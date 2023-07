Har opprettet egen «milits»

EN EGEN HÆR: Demokratene kritiserer Floridas guvernør for å opprette sin egen, private hær. USA-kjenner Eirik Løkke påpeker at det er utfordringer knyttet til styrkens mandat. Foto: John Raoux

Tenåringer rett ut fra videregående ble fortalt at de skulle få ta del i en sivil styrke som skulle hjelpe til under katastrofer. I stedet ble polo T-skjorter og olabukser byttet ut med kamuflasjeuniformer og militære kommandoer.

Nå trekker flere seg etter bekymringer over den militaristiske treningen.

Militært hierarki

Rekruttene som har sluttet i programmet forteller at de trodde de skulle være med i en hjelpeforsvarsstyrke, men ble i stedet en del av et militært hierarki.

Stikkordene som går igjen er:

Lite kontroll på leiren, uerfarne og brutale trenere og ingen leger til stede for å sjekke rekruttenes fysiske tilstand i forkant av treningen.

Dette er Floridas statsgarde Statgarden i Florida strekker seg tilbake til andre verdens krig.

Den ble opprettet i 1941 etter at at Floridas nasjonalgarde ble utplassert i utlandet i forbindelse med andre verdenskrig.

Statsgarden i Florida (FSG) skal være tilgjengelig for guvernøren i Florida når den trenger det.

Ble oppløst i 1947 etter at Florida Army National Guard ble løslatt fra Federal Active Duty.

2. desember 2021 kunngjorde DeSantis at han ville reaktive styrken, da som en nødfokusert sivil styrke.

Oppgradering

DeSantis har nylig økt Statsgardens antall rekrutter fra 400 til 1500, og budsjettet har økt fra 10 millioner dollar til 107 millioner dollar.

Med de ekstra midlene har presidentkandidaten kjøpt inn helikoptre, båter, politimyndigheter og angivelig mobiltelefon-hacking-teknologi for en styrke utenfor føderal jurisdiksjon og som står ansvarlig direkte overfor ham.

Hvem er Ron DeSantis? Stiller som presidentkandidat for Republikanerne i neste års valg. Tilhører høyresiden av det republikanske partiet. Står politisk nær tidligere president Donald Trump. De har vært uenige utad om flere store verdispørsmål, blant annet knyttet til abort.

Bekymrede demokrater



Allerede i 2021 uttrykte demokratene frykt, da DeSantis foreslo å reaktivere Statsgarden.

– Ingen guvernør skal ha sitt eget håndplukkede hemmelige politi, sa Charlie Crist, tapende kandidat under valget i november.

Ron DeSantis og hans kone, Casey i 4.juli-paraden. DeSantis har blitt kritisert for å være homofobisk. Foto: Reba Saldanha/AP

Utfordringer med mandatet



Eirik Løkke er Civita-rådgiver og USA-kjenner. Han er forstår bekymringen, og forklarer at det er utfordringer med mandatet til styrken til DeSantis.

– Det kan skape farlige situasjoner dersom styrkens mandat er uklar. Hva gjør de dersom det er flom og de skal hjelpe til, når den eneste opplæringen de har er vold og våpen?

Løkke påpeker videre at det alltid utfordringer med militser, fordi de kan utgjøre terrortrusler. Dette gjelder likevel de private militsene, ikke de offentlige, slik FSG.

FARLIGE SITUASJONER: Eirik Løkke er USA-kjenner og rådgiver i Civita. Han forteller at det kan oppstå farlige situasjoner styrken som kun kan våpen og vold skal bistå i naturkatastrofer. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Faren kan derimot være indirekte i større grad, fordi du får flere mennesker med våpenopplæring. Men her har du et system for de som skal tjenestegjøre, slik som vi også har i Norge, for å passe på det de de best egnede menneskene som kommer med.



Løkke sier likevel at han forstår bakgrunnen for opprettelsen av styrken.

– Dette kan være en enhet som kan hjelpe til med å opprettholde lov og orden i krisesituasjoner. Jeg har forståelse for at Florida er utsatt.



UTSATT: Florida er stadig utsatt for krisesituasjoner. USA-kjenner Eirik Løkke tror likevel det kan bli uklart om hvem som gjør hva dersom FSG skal bistå under for eksempel naturkatastrofer. Her er bilde fra orkanen Jeanne i 2004. Foto: ROBERT SULLIVAN

Løkke kommenterer også kritikken knyttet til militariseringen av styrken.

– Han får kritikk for at styrken har blitt for militarisert og han skaper en såkalt «egen armé». Men det er flere delstater som har egne styrker i USA.



Han er dermed ikke bekymret for at det skal bryte ut borgerkrig.

Et politisk spill

At Ron DeSantis reaktiverte denne styrken i 2021, kan anses som politisk grep.

– Dette er et eksempel på å vise handlekraft fra DeSantis.



PRESIDENTKANDIDAT: Ron DeSantis stiller som presidentkandidat for republikanerne. Eirik Løkke tror guvernørens reaktivering av FSG er et knep for å vise handlekraft som politiker. Foto: John Raoux

Løkke peker på DeSantis' evne til å være tydelig, og mener at guvernøren i Florida er mer i stand til å handle enn konkurrenten, Donald Trump.

– Beklagelig at de går til media

Avisen The Guardian har forelagt kritikken mot den militære organisasjonen til DeSantis sitt kontor. General John D. Haas som har fått i oppgave å føre tilsyn av styrken, svarer følgende til avisen:

– Vi er klar over at noen rekrutter som har blitt diskvalifisert er utilfredse. Det må forventes ved ethvert kurs som krever styrke og disiplin.

Han skriver videre at soldatene det er snakk om, har ikke sluttet, men blitt avvist. Haas tilføyer at det er «meget beklagelig at disse individene velger å klage til media.»