Harry Belafonte (96) er død

Den amerikanske sangeren, skuespilleren og rettighetsforkjemperen Harry Belafonte er død, 96 år gammel.

New York Times fikk dødsfallet bekreftet av Belafontes talsperson gjennom flere år, Ken Sunshine.

Sunshine opplyser til avisen at 96-åringen døde av hjertesvikt tirsdag, i sitt hjem på Manhattan i New York.

RETTIGHETSKAMP: Her er Harry Belafonte avbildet i 1966 sammen med Martin Luther King, som han var nær venn med, og den svenske diplomaten Tore Tallroth. Foto: AP Photo

Første over en million

Belafonte ble verdenskjent som sanger i 1956 med «Calypso» – det første albumet som ble solgt i over én million eksemplarer.



Hans største slagere var «Jamaica Farewell» og «Mary's Boy Child» fra 1956 og «Banana Boat Song», «Island In The Sun» og «Mama Look At Bubu» fra 1957.



GULLHJERTE: Harry Belafonte her med Golden Heart-prisen som han vant i 2014 for sitt sosiale engasjement under veldedighetsgallaen «Ein Herz fuer Kinder» i Berlin. Foto: AFP

På denne tiden var han en av få svarte musikkartister som klarte å slå igjennom, og dermed bidra til å bryte ned barrierene mellom svarte og hvite musikere.



Rettighetsforkjemper



Men Belafonte var ikke bare kjent for å være en dyktig sanger, skuespiller og TV-produsent.

Han var også en frontfigur i borgerrettsbevegelsen i USA på 1960-tallet, og gjorde blant annet en stor innsats for UNICEF.

AMBASSADØR: Harry Belafonte her som UNICEF Goodwill-ambassadør på en barneskole i Kenya. Foto: Reuters

I 2014 ble Harry Belafonte tildelt Jean Hersholt Humanitarian Award, for sin livslange kamp for borgerrettigheter.



Han forble politisk aktiv helt til det siste.

Belafonte var stolt da han selvbiografien kikket tilbake på sitt lange liv og karriere. Han hadde likevel et stort men:

«Jeg kan ikke klage på eget liv. Men problemene som de fleste fargede amerikanere står overfor er like alvorlige og fastlåst, som for et halvt hundre år siden.»