Har undersøkt svensk kriminalitet – overrasket over det han fant

KLANERNA: Forfatter og journalist Johannes Wahlstrøm har undersøkt all svensk kriminalitet over fem år og kartlangt omfattende kriminelle nettverk i Sverige. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Journalist Johannes Wahlstrøm ble sjokkert over hvor godt organisert kriminelle familier i Sverige er. I Bergen ser politiet tegn til at kriminaliteten er på vei til Norge.

Johannes Wahlstrøm har undersøkt svensk kriminalitet i over fem år. Han er nå i Bergen for å snakke om boken «Klanerna» han har skrevet med medforfatter Jan Persson. Der har de to gått gjennom tusenvis av bakgrunnsmateriale til domsavsigelser i Sverige, og kartlagt kriminelle nettverk.

Et interessant tema for forfatterne, og leserne. Boken har vakt stor oppsikt, og begge opplag ble utsolgt på svært kort tid.

POPULÆR: De to første opplagene av «Klanerna» ble raskt solgt ut. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg har alltid tenkt på kriminelle som fattige. Du stjeler fordi du ikke har penger, eller du selger narkotika fordi du ikke har jobb, sier Wahlstrøm.

I undersøkelsene deres kommer det fram at bildet er mye mer nyansert, og komplisert.

Store intrikate nettverk

– Vi ser at kriminelle nettverk er godt organiserte hierarkier som strekker seg godt inn i den lovlige sfæren, forklarer Wahlstrøm, og forteller videre.

– Hvis vi ser for oss en mellomstor svensk by, så har vi sett at inntektene til flere narkotikalangere går til en konto disponert av et familiemedlem som eier for eksempel nattklubber og restauranter, sier Wahlstrøm og forklarer at dette bare er første steg av mange.

– Trolig er det et familiemedlem som jobber i bank, som gir lån til disse restaurantene og nattklubbene for å utvide kreditten. På toppen der igjen jobber kanskje et familiemedlem hos svenske Nav og sørger for at de som selger narkotika helt på bunn av systemet får dagpenger siden de ikke har jobb, sier Wahlstrøm.

I nettverkene som Wahlstrøm og kollegaen så på, er kun en liten del av pengestrømmen penger fra kriminalitet som narkotikasalg.

En av tingene som overrasker Wahlstrøm, er hvordan strukturen på kriminelle organisasjoner ligner på internasjonale selskap eller andre historiske familiebedrifter.

– Klanene er svært konkurransedyktige organisasjoner som fungerer som internasjonale bedrifter. De har logistikkvirksomhet, bankvirksomhet, kjøp og salg og PR, sier Wahlstrøm.

VELLYKKEDE BEDRIFTER: De kriminelle nettverkene er organisert som internasjonale bedrifter eller konsern, men en sterk hierarkisk ledelse. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han sier at selv om boken bare har sett på svensk kriminalitet, ser man tydelig i kildematerialet at nettverkene er avhengige av internasjonalt samarbeid, blant annet til norske byer som Oslo og Bergen. Ikke ulikt hvordan nettopp et internasjonalt selskap fungerer. Dette bekymrer politiet.

AS Skurk

– Det er klart vi er stresset for at det skal spre seg hitover, for vi ser allerede noen ting i samfunnet som gjør oss urolige, sier Helge Stave, sjef for etterretning og etterforskning hos Vest politidistrikt.



Han er ikke overrasket over det som kommer fram i boken, men tror ikke den samme graden av organisert kriminalitet vil kommet til Norge ennå. Likevel understreker Stave at tendenser er i endring, og at noen ting har endret eller spredd seg allerede.

BEKYMRER: Utviklingen i Sverige bekymrer politiet i Norge. Sjef for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt ser allerede tendenser. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi ser en økende ungdomskriminalitet som gjerne har svenske gjenger som sine forbilder. Volden blir også grovere, samt at gjenglivet forherliges litt i blant annet sosiale media, sier Stave.

For å styrke kampen mot organisert kriminalitet trengs mer ressurser og penger. I Staves øyne blir politiet for ofte stående i spagat mellom å oppklare forbrytelser som har skjedd og ønske om å jobbe mer forebyggende mot nettopp kriminelle nettverk.

– Tradisjonelt har Norge har høy tillit og lite kontroll, men stor rikdom som kan gjøre oss til en honningkrukke for utenlandske kriminelle foretak, AS Skurk, sier Stave.



VOLDSBØLGE: Skyting i Stockholm en onsdag i september i fjor. En mann ble skutt og drept på en idrettsplass. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stave mener boken belyser svært viktige tema som trenger mer debatt. For eksempel at folk som kommer til land som Sverige og Norge, ikke har det samme forholdet til en nasjonalstat eller politimyndighet som nordmenn eller svensker.



BOMBER: En kvinne i 20-årene døde og flere bolighus utenfor Uppsala ble skadet etter en eksplosjon tidlig om morgenen 28. september. Foto: Pontus Lundahl/TT

Familiestigen

Forfatter Wahlstrøm mener det ikke er utenkelig at de organiserte kriminelle nettverkene, tuftet på en familie, etter hvert kan ta over svenske byer og lokalsamfunn.

Det vil si at de kriminelle organisasjonen er så godt plassert i alle samfunnsledd at staten Sverige eller politiet ikke lenger har maktmonopol eller mulighet til å gripe inn.

– Vi pleier å si at fisken råtner fra hodet først, sier Wahlstrøm for å forklare hva han tenker om hvorfor samfunnet har blitt sånn.



Han peker på at flere av Sveriges rikeste eller mektigste i dag er født inn i rike familier med sterke tradisjoner. Samtidig har det svenske samfunnet i Wahlstrøms øyne vært preget av flere tabuer i offentlig samtale, blant annet innvandring. Derfor vil heller kanskje ikke hardere tiltak fra myndighetene hjelpe for å få bukt med problemene.

– Hvis din vei oppover i samfunnet kommer gjennom blodsbånd eller familie, så kommer ikke hardere grep til å hjelpe, sier Wahlstrøm.



GROV KRIMINALITET: Sverige har vært rammet av en bølge med grov voldskriminalitet de siste årene. Foto: Nils Petter Nilsson / TT

Systemtrussel

Det at de svenske klanene er så godt organiserte, strekker seg så langt inn i lokalsamfunnet og er så konkurransedyktige bekymrer forfatteren og journalisten.

– Vi ser at flere av klanene holder på med å forvandle kriminaliteten sin til noe som er lovlig, sier Wahlstrøm.



Og når klanene effektivt kan skape egne samfunn innenfor nasjonalstaten, så blir de en trussel mot systemet. Dette bekymrer også Stave i norsk politi.

– Det er noe av den mer pedagogiske utfordringen vår, å ta vare på nasjonalstaten, samfunnsstrukturene, verdiene våre og kommunisere det. Det syns jeg er bra at boken setter søkelyset på, sier Stave.