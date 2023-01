Har tre teorier om helikopter-tragedien

Ukrainas sikkerhetstjeneste undersøker hvorfor et helikopter med landets innenriksminister styrtet inn i en barnehage.

– Det fløy veldig lavt. Det er en liten idrettsplass i nærheten, og vi tror piloten forsøkte å lande der, sier en av kvinnene til det ukrainske mediet Obozrevatel.

Øyevitner forteller at helikopteret tok fyr mens det var i luften. De så flammer og helikopteret fløy i sirkler.

Andre forteller at de trodde de så en såkalt russisk selvmordsdrone, og reagerte på at flyalarmen ikke hadde gått av.

BOLIGOMRÅDE: Nødetatene jobber på stedet der helikopteret falt midt mellom boligblokker i byen Brovary utenfor Kiev. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Flere døde

Det var mye tåke og sterk vind i området denne dagen. Øyenvitnene på bakken ante lite om hvem som var ombod i helikopteret da det styrtet nær en barnehage i forstaden Brovary i Kyiv.

Om bord i flyet var Ukrainas innenriksministeren og flere høytstående tjenestemenn. Alle ni omkom.

Foreløpig er 14 mennesker meldt omkommet. Blant de døde er ett barn. I tillegg ble 25 personer skadet, av dem 11 barn.

Ifølge Ukrainske myndigheter var helikopteret på vei inn mot fronten i Kharkiv.

– Jeg har bedt de ukrainske sikkerhetsstyrkene om å finne ut alle omstendigheter rundt det som skjedde, skrev den ukrainske presidenten etter hendelsen.

STORE SKADER: Nødetatene jobber på åstedet der helikopteret falt. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Fløy lavt

En ansatt i barnehagen så eksplosjonen da hun sto og ønsket barna velkommen denne mandags morgenen.

– Først hørtes det ut som fly. Vi var først rolige, så hørte vi eksplosjonen. Alle la seg ned, før vi evakuerte til et krisesenter, sier den barnehageansatte til nettavisen Real Kyiv.

Et annet øyevitne, en 17 år gammel gutt, sier til nyhetsbyrået Reuters at han løp mot eksplosjonsstedet i det øyeblikket han skjønte at det ikke var et russisk angrep.

– Da jeg først løp dit, var alt dekket av tåke. Vi hørte skrik. Flere begynte å hjelpe. Noen barn hadde større skader enn andre. Jeg så en jente som hadde sår i ansiktet, sier han til Reuters.

OMRÅDE: Slik ser det ut i området hvor helikopteret styrtet onsdag morgen. Foto: STRINGER

Flere teorier

Barnehagen lå i et lavt bygg, mens det ved siden av barnehagen lå flere høye boligblokker.

Andrii Tsaplienko, en av de ukrainske journalistene på stedet sier til mediet Obozrevatel at det er flere ting som tyder på en ulykke.

Han mener at helikopteret fløy lavt gjennom tåken og skal ha truffet taket i barnehagen.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten, SBU, opplyser på det sosiale mediet Telegram at etterforskningen allerede er i gang.

Teoriene SBU nevner er:

Brudd på luftfartsreglene.

En teknisk svikt.

En bevisst handling.

Ukrainas statlige nødtjeneste, SES, skriver i sin uttalelse at besetningen på flyet ble opplært til å utføre oppgaver under vanskelige forhold og hadde nødvendige antall timer med flytid.

Det vil ta tid før årsaken til ulykken blir kjent. Det som er kjent er at helikopteret var av samme Airbus H225 Super Puma-type som tidligere var i bruk i Nordsjøen.

Helikopteret som styrtet onsdag morgen, har tidligere fløyet norske oljearbeidere i Nordsjøen. En annen maskin av samme type styrtet ved Turøy i 2016, skriver Teknisk Ukeblad.