Harvey Weinstein funnet skyldig i voldtekt

Etter å ha sittet sammen i ni dager, kom juryen fram til at 70-åringen har gjort seg skyldig i tre tiltalepunkter som gjelder voldtekt, tvungen oralsex og ett tilfelle av seksuell handling mot en ikke navngitt kvinne.

Weinstein ble frifunnet for anklager om seksuelt overgrep mot en annen kvinne. Juryen klarte ikke å komme til enighet om de øvrige tiltalepunktene, skriver nyhetsbyrået AP.

Flere titalls kvinner har vitnet i rettssaken, som har vart siden oktober.

FUNNET SKYLDIG: Harvey Weinstein er funnet skyldig i voldtekt og seksuelt overgrep, fastslår en jury. Weinstein ble fre til 2017 betegnet som en av de mektigste figurene i filmbransjen. Foto: Jordan Strauss / AP

Mangel på bevis

– Det er på tide at tiltaltes terrorregime tar slutt. Det er på tide at kongemakeren stilles til ansvar, sa aktor Marlene Martinez i sin prosedyre da rettssaken ble avsluttet.

Blant tiltalepunktene juryen ikke kunne enes om, er anklager fra Jennifer Siebel Newsom, kona til Californias guvernør Gavin Newsom og en annen kvinne.

Mangel på tekniske beviser og vitneobservasjoner for overgrep anklagerne sier skjedde mellom 2005 og 2013 gjør at mye av saken hang på forklaringene til de fire kvinnene som var inkludert i tiltalen.

#Metoo ble faktum

Filmprodusenten ble i sin tid regnet for å være blant Hollywoods mektigste menn.

Det var i 2017 at flere kvinner stod frem i New York Times, hvor de anklaget Weinstein for å stå bak gjentatte overgrep, voldtekter og tilfeller av seksuell trakassering.

Anklagene fikk ytterligere oppmerksomhet da skuespiller Alyssa Milano gikk ut på Twitter og ba kvinner om å skrive #Metoo i kommentarfeltet hennes dersom de noen sinne hadde opplevd tilfeller av seksuell trakassering.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

Bevegelsen fikk enorm oppmerksomhet verden over.

METOO: Metoo havnet på alles lepper etter at historiene om Weinstein kom frem i lyset i 2017. Foto: LUCY NICHOLSON

70-åringen soner fra før en dom i New York etter at han i 2020 ble dømt til 23 års fengsel for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og ung skuespiller i 2013.

Han har siden anket dommen, og i august ble det klart at saken får en ny runde i retten neste år.