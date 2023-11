Har jogget rundt hele Manhattan

NEW YORK (TV2): Da film og tv-anmelder Asbjørn Slettemark flyttet til New York med familien i fjor, satte han seg et hårete mål.

Mens subwayen suser forbi, løper Asbjørn Slettemark gatelangs iført en blå New York Knicks-skjorte. Når han kommer til 231st Street, stopper han opp som om han har krysset en usynlig mållinje.

– Der er Bronx. Der er Manhattan. Og her er grensen, sier Slettemark og peker.

– Og nå har jeg ifølge kartet løpt alle gatene på Manhattan.

Siden 1. august i fjor har han løpt ned hver eneste gate på Manhattan og logget det med en app. 851 kilometer og mer enn 1,1 millioner skritt senere er han i mål.

HEFTIG: Bare på Manhattan er det tolv avenyer, som går nord-sør, og 155 gater, som går øst-vest. Foto: Angela Weiss / Reuters / NTB

– Jeg bestemte meg ganske kjapt da vi flyttet til Manhattan at jeg hadde lyst til å lære meg byen på ordentlig vis. Ikke bare turist-ting, men se hele byen, sier Slettemark.

Den siste biten ble unnagjort i nabolaget Marble Hill, som ligger så langt nord at man ikke engang kan se de kjente skyskraperne folk flest forbinder med Manhattan.

– Er dette det mest perifære stedet du har vært på denne reisen?

– Ja, jeg tror faktisk det. Altså, nå er vi i Marble Hill, som er nord for Manhattan, faktisk utenfor øya Manhattan. Men det er innenfor bydelen. Og jeg skal ærlig innrømme at her har jeg aldri vært før, og her er jeg ikke kjent i det hele tatt, sier han og ler.

Store forskjeller

Manhattan er ikke den største bydelen i New York. Både Brooklyn og Queens er større. Men Manhattan er selve hjertet i byen. Her ligger Wall Street-børsen og kjente turistmagneter som Central Park og Empire State Building.

– Jeg er egentlig litt overrasket over hvor lite utfordringer det har vært rent praktisk. Det er ingen områder der jeg har følt meg utrygg. Jeg har sett mye rart, for deler av New York er fortsatt «crack»-land. Det er egentlig den største overraskelsen. Jeg trodde jeg skulle måtte passe mer på. Det hjelper kanskje at jeg alltid løper i New York Knicks-skjorte, sier han med henvisning til byens basketballag.

KNICKS: Slettemark sier han alltid løper iført en t-skjorte fra New Yorks NBA-lag. Det gjør det lettere å holde en god tone med lokalbefolkningen. Foto: Mathias Ask / TV 2

På sine joggeturer har han sett de store sosiale forskjellene i New York. Manhattan inneholder noen av USAs rikeste og fattigste bydeler.

– Du merker hvor tett de delene av samfunnet lever på hverandre. Plutselig er du over i en gate og så merker du, oi sann, du bare merker i luften at her er det annerledes. Enten det er rikdom eller fattigdom, sier han.

Favoritturene

Han nøler ikke når TV 2 spør om hva som har vært favorittnabolaget å løpe i.

– De aller største opplevelsene har vært sommeren i Harlem, som har bekreftet de vakreste klisjeene om New York. Altså når du springer gjennom gatene i Harlem om sommeren, og lokalbefolkningen har bare stengt av gatene og rullet ut alle grillene. Det føles som en Spike Lee-film, sier han.

Harlem er hans varmeste anbefaling for løpeglade nordmenn som er på tur i New York.

– Da oppdager du byen som du ikke nødvendigvis ser i alle turistbrosjyrer, sier han.

TIL VANLIG: Asbjørn Slettemark uten joggetøy, fra januar i 2022. Foto: Rune Blekken / TV 2

Neste mål

Nå ser Slettemark etter nye joggemål. Han har pekt seg ut to. Det første er å jogge langs hele Broadway. Veien som er mest kjent for å romme New Yorks berømte teaterdistrikt strekker seg faktisk fem mil fra tuppen av Manhattan og helt ut av byen.

Det andre målet er å jogge langs alle broene som fører ut fra Manhattan.

– Da jeg flyttet hit så tenkte jeg mest på Brooklyn bridge, Manhattan bridge, Williamsburg bridge og kanskje et par andre. Men så er det jo 21 broer som går inn og ut av Manhattan. Og de må jeg jo selvfølgelig springe over, sier han.

Her er Asbjørn Slettemarks fem anbefalinger for en joggetur på Manhattan:

Harlem om sommeren, for eksempel rundt 125th Street.

NESTE MÅL: Slettemark sier hans neste joggemål er å løpe over alle broene som går ut av Manhattan. Her er Brooklyn bridge, byens mest kjente bro. Foto: AP

– Nord for parken kan du løpe rett inn i et block party med BBQ, lokale rappere og gatestemning som ikke finnes sør på Manhattan.

Highbridge Park

– Denne parken på østsiden av Washington Heights, fra 181st Street til Dyckman Street er en skjult perle. Det eneste stedet på Manhattan hvor det kan føles som norsk skogsløping.

Langs Hudson River

– Bare på den korte tiden vi har bodd på Manhattan har strekket langs Hudson River fått merkbare oppgraderinger. For et skikkelig langt løp kan du begynne oppe ved George Washington Bridge og løpe helt ned til tuppen ved Battery Park.

Rundt Jackie Kennedy Onassis Reservoir

– Som løpeturist må du innom Central Park. For noen gode drag, er den ca 3 kilometer lange løypen rundt innsjøen Jackie Kennedy Onassis Reservoir perfekt.

Summer Streets

– Dersom du besøker New York om sommeren, søk etter Summer Streets. I helgene i august og september stenges utvalgte gater, og gis til løpere og syklister. I fjor løp jeg brede, lange Park Avenue uten trafikk. Det var en mektig opplevelse.