Hardt press på Netanyahus «krigsregjering»

En politisk krise står på trappene for Benjamin Netanyahu i Israel, skriver israelske medier. Onsdag var krigskabinettet hans i ferd med å kollapse.

Politisk uro oppsto etter at sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tirsdag annonserte at han vil sparke fengselssjef Katy Perry.

Den høyreekstreme ministeren har i praksis ikke mandat til å sparke Perry, men har likevel strupetak på statsminister Netanyahu.

KRISEMØTE: Statsministeren kalte inn til krisemøte onsdag kveld. Foto: Menahem Kahana

Hardt presset statsminister

Da krigen mellom Israel og Hamas brøt ut etter angrepet 7. oktober, satt Netanyahu sammen et krigskabinett med blant annet opposisjonsleder Benny Gantz.



Gantz er tidligere generalstabssjef og leder for det sentrumsorienterte partiet National Unity.

Da krigskabinettet tiltrådte i oktober, ble partene enige om at høytstående tjenestemenn ikke skal skiftes ut så lenge krigen mot Hamas pågår.

Ben-Gvir valgte likevel tirsdag å annonsere at han ikke ville forlenge perioden til Perry. Han begrunnet avgjørelsen med at han ikke lenger har tillit til henne, og hevdet blant annet at Perry har vært for «myk» mot fanger tilknyttet Hamas.

Selv om sikkerhetsministeren ikke kan sparke fengselssjefen, fikk utspillet kraftige reaksjoner fra blant annet Gantz og hans parti, som mener at avgjørelsen bryter avtalen fra oktober.

REAGERER: Opposisjonsleder Benny Gantz reagerer på utspillet til Ben-Gvir. Foto: Abir Sultan

– Å bytte ut ledere for sikkerhetsorganisasjonene på dette tidspunktet vil undergrave landets evner i krigstid. Vi forventer at statsministeren ikke vil tillate politisk motiverte avgjørelser mens han håndterer krigen, skrev partiet i en uttalelse.

Sikkerhetsministeren anklager også Gantz selv for å være tilhenger av å levere drivstoff til Hamas og å gi betingelsesløs humanitær hjelp til innbyggere på Gazastripen.

Avhengig av støtte

– Jeg hører at noen mener at jeg og mine kollegaer bør tre ut av krigskabinettet. Til dem vil jeg si: vi er ikke i kabinettet for å bli, men for at Israel skal vinne, uttalte Gantz onsdag.

Samme kveld samlet Netanyahu partene til et krisemøte. Statsministeren må unngå at Ben-Gvir trekker sin støtte i et opprør mot krigstid-alliansen mellom Netanyahu og Gantz.

AVHENGIG AV STØTTE: Statsministeren er avhengig av støtten til høyreekstreme Itamar Ben-Gvir (t.h.). Foto: Ohad Zwigenberg

I et slikt tilfelle vil Netanyahus regjering ikke lenger ha flertall i det israelske parlamentet.

– Dette har Ben-Gvir gjort før, sier Hilde Henriksen Waage, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO.

STRUPETAK: Ben-Gvir presser Netanyahu, mener Hilde Henriksen Waage. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hun tviler på at utspillene vil føre til at krigskabinettet kollapser, men tolker utspillet som at Ben-Gvir igjen legger hardt press på statsministeren.

– Han har et tak på Netanyahu, som er helt avhengig hans støtte.

Men Ben-Gvir er selv under press fra den israelske opinionen, forklarer Midtøsten-eksperten.

– Det er et økende internt press for at Israel skal forhandle. Det presset kommer jo også blant annet fra USA, sier hun.

FN-rapport: Tortur av palestinske fanger

Natt til torsdag skal minst 50 personer ha blitt drept i israelske bombeangrep, ifølge Hamas. Flere titalls personer er også såret, sier de. Angrepene skal ha skjedd i nordlige Beit Lahia, sentrale Maghazi flyktningleir og Khan Younis sør på Gazastripen.

OVER 21.000 DREPT: Minst 21.000 mennesker er drept på Gazastripen siden 7. oktober, ifølge Hamas. Foto: AFP

Hamas opplyser at 21.230 personer er drept i israelske angrep, og over 55.000 såret siden 7. okotber.

På den okkuperte Vestbredden har også 300 personer, deriblant 79 barn, blitt drept siden krigen brøt ut, ifølge en FN-rapport publisert torsdag.

Rapporten beskriver en «rask forverring» av menneskerettighetssituasjonen på Vestbredden, og at det er registrert en rekke vilkårlige og ulovlige arrestasjoner, samt tilfeller av tortur av palestinske fanger.

Ifølge rapporten har omtrent 4786 palestinere blitt arrestert siden krigen brøt ut i oktober.

FN-RAPPORT: En FN-rapport publisert torsdag sier de har registrert ulovlige arrestasjoner og tortur av palestinske fanger. Foto: Majdi Mohammed

I rapporten står det også at i ukene etter Hamas-angrepet 7. oktober, har man sett en skarp økning i tilfeller der israelske bosettere går til angrep på palestinere på Vestbredden.

I gjennomsnitt har man hatt seks tilfeller hver dag, der bosettere har skutt palestinske personer, satt fyr på hus og kjøretøy, eller ødelagt oliventrær, som er en livsviktig inntektskilde for mange palestinske familier.

– Israelske myndigheter bør på det sterkeste kritisere og forhindre vold fra bosettere, og straffeforfølge pådrivere og gjerningsmennene, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.