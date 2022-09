Har ventet i 21 år: – Jeg lovet henne å finne svar

TERROR: Fire passasjerfly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center i New York. I tillegg ble et fly styrtet i Pentagon, mens det fjerde endte på et jorde. Foto: Richard Drew

Gjentatte forsinkelser og utsettelser for rettsprosessen mot Khalid Shaikh Mohammed frustrerer overlevende og pårørende etter 11. september-terroren.

Khalid Shaikh Mohammed, den selvutnevnte arkitekten bak angrepet, ble pågrepet i Pakistan i mars i 2003 etter en 18 måneder lang intens jakt.

Khalid Sheikh Mohammed er født i Kuwait og studerte i USA, før han dro til Qatar og Afghanistan på 80-tallet for å bli jihadist. Han var nummer tre i terrornettverket al-Qaida.

PÅGREPET I 2003: Khalid Sheikh Mohammed skal være mannen bak terrorplanene som førte til angrepene 11. september 2001. Foto: Arkiv/AP

Bildet av ham like etter han var dratt ut fra gjemmestedet sitt gikk verden rundt.

Venter på svar

Alle så for seg at rettsprosessen mot Muhammed og fire andre medtiltalte ville komme i gang - og etter hvert ende i en dom.

Men det har ikke skjedd. I 21 år har Mohammed og de medtiltalte vært fengslet i den omdiskuterte Guantanamo-leiren. Mens familie og venner til de nesten 3000 ofrene venter på svar.

GA LØFTE TIL DATTEREN: Gordon Haberman mistet datteren Andrea i terrorangrepet. Han har lovet henne at han aldri skal gi opp og finne svar. Foto: Carrie Antlfinger

– Det er viktig for meg at USA endelig finner ut sannheten om hva som skjedde og hvordan det ble planlagt, sier Gordon Haberman som mistet sin 25 år gamle datter i 11. september-terroren.

Et av passasjerflyene traff etasjen over kontoret hennes.

Ga løfte

Han har selv reist til Guantanamo fire ganger i håp om å finne flere svar der, men det har bare ført til mer frustrasjon.

– Jeg lovet henne at jeg skulle komme til bunns i saken, sier han.

Nå håper han på en sivil rettsprosess der de skyldige forklarer seg offentlig og holdes til ansvar.

Finnes Muhammed skyldig i retten, kan ha få dødsstraff.

ANGREP: Røyken etter tårnene som kollapset dekket store deler av Manhattan. Foto: Daniel Hulshizer

Det siste tilbakeslaget kom i forrige måned da de innledende høringene som skulle starte til høsten, ble avlyst.

Mistet søsteren

Eddie Bracken mistet søsteren sin Lucy Fishman da terroristene fløy passasjerfly rett inn i tvillingtårnene i World Trade Center i 2001.

Han forstår heller ikke hvorfor det tar så lang tid å få Mohammed og hans medtiltalte for retten. Han mener imidlertid at han burde bli ført for en militær rett, og ikke sivil.

MISTET SØSTEREN: Eddie Bracken mener Mohammed burde føres for militær rett. Foto: Bebeto Matthews

– Hele verden ser på oss og spør: «Hva driver de med så lenge», sier han til AP. Men han forstår hvor viktig det er å gjøre alt riktig, spesielt med verden øyne rettet mot USA.

Selv forsøker han å fokusere på at de skyldige har sittet bak lås og slå i nesten to tiår.

Mens saken virker fastlåst på Guantanamo, ble lederen av al-Qaida, Osama bin Laden drept i en dramatisk militæroperasjon i 2011.

Hans etterfølger Ayman al-Zawahri ble drept i et droneangrep nylig.

TERRORLEDER: Al-Qaida-leder Osama bin Laden påtok seg ansvaret for terroraksjonen i 2004. Foto: Derek Poteet via AP

Guantanamo er en amerikansk interneringsleir på Cuba hvor amerikanere holder personer anklaget for tilknytning til al-Qaida og andre militante islamistgrupper fanget.

Leiren har vært beryktet for sine brudd på menneskerettigheter og de første årene ble fangene her utsatt for tortur.

Juridiske knuter

Det har også vært problematisk å få i stand rettsprosesser både av juridiske grunner og som følge av basens beliggenhet på Cuba. Derfor er tilståelse en nøkkel til å få en avslutning på sakene.

På et tidspunkt satt det 800 fanger her. Nå er det 36 igjen.

I tillegg til Khalid Sheikh Mohammed, er de fire andre som vil bli stilt for retten Ramzi Binalshibh, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid bin Attash og Mustafa al-Hawsawi.

Det pågår forhandlinger slik at også disse sakene kan ende som tilståelsessaker.