– Har vridd meg i smerte i hele natt

EVAKUERES: Her evakueres Sander Sørsveen Trelvik fra Dnipro. Reisen til Norge er i gang. Foto: TV 2/Bent Skjærstad

Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnson ble torsdag 2. februar hardt skadet, da de som frivillige medics ble utsatt for russisk artilleri under et redningsoppdrag i Bakhmut, øst i Ukraina.

TV 2 advarer om sterke bilder lenger ned i saken.

– Det er helt sykt at vi overlevde, fortalte Sørsveen Trelvik til TV 2 fredag.

Sammen med makker Simon Johnson hadde han rykket ut med ambulansen for å gi livreddende hjelp til en eldre dame.

– Idet vi begynte å behandle kvinnen, smalt det på nytt. Jeg ble kastet flere meter bortover. Alle klærne mine tok fyr og brant opp. Jeg fikk masse splinter i meg og så hele kroppen stå i fyr.

FORBRENT: 30-40 prosent av kroppen er forbrent og Sørsveen Trelvik har fått splinter i ryggen. Foto: Privat

– De prøvde å drepe oss

På mirakuløst vis overlevde begge de to norske frivillige, i det Sørsveen Trelvik ikke definerer som en ulykke.

– Det er en skikkelig feig taktikk russerne bruker. Først bomber de sivile, og så venter de til hjelp kommer og bomber hjelpearbeidere, fortalte Sørsveen fredag og la ettertrykkelig til.

– De prøvde virkelig å drepe oss. Da vi reiste oss og løp, og russerne så at det var flere som hadde overlevd, begynte angrepene igjen.

BEVOKTES: Et internasjonalt team frakter de to nordmennene videre til et annet sykehus i Ukraina. Foto: Bent Skjærstad/ TV 2

– Har vridd meg i smerte

TV 2 møter de to norske guttene igjen på sykehuset i Dnipro lørdag, idet et internasjonalt team med leger transporterer dem til et annet sykehus hvor de skal motta mer spesialisert hjelp.

Flere ganger vrir 21-åringen vrir seg i smerter. 30 til 40 prosent av kroppen har fått tredjegradsforbrenning.

– Jeg har nesten ikke sovet. Kun vridd meg i smerte. Jeg håper jeg får noe smertestillende på turen så jeg får sovet litt, sier Sørsveen Trelvik.

– Kjenner du mer hva du har vært gjennom nå?

– Jeg har fortsatt ikke fått tid til å tenke helt egentlig. Men jeg gleder meg til å komme hjem til Norge og se alle nære igjen. Det er mange som er bekymret nå.

UKJENT SKADEOMFANG: Simon Johnson har ikke fått utredet skadene sine. Foto: Bent Skjærstad/ TV 2

Hemmelig reiserute

Reiseruten til de to nordmennene holdes strengt hemmelig, for deres egen sikkerhet. De er fremdeles i Ukraina, men det arbeides med å få dem evakuert til Norge.

Slik så det ut på stedet angrepet skjedde, se video:

Hverken Sander Sørsveen Trelvik eller Simon Johnson legger skjul på at de lengter hjem nå. Johnson har ikke fått utredet sine skader ordentlig per nå.

– Jeg gleder meg til å komme på et norsk sykehus med skikkelige fasiliteter, og få sjekket øregang og øye ordentlig, sier Johnson.