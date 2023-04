Norske borgere i Sudan må selv sørge for å ta seg til flybasen for å kunne bli evakuert, men flere mener at dette er for risikabelt.

En av dem som sier det er Hashim Taha Abdalla (65) fra Hamar.

Nå befinner han seg i den sudanske byen Rufaa som ligger ved bredden av Den blå Nil.

For to uker siden bestemte han seg for å besøke sin syke far. Den 13. april satt han på flyet fra Oslo og reiste til Sudan. Han ankom landet midt på natten.

En dag etter ankomsten ble livet snudd på hodet. Den 15. april startet heftige kamper mellom hæren og en paramilitær milits i flere sudanske byer.

– Jeg har en returbillett 20. mai og hadde aldri forestilt meg at dette skulle skje, sier Hashim til TV 2.



Etter å ha hørt om konfliktene, tok Hashim kontakt med norske myndigheter, og registrerte seg ved å si at han ønsker å bli evakuert.

– For risikabelt



Fra norske myndigheter fikk han informasjon om evakueringsplanen. Han ble fortalt at han selv må sørge for komme seg til flybasen for å bli evakuert.

– For å kunne dra til stedet for evakuering, må man gå gjennom Khartoum og nabobyene. Dette er svært vanskelig nå, sier han og fortsetter:

– Hele veien er full av sjekkpunkter. Folk blir stoppet og de blir fratatt telefon, penger og man kan bli skutt.



Onsdag morgen ble 22 norske borgere evakuert ut av Sudan på et norsk militært transportfly, men Hashim ble ikke med på flyet.

KONFLIKT: Livet i Sudans hovedstad er nå ekstremt vanskelig for sivile. De er fanget i skuddlinjen for militære og paramilitære styrker ledet av to rivaliserende generaler. Foto: Marwan Ali

– Jeg turte ikke å gå den veien i dag. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre, men det eneste jeg tenker; Jeg må forlate landet så snart som mulig.

– I morgen må jeg finne en rute og gå. Ellers er jeg redd for at det vil bli for sent, fortsetter han.

Hashims bror, sammen med familien sin, flyktet fra Khartoum til Rufaa som er cirka 100 meter fra Khartoum. Nå er hele familien redde.

– Folk i Rufaa har åpnet husene sine til de som har flyktet fra Khartoum, men alt begynner å bli så vanskelig uten strøm, mat og vannforsyning. Folk er helt fortvilet og desperat her, sier Hashim.



– Ikke trygt



En annen norsk-sudaner som nå befinner seg i Sudan, er Fasial. Han er en 31 år gammel mann som bor i Oslo.



Han har også tatt kontakt med norske myndigheter for å bli evakuert

– I dag fikk jeg mail fra det norske UD angående evakueringen, men dessverre er evakueringsområdet langt unna meg, i tillegg til at veien til evakueringsområdet ikke er trygg for meg, skriver han til TV 2.

Ifølge Fasial medfører veien til evakueringsområdet en stor risiko, og han turte ikke dra dit.

– Egne sikkerhetsvurderinger må gjøres



I en pressemelding skriver UD at rundt 60 norske borgere har til nå fått bistand til å reise ut av Sudan. Det er fremdeles rundt 90 personer med norsk tilknytning som vi vet om som er igjen i Sudan, men tallet endrer seg.

FLYPLASSEN: Bildet ble tatt 16. april og viser flyplassen i Sudan. Foto: AP / NTB

Ifølge pressemeldingen har Utenriksdepartementet, i samarbeid med Forsvaret, jobbet intenst med å bistå norske borgere med utreise fra konfliktrammede Sudan.

– Det er et svært komplekst arbeid, både logistisk og sikkerhetsmessig. Vi kan derfor ikke gå inn i alle detaljer, skriver UD og fortsetter:



– På grunn av sikkerhetssituasjonen kan ikke alle ta seg til flyplassen Wadi. Her må hver enkelt gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger.

– Ambassaden i Khartoum er midlertidig stengt. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som ønsker å forlate Sudan.