Har vært innesperret i ti dager – så blir de filmet

I ti dager har de ventet. Søvnløse og redde.

– Vi kunne ikke forestille oss at noen slikt kunne skje, sier Munnilal Kishku til AFP.

Søvnløse

Han er faren til Virenda, en av de 41 anleggsarbeiderne som ble sperret inne i en kollapset tunnel i India for ti dager siden.

– Vi har søvnløse netter, og bare venter, sier han.

RASTE: Deler av den 4,5 kilometer lange veitunnelen mellom Silkyara og Dandalgaon i Himalaya-regionen raste sammen forrige søndag. Foto: Reuters/Shankar Prasad Nautiyal

Redningsarbeidet er i gang, men det går sakte. Tonnevis med jord og stein er fjernet fra den underjordiske tunnelen nord i Himalaya.

Arbeidet settes tilbake ved nye ras, og fordi det gamle utstyret de bruker svikter.

Etterlengtet livstegn

Tirsdag fikk anleggsarbeiderne etter etterlengtet livstegn utenfra.

Samtidig ble et kamera ble ført inn i tunnelen, og ga de pårørende som venter utenfor ny optimisme.

– Vi kommer til å få dere ut. Ikke være redde, sa en talsperson til arbeiderne.



LEVER: Det vil trolig ta flere dager før man når ned til de innesperrede arbeiderne, og det er fare for at mer kan rase ned over dem mens arbeidet pågår. Foto: Department of Information and Public Relation (DIPR)

En psykolog har gitt de innesperrede mennene råd for å ta vare på sin mentale helse.

– Vi har foreslått aktiviteter som yoga, gåing, og ha oppmuntrende samtaler, sier psykolog Abhishek Sharma til Indian Express.

Får inn mat og vann

Arbeiderne får mat, vann og oksygen gjennom et rør, så de kan overleve i tunnelen lenge.

– De får nøtter, ristede erter og popkorn, sier myndighetenes talsperson, Deepa Gaur.

VENTER: Pårørende venter utenfor tunnelåpningen. Livstegnet de fikk tirsdag vekker håp. Foto: AP

Kishku har ennå ikke fått livstegn fra sin sønn Virendra, som er i midten av 20-årene. Sønnen reiste hjemmefra for å finne arbeid, og alt familien gjør nå er å be for at han skal komme ut fra tunnelen i live.

– Det er en tøff tid for oss. VI ber og håper på det beste sier andre pårørende som venter utenfor tunnelutgangen.

Må borre 103 meter

De 41 anleggsarbeiderne har vært innesperret i tunnelen siden 12. november. Tunnelen er 4,5 kilometer lang og raset har gått cirka 200 meter fra inngangen.

VENTER: Lokale innbyggere følger med på situasjonen. Foto: AP

Tunnelen skulle bygges for å beskytte transportstrekningen som forbinder flere hinduistiske pilegrimssteder mot vær og vind.

Om lag 200 redningsarbeidere er involvert i redningsarbeidet. De forsøker å borre ut tilgang til tunnelen ovenfra, noe som betyr at de må borre 103 meter dypt.

Trolig vil det ta flere dager, og det er kontinuerlig fare for at boringen kan utløse flere ras.