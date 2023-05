Har ødelagt russisk hackerverktøy

JUSTISMINISTER: Merrick Garlands justisdepartement offentligjorde i dag at de har nøytralisert et nettverk av datamaskiner infisert med skadelig programvare. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Det amerikanske justisdepartementet annonserte i dag at de har nøytralisert en skadelig programvare med navnet «Snake».

Programvaren var utviklet av en gruppe innen den russiske sikkerhetstjenesten FSB, kjent som «Turla», som regnes som en av de mest avanserte cyberspionasjegruppene i verden.

I nesten 20 år har gruppen brukt et nettverk med infiserte datamaskiner til å spionere på dem Russland anså som fiender.

Hadde Nato-land som mål

Ifølge det amerikanske justisdepartementet begynte russerne å bruke programvaren i 2004. Dette for å stjele hemmeligheter fra Nato-medlemmer, finanssektoren, journalister og andre mål.

FSB: Den russiske sikkerhetstjenestens hovedkvarter i Moskva. Foto: Alexander Nemenov/AFP

Spesielt utenriks- og forsvarsdepartementer var mål som de prøvde å infisere og datasystemer i minst 50 land ble rammet.

– Russland brukte sofistikerte skadelige programvarer til å stjele sensitiv informasjon fra våre allierte og sendte den gjennom et nettverk av infiserte datamaskiner i USA i et kynisk forsøk på å skjule sine forbrytelser, skriver statsadvokat Breon Peace i uttalelsen.



Brukte FBI-verktøy til å nøytralisere

For å nøytralisere trusselen fra spionprogrammet utviklet FBI et verktøy som de ga navnet «Perseus». Det nye verktøyet klarte å kommunisere med «Snake» og få den til å slå seg av, uten at vertsmaskinen og dens funksjoner ble påvirket.

FBI kan nå bekrefte at den russiske sikkerhetstjenestens tilgang til maskinene har blitt stanset.

Byrået sier de har gitt beskjed til alle som har vært utsatt for hackingen. Det er fortsatt er en pågående risiko for noen av de som har blitt angrepet. Det er på grunn av at russerne har stjålet passord og påloggingsinformasjon til ulike kontoer.

STJAL INFORMASJON: Datasystemer i minst 50 land har blitt rammet av den skadelige programvaren. Foto: AFP

– En påminnelse til Russland og andre fiendtlige nasjoner

Amerikansk etterretning anså «Snake» som «et av de mest sofistikerte skadelige programvarene brukt av den russiske sikkerhetstjenesten».

At USA klarte å nøytralisere en så avansert programvare er en advarsel til Russland, mener FBI.

– Dette bør være en påminnelse for Russland og andre fiendtlige nasjoner som er villige til å stjele informasjon, om at FBI og våre partnere jobber sammen for å forsvare landene våre, uttaler fungerende visedirektør i FBI, Michael J. Driscoll.