene.



– Paradis, gjør klar til å skyte, beordrer stemmen i radioen.



Til slutt er kanonkommandøren fornøyd med innstillingene.

– Paradis er klar til strid!



Treffer målet

– Vi har en drone i lufta og den leter hele tiden etter mål. Det kan være russiske stillinger, soldater eller kjøretøy, forklarer løytnanten i bakgrunnen.



– Ild! bjeffer Vadim og i neste øyeblikk slipper soldatene ned en grå granat ned i toppen av bombekasteren. Straks etter fyker den til værs med et øredøvende brak.

– Skudd på vei, rapporterer han over radioen.



40 sekunder senere kan vi høre en eksplosjon, et sted der bak tretoppene.

Skudd etter skudd avfyres, inntil stemmen over radioen beordrer stans.

– Målet er ødelagt!



– Kamuflasje på og gå i dekning, beordrer kommandøren.



To av soldatene bærer røret tilbake til hulen. En tredje trekker et olivengrønt kamuflasjenett over åpningen.

Neste trekk ligger hos russerne.

Farlig fase

Dette er den aller farligste fasen for ukrainerne i Base Paradis.

Russerne har nemlig også droner i lufta, og nå forsøker de å finne ut hvor skuddene kom fra.

RIGGER NED: Etter avfyringen blir bombekasteren demontert og båret ned under bakken så fort som mulig. Det er viktig at russiske droner ikke kan se stillingen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Gjør de det, kan vi forvente at granater snart begynner å regne ned på stillingen der vi befinner oss.

Kanonkommandør Vadim virker imidlertid avslappet og fornøyd.

– Hva føler du når du får beskjed om at målet er ødelagt?

– Det gir meg de aller beste og fineste følelsene. Jeg vil bare ha mer, og har knapt lyst til å pakke bombekasteren sammen, smiler 51-åringen.

Ingen her aner hva de skjøt på, men det betyr ikke så mye.

– Jobben vår er å stoppe disse faens russerne. Vi må ta rotta på dem, sier han.



SMELL: TV 2 fikk oppleve krigen på nært hold. Støyen fra bombekasteren var øredøvende. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Under ild

Minuttene går og ingen granater kommer fra den andre siden. Men det er nok bare et tidsspørsmål.

Løytnanten ser gjerne at vi kommer oss av gårde før det eventuelt skjer og leder an bortover i skogen.

PÅ TIDE Å DRA: «Ulv» vil at besøket fra TV 2 skal pakke sammen. Han er nervøs for at stillingen skal angripes av fienden. Foto: Aage Aune / TV 2

På veien viser han oss tidligere nedslag fra fiendens artilleri og de dødelige splintene de spyr ut når de lander: Avlange nåler av metall.

I bakken foran oss ligger en grå granat av samme type som mennene i Base Paradis akkurat har fyrt av gårde.

– Det var en de skjøt som ikke eksploderte, forklarer han.



Ti minutter senere kommer vi til jeepen, som står halvveis skjult under store, grønne greiner.

Plutselig hører vi en rar lyd i lufta over oss: En høy summing, nesten som fra et fly.

– Innkommende ild! Ned! roper en av soldatene.



Vi kaster oss ned på bakken og frykter fortsettelsen.

Blindgjenger

Etter noen sekunder later alle rundt oss til å slappe av og reiser seg på beina.

– Ja, det var en granat som var rett på vei mot oss, sier løytnanten tørt.



– Det er slik det høres ut når de kommer. Han etteraper summelyden vi akkurat hørte.



– Men hvor havnet den da?



Ulv bare trekker på skuldrene.

– Den der eksploderte ikke.



NÆRE PÅ: Øystein Bogen (t.v.) og fotograf Aage Aune er TV 2s team i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Tunge artillerigranater av den typen som brukes på slagmarken i Ukraina kan drepe alt liv innenfor en radius på 50 meter.



Vi innser at vi har vært utrolig heldige som kan forlate frontlinjen uten en skramme, kun én erfaring rikere.



De ukrainske soldatene derimot, skal rett tilbake til Base Paradis, men virker ikke nedtrykt av den grunn.

Før vi tar farvel spør vi 51-årige Vadim hvordan han ser på utsiktene fremover, og om han tror han må tilbringe enda en vinter i skyttergravene.

TÅLMODIG: Vadim Mystrenko har ingen illusjoner om en rask avklaring på krigen. Til det kjenner han fienden for godt. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg er forberedt på å være der nede i minst to vintre til. Vi får bare være tålmodig så vinner vi til slutt.