– Har ikke telefon, iPad … ingenting

MOLDOVA (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre har lagt igjen alle digitale dingser hjemme. – Dette er ikke et sikkert sted for telefon, sier han.

Statsminister Støre står på en rød løper utenfor et vinslott ikke langt fra grensen til Ukraina.

– Jeg har ingen telefon, ingen iPad, ingenting med meg.



– Hvorfor ikke?



– Nei, fordi vi vet at det ikke er sikkert. Dette er et område hvor det foregår ting på nett og kanaler, som gjør at det ikke er sikkert.



– Er det Russland som forsøker å fange opp hva som er på din telefon?



– Det er i hvert fall ikke et sikkert sted å ha telefon og det er vi opptatt av at det skal være. Så jeg har ikke med meg noen ting inn her. Men de kan få tak i meg, hvis det trengs.



Russisk destabilisering

Statsministeren er i Moldova. Europas fattigste land og tidligere sovjetstat. Han er på toppmøte i det nye «Europas FN», som det kalles, det europeiske politiske fellesskapet. Etter Russlands angrep på Ukraina følte flere europeiske land behovet for å snakke tettere sammen. Moldova er valgt for å gi et klart signal til Russland. Et land som ikke er ukjent med russisk påvirkning.

– Sett med nordeuropeiske øyne så er dette nesten en annen tid. Det er et land som egentlig har fremmede styrker på sin jord. De har utbryterne i Transnistria, hvor det er russisk økonomi, russiske militære og en innflytelse utenfra som stammer fra fortiden, sier Støre.



UVENTET GJEST : Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjj dukket overraskende opp på den røde løperen i Moldova. Han møter 46 kolleger fra europeiske land, som uttrykker støtte til Ukraina. Foto: Santiago Vergara/TV2

Moldova er torsdag vertskap for 47 stats- og regjeringssjefer, inkludert president Volodymyr Zelenskyjj fra nabolandet Ukraina. Det europeiske toppmøtet er begrenset til en dag på grunn av sikkerheten. Den moldovske utbryterrepublikken Transnistria er bare noen mil unna. Den er kontrollert av Russland. Moldova er stadig utsatt for destabiliserings-operasjoner og cyberangrep fra russisk hold.

– De landene som har vært under sovjetisk kontroll, de opplever at de har deler av dette presset internt fortsatt, sier Støre.



Beskjed til Moskva

Han mener toppmøtet er viktig fordi det er så omfattende deltakelse fra Europa.

– Det er jo samholdet og det at vi støtter hverandre. Det er mange land som er utsatte, Moldova er ett av dem. Vi er jo her også for å uttrykke støtte til dem. De ligger i ett veldig trengt hjørne av Europa.



– Tror du dette legges merke til i Moskva?



– Det er helt åpenbart at det gjør. Det er et Russland som har beveget seg i en retning som … ja, land de har truet, de har gått til angrep på. Dette må være et kraftig signal. Samtidig så er det et uttrykk for et Europa som er i en veldig alvorlig situasjon, så lenge angrepskrigen pågår.