Havnet midt i branndrama

BRENT NED: I Chile fortsetter brannene å herje. 112 mennesker er bekreftet døde, og flere tusen hjem har brent ned. Her står Jorge Torrijo utenfor det som en gang har vært et hjem i Viña del Mar. Foto: Privat

Daniellas farmor måtte flykte fra flammene i Chile. Nå tar barnebarna i Norge grep for å hjelpe henne.

Minst 112 mennesker har mistet livet i brannene som herjer i Chile, og president Gabriel Boric frykter at dødstallene vil øke når redningspersonell begynner å gå gjennom hus som har kollapset.

Det er erklært to dager med nasjonal sorg i det søramerikanske landet.

Droneopptak gjort av nyhetsbyrået Reuters viser hele nabolag som har blitt totalt nedbrent i Viña del Mar-området på Chiles kyst.

NEDBRENT: Hele nabolag er nærmest jevnet med jorden i Viña del Mar. Foto: Rodrigo Garrido / Reuters

Sperret inne

Innbyggerne i området har blitt bedt om å evakuere, og over 1600 mennesker står uten hjem. Blant disse er Mariela Silva Martinez (69), farmoren til norske Daniella Mery-Valenzuela.

Martinez bor i brannherjede Viña del Mar, og opplevde å bli sperret inne av flammene i sitt eget hus. Hun og mannen, Jorge Torrijo, trodde de skulle brenne inne før vinden plutselig snudde i noen skjebnesvangre stunder.

Da fikk de mulighetene til å løpe ut av huset, som sto i full fyr, før de kastet seg i bilen og kjørte av gårde.

Heldigvis har Martinez familie i nærheten, slik at hun og mannen har et sted å være. Men huset, og alle deres eiendeler, er borte.

– Farmor fikk ikke muligheten til å redde noen ting, fordi livet hennes sto i fare, forteller 19 år gamle Mery-Valenzuela fra Hamar til TV 2.

Mery-Valenzuela understreker at Chile ikke er som Norge når slikt som dette skjer, fordi de ikke har forsikring.

HERJER: Brannene herjer i Vina del Mar i Chile. Siden fredag er det bekreftet at 112 liv har gått tapt. Foto: Esteban Felix / AP / NTB

– I Chile må man bygge opp igjen selv med egne penger, noe de ikke har så mye av.



Derfor bestemte barnebarna seg for at de ville hjelpe farmor med pengene.

SPLEIS: Søstrene Celina Christoffersen og Daniella Mery-Valenzuela ville hjelpe farmoren sin som har mistet huset sitt i brannen, og kom derfor opp med idéen om å starte en spleis. Foto: Skjermdump

– Min søster, Celina Christoffersen, kom med forslaget om å opprette en spleis, slik at vi kan hjelpe selv om vi er langt unna.

Dagen etter spleisen ble opprettet kan 19-åringen fortelle at de er svært takknemlige for alle som har hjulpet til.

– Det varmer virkelig hjertet, og det er så fint å se at så mange vil hjelpe farmor med å kunne bygge opp livet sitt på nytt.



Og gleden var stor for farmor da søstrene fortalte om spleiseprosjektet.

Uken i forkant av brannene var preget av rekordhøye temperaturer sentralt i Chile.

Også værfenomenet El Niño har de siste to månedene sørget for tørke og varmt vær i det vestlige Sør-Amerika, og dette har økt risikoen for skogbranner.

Brannene startet i fjellrike områder utenfor Viña del Mar på fredag, og det tok ikke lang tid før de spredde seg til tettbebygde nabolag. Mye vind, varme og lav luftfuktighet gjør slukningsarbeidet vanskelig.

NEDBRENT: President Gabriel Boric besøkte byen Quilpé søndag, der mange har mistet hjemmene sine. Foto: Marcelo Segura / AFP / NTB

– Hele Chile lider, sa presidenten søndag, tre dager etter at brannene startet.



Chilenske tjenestemenn har bedt folk som bor i de i berørte områdene om å evakuere hjemmene sine så raskt som mulig, mens de som bor lenger unna ble bedt om å holde seg hjemme for å holde veiene åpne for brannbiler og ambulanser.

Det er erklært portforbud i både Viña del Mar og nabobyene Quilpé og Villa Alemana, i forsøk på hindre plyndring.