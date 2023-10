Har lett etter Emile (2) ved bolighus i to dager

Etter to dager med søk i og ved en bolig, må politiet nok en gang slå fast at undersøkelsene var resultatløse. To og et halvt år gamle Emile er fremdeles sporløst borte.

Søkene startet tirsdag, og fortsatte onsdag 18. oktober, skriver BFM Dici, som siterer statsadvokaten i Aix-en-Provence.

ETTERFORSKER: Politiet har i perioder holdt den lille grenda avstengt for besøkende mens de har etterforsket saken. Foto: BFM

16-åring i søkelyset

Huset tilhører familien til en 16 år gammel gutt som bor noen få kilometer utenfor Haute Vernet. Politiet har fått flere tips om tenåringsgutten.



Det er søkt både inne i boligen, og på jordene rundt. Familien eier også eiendom nær landsbyen Haut-Vernet, hvor Emile forsvant fra 8. juli.

– Vi ønsker å avklare all tvil i forbindelse med saken, sier en kilde nær etterforskningen til Le Parisien.



– Det er for tidlig å si at han er mistenkt, for det er ikke noe som knytter ham til kidnappingen av Emile, sier vedkommende videre.

16-åringen skal flere ganger ha vært involvert i mindre alvorlige kriminelle forhold. Han skal aldri ha gått på skole, men fått hjemmeundervisning, og viet livet sitt til gårdsdrift.

Naboer av familien omtaler 16-åringen som hyggelig, men enkel.

SØK: Det er gjort omfattende søk etter Emile. Denne grumsete innsjøen ble undersøkt av to dykkere for få uker siden. Foto: BFM

Uforsiktig kjøring

Politiet har søkt med hunder og droner. Etterforskerne skal også ha tatt beslag i mobiltelefoner. Operasjonen ble avsluttet tidlig onsdag ettermiddag.

16-åringen skal ha hisset på seg landsbyboere for å kjøre fort på traktorer og firhjulinger. Han skal ha forårsaket flere mindre ulykker, og ikke vist forståelse for alvoret i sakene, noe som har provosert enkelte landsbyboere, skriver BFM som siterer anonyme kilder.

LANDSBY: Den lille alpelandsbyen består av en klynge hus som ligger i enden av en landevei Foto: BFM

En annen ting som har gjort politiet oppmerksomme på denne gutten, er at han er fetteren til en av de to siste vitnene som så Emile for siste gang i Haut-Vernet.

Det kommer ikke fram om det er snakk om vitnet som endret forklaringen sin for noen uker siden.

Ingen spor

Politiet etterforsker bredt, og utelukker ikke verken drap eller kidnapping.

En kidnapping er eneste realistiske mulighet for at Emile fremdeles er i live.

Andre teorier er at gutten kan ha blitt påkjørt eller utsatt for et annet uhell, og liket skjult. At han kan ha blitt tatt av rovdyr, eller at det har vært et hevnmotiv mot noen i familien.