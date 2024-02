– Har ingenting i Det hvite hus å gjøre

TOO OLD? Det stilles spørsmål ved Joe Bidens alder etter flere glipper den siste tiden. Han selv mener at han er den «best egnende presidenten». Foto: Evan Vucci

Forveksling av både levende og døde statsledere, fall på vei til talerstolen, og nyeste: rapport som konstaterer president Joe Bidens dårlige hukommelse.

Den kan se ut til alderen spenner bein på den 81 år gamle president.

– Ingen som er over 80 år har noe å gjøre i det Hvite hus, sier Eirik Løkke.

Store forglemmelser



Torsdag leverte spesialetterforsker Robert Hur en rapport som bekreftet at Joe Biden delte fortrolig informasjon som privatperson, men ble det ikke opprettet straffesak.

Hurs rapport inneholdt detaljer som vekte oppmerksomhet:

Flere steder blir det understreket at Biden glemmer mye. Det ble blant annet brukt eksempler om at 81-åringen ikke husket når hans sønn døde eller hvilken periode han var visepresident for Barack Obama.

Biden har også to ganger på under en uke forvekslet en død statsleder med en levende:

1) Først under et valgmøte i Texas, da han forvekslet Frankrikes president Emmanuel Macron med François Mitterrand, som var Frankrikes president fra 1981 til 1995. Mitterand døde allerede i 1996, 79 år gammel.

2) Noen dager senere, under et valgmøte i New York, hevdet han at han hadde hatt en samtale med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Da hadde Kohl, som var statsminister i Tyskland fra 1982 til 1998 vært død i fire år, og Biden siktet nok til Angela Merkel.

RAK RYGG: Joe Biden hevder selv han er «fit for fight» for fire nye år. Det er ikke alle enige i. Foto: Evan Vucci/AP News

Helt normalt



Politisk kommentator og tidligere diplomat Eirik Bergesen kaller ukens blemmer de første ordentlige eksemplene på kognitiv svikt i et avgjørende øyeblikk. Og Bergesen er klar på én ting:



– Alderen er hans største problem.

Hjerneforsker og tidligere fastlege Ole Petter Hjelle mener at det «er å forvente» at en 81 år gammel mann har noe redusert hukommelse.

– Når man er i den alderen så er et det naturlig at de kognitive egenskapene som konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse er svekket, sammenlignet med yngre mennesker.



Hjelle påpeker at Biden faktisk er eldre enn forventet gjennomsnittlig levealder for en amerikansk mann.

– Og når man blir eldre, har man mindre kognitive reserver, som på vanlig språk kan oversettes til at man har mindre å gå på før man for eksempel opplever redusert konsentrasjon og hukommelse.

HELT NORMALT: Ole Petter Hjelle mener det er å forvente at Joe Biden snubler med både ordene og bena i hans alder. Foto: TV 2

Å stille en demensdiagnose derimot er en omfattende prosess, og «ikke noe som kan gjøres over TV», ifølge hjerneforskeren.

Likevel sier Hjelle at det er lite som tyder på at Biden er dement, ut i fra det man ser av han.

– Når man er dement påvirker det ofte grunnleggende funksjoner i hverdagen, som det å klare seg selv og kunne planlegge og gjennomføre oppgaver. Det handler med andre ord om langt mer enn redusert hukommelse.

Og mange kan, ifølge Hjelle, forveksle dårlig hukommelse, med demens, men dette er sjeldent tilfelle.

– Best kvalifisert

Under en pressekonferanse natt til fredag norsk tid sa Joe Biden at han er «den best kvalifiserte kandidaten» som motsvar til påstandene om alderstegnene.



– Hukommelsen min er bra. Se på hva jeg har fått til siden jeg ble president. Ingen av dere trodde jeg kunne få igjennom noe av det jeg har fått til.

OVERMODEN: Mange mener den 81 år gamle presidenten i USA ikke bør går for en periode til som president. Biden selv mener han er «den best kvalifiserte presidenten». Foto: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Biden spør så tilskuerne om hvordan de trodde han fikk igjennom saker, før han svarer humoristisk:

– Vet du hva, jeg tror jeg faktisk glemte hva som skjedde.

Ingenting å gjøre der

Biden forsvarer stadig hans kandidatur til årets valg med at han langt erfaring med flere tiår som senator og som visepresident for Barack Obama.

Og det har han forsåvidt rett i, ifølge ekspert på amerikansk politikk, Eirik Løkke. Men «det har ikke alt å si».

– Ingen som er over 80 år noe å gjøre i Det hvite hus.

Politisk kommentator og tidligere diplomat Eirik Bergesen tror også at ukens blemmer for Biden blir startskuddet for demokratene til å finne ny kandidat.

– Dette tar seg veldig dårlig ut. Biden er ekstremt skadet i valgkampen nå, sier Bergesen.

Teste grenser

En meningsmåling gjort av AP News i andre del av 2023 viser at amerikanske velgere er bekymret for Bidens alder, i større grad enn Trumps.

Og med et så mektig land, er det en fordel for USA å ha en person i lederskapet som er «på topp» - ikke en leder som mistenkes for å ha demens, mener Løkke.

PÅ OVERTID: USA-ekspert Eirik Løkke mener at en person over 80 år ikke har noe å gjøre i Det hvite hus. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

USA-eksperten mener det viser svakhet utad i en urolig tid, og kaller Bidens stadige rare uttalelser for «uheldige».

– Det gjør det fristende for andre regimer å teste grenser for å se hvor mye beslutningsvilje USA faktisk har.

Sjimpansevalg

CNN Politics kaller situasjonen ironisk: Republikaneres favoritt, Donald Trump, står for tiden overfor fire straffesaker som, til tross for omfanget, kan se ut til å ha styrket han politisk blant hans velgere som tror at Trump har blitt offer for politisk forfølgelse.

Biden på sin side må forsvare hans evne til å ta beslutninger som president, fordi han tidvis opptrer som surrete.



KOMISK: CNN kaller situasjonen i USA for ironisk idet valgsirkuset fortsetter mellom en straffeforfulgt republikaner og en demensmistenkt demokrat. Foto: SAM WOLFE/Reuters

Men til tross at et Biden vs. Trump-valg ikke er optimalt på grunn av Bidens alder og Trumps uforutsigbarhet, tror Løkke likevel at valget blir enkelt for mange amerikanere.

– Hvis Trump er Bidens motkandidat, så er det veldig mange som til og med ville stemt på en 150 år gammel sjimpanse i stedet for Trump.

Ikke relaterbar

Og selv om Bergesen ikke bruker samme sjimpanse-ordlyd som Løkke, er han også klar på at Biden-velgere ikke kommer til å stemme Trump i stedet.

Bergesen bekymrer seg mer for de unge velgerne, når demokratenes kandidat er så gammel.

SKADET: Eirik Bergesen sier at Biden er svært skadet i valgkampen sin nå. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De unge velgerne kan ikke relatere til han når det er så stor aldersforskjell som også vises.

Det gjør at unge velgere kan begynne å tvile på hele partiets evne til å finne nye kandidater, og dermed fremmedgjør seg fra hele partiet.

– Og det kan føre til at de ikke stemmer i det hele tatt.