– Har plikt til å stoppe kaoset vi er i ferd med å få

For første gang i amerikansk historie har delstater tatt drastiske steg i oppløpet til presidentvalget. Natt til fredag fulgte Maine etter Colorado, og diskvalifiserte tidligere president Donald Trump fra primærvalget.

Trump skal altså ikke stå på stemmeseddelen når delstatene skal velge frem en republikansk presidentkandidat i mars.

Men, det er bare hvis delstatene får det som de vil.

USA-ekspert: Hilmar Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Hvis disse avgjørelsene skulle bli stående, og mange flere delstater kommer til samme konklusjon, ville det trolig sette en effektiv stopper for hele 2024-kandidaturet hans, sier Hilmar Mjelde.

Han er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Mjelde mener man kan forvente at flere delstater vil gå gjennom samme prosess som Maine og Colorado har gjort. Et liknende forsøk i Michigan ble nylig blokkert. Professoren tror neste delstat ut kan være Oregon.

– De 50 delstatene står fritt til å avgjøre dette inntil høyesterett eventuelt griper inn og legger ballen død, sier han.

– En slags snarvei

Delstatene diskvalifiserer Trump fra primærvalget for hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, ved å ta i bruk seksjon tre i det 14. grunnlovstillegget.

Bestemmelsen i grunnloven nekter personer som har gjort seg skyldige i «opprør eller oppvigleri» å inneha et offentlig verv.

Problemet er at Trump foreløpig ikke er dømt for hans delaktighet i stormingen, forklarer USA-kjenner og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen.



– Hadde han vært dømt, ville det vært noe helt annet, og paragraf 14 ville kunne gjelde, sier han.

STORMING: Trump diskvalifiseres for hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Foto: Jose Luis Magana

– Det er to rettsprosesser i gang som går grundig gjennom det som skjedde 6. januar. Så da må man nok vente på hva avgjørelsene blir der, og handle etter det. Når blir disse utestengelsene en slags snarvei.

Skal behandles i høyesterett

Avgjørelsen i Colorado er allerede sendt til høyesterett.

I Maine var det derimot den demokratiske delstatsministeren Shenna Bellows som tok avgjørelsen, og ikke Maines høyesterett. Avgjørelsen kan derfor ankes til delstatens høyesterett.

Når den amerikanske høyesterett kommer med en avgjørelse på saken i Colorado, vil dette være gjeldende for de andre delstatene.

– Jeg kan ikke tenke meg at USAs høyesterett opprettholder disse utestengelsene. Det er ikke tradisjon i USA for den type politisk utestengelse fra valg, sier Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet.



Han tror Trump blir å finne på stemmeseddelen i alle 50 delstater i 2024.

STYRKER TRUMP: Utestengelsene kan styrke Trumps valgkamp, tror USA-kjenner og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen. Foto: Edvard Thorup

– Høyesterett har både mandat og plikt til å sette en stopper for det kaoset vi nå er i ferd med å få. Det er politisk og juridisk uholdbart at delstatene skal kunne bestemme dette selv, all den tid vi snakker om et nasjonalt folkevalgt embete.

Jan Arild Snoen tror også høyesterett vil gi Trump medhold.

– Et argument som veldig mange bruker er at det vil være uheldig dersom velgere ikke får muligheten til å avgjøre valget, men at høyesterett avgjør det.

– Høyesterett vil nødig bli sett på som den som avgjør valg, sier han.

Snoen mener dette blant annet henger sammen med presidentvalget i 2000. Høyesterett ble i ettertid kraftig kritisert fordi de stoppet stemmetellingen i Florida og i praksis avgjorde valget mellom George W. Bush og Al Gore.

Kan styrke Trumps valgkamp

Foreløpig ligger det an til at Trump blir presidentkandidaten til det republikanske partiet.

USA-kjenner Snoen tror valgkampen hans vil bli ytterligere styrket av avgjørelsene om utestengelse.

– Det gir ham nok en fordel i republikanernes nominasjonskamp, fordi det går rett inn i denne historien om at han er forfulgt av et korrupt demokratisk parti, sier han.

De første primærvalgene skjer allerede i januar, der delstatene Iowa og New Hampshire skal velge sin republikanske presidentkandidat.

– Hvis han vinner i Iowa, så er valget mer eller mindre avgjort. Så kommer New Hampshire en uke etterpå, hvor man vil man få det endelige svaret, sier Snoen.



Ofte gir valgresultatet i de to delstatene en pekepinn på veien videre i valget.

Trump leder over sine republikanske konkurrenter i Iowa, mens i New Hampshire har republikaneren og den tidligere FN-ambassadøren, Nikki Haley, en vinnersjanse.



Derfor peker både Snoen og Mjelde på at valget i New Hampshire er det man skal følge med på.

– Vinner han i New Hampshire også, er det bortimot utenkelig at han ikke gjør rent bord i alle valgene, spår Mjelde.