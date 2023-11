– Har ikke noe valg. De må ned i tunnelene

Israel ga sivile palestinere en frist på fire timer til å forlate Gaza by og flykte sørover tirsdag. De fire timene er over.



Når som helst kan det israelske militæret rulle inn i byen.



Ifølge det lokale innenriksdepartementet befinner det seg fortsatt 900.000 palestinere i de nordlige delene av Gazastripen. Det er ukjent hvor mange av disse som oppholder seg i Gaza by.

Hilde Henriksen Waage, som er professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO, forteller at hun er sjokkert over hvordan krigen utvikler seg.

– Selv forskere som meg mangler ord for det blodbadet vi har i vente, sier hun.

FLYKTER: En kvinne holder opp en hvit t-skjorte festet på en pinne for å unngå å bli skutt. Flere palestinere flyktet fra Gaza by tirsdag, men de færreste hadde den muligheten. Foto: Mohammed Dahman / AP

– En dødsfelle

Innbyggere som flyktet fra Gaza by tirsdag forteller at de passerte kampklare israelske stridsvogner på veien, skriver Reuters.

– Den var den farligste turen i livet mitt. Vi så stridsvogner på kloss hold og råtnede kroppsdeler. Vi så døden, skriver palestinske Adam Fayez Zeyara i et innlegg på sosiale medier.

Ifølge Waage er det imidlertid svært få av innbyggerne som hadde mulighet til å flykte.

– Selv om Israel gir innbyggerne ordre om å tvangsforflytte, så er det nesten ingen av de sivile som har mulighet til det, sier hun.

BEKYMRET: Professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage, ser med stor bekymring på hvordan krigen mellom Hamas og Israel vil utspille seg i Gaza by. Foto: TV 2

Hun viser til at Israel gjennom den totale blokaden hindrer at drivstoff og en rekke andre nødvendigheter kommer inn på Gazastripen.

– De færreste har transportmidler. Mange av menneskene er også for syke, skadet eller for gamle til å tvangsforflytte seg, sier hun.

Derfor mener Waage at uttalelsene fra Israel bare er et spill for galleriet.

– At de later som at de følger krigens spilleregler og folkeretten ved å beskytte sivile, er et spill for galleriet og i beste fall en direkte løgn, sier hun.

SKADET: al-Shifa sykehuset er Gazastripens største. Her venter skadde palestinere på behandling på sykehuset i midten av oktober. Foto: Abed Khaled / AP

Nå frykter forskeren for innbyggerne som fortsatt oppholder seg i Gaza by.

– De har ingen mulighet til å rømme og det finnes heller ingen bomberom de kan søke tilflukt i. Menneskene som er igjen sitter i en dødsfelle og venter på at livet deres skal ta slutt, sier hun.



– Verdens verste stridsmiljø

– Gaza by beskrives som verdens verste stridsmiljø, sier Tormod Heier.

Han er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole.



– Israelske styrker kommer til å møte ødelagte betongbygninger som det er lett for Hamassoldater å gjemme seg bak. Så kommer det også til å være minefeller og andre hindringer som gjør det vanskelig å rykke frem, sier Heier.

HVITE FLAGG: Israelsk forsvar, IDF, hevder palestinere med hvite flagg er til fots fra nord mot sør på Gazastripen. Foto: IDF

Han tror også at Hamas soldater vil operere i sivile klær, blande seg i sivilbefolkningen og dukke opp på uventede steder, for å ta de israelske styrkene i bakhold.

– De vil nok også møte skarpskyttere, sivile som løper fram og tilbake i skuddlinjen, og kanskje også gisler.

Waage er enig, og mener at Israel nå må føre en bykrig på Hamas' premisser. Igjen er det sivilbefolkningen som blir den store taperen, ifølge forskeren.

– Israelske soldater må ut av sine beskyttede bombefly og stridsvogner og kjempe mann mot mann om hvert gatehjørne i byen. Når det er mange sivile igjen, hvordan skal de israelske soldatene skille mellom en palestinsk sivil og en Hamas-kriger?

«Gaza Metro»

Siden Hamas gjennomførte terrorangrepet mot Israel 7. oktober, har Israel svart med kraftige angrep mot Gazastripen.

TUNNEL: En israelsk soldat står ved inngangen til det IDF hevder er en av Hamas-tunnelene på Gazastripen. Foto: Israeli Army / AFP

Innsatsen har særlig vært fokusert på «undergrunnsinfrastruktur», altså Hamas' nettverk av tunneler, ifølge IDF.



Det enorme tunnelnettverket til Hamas skal til sammen ha en lengde på 500 kilometer - mer enn dobbelt så langt som metrosystemet i Paris.

For israelske stryker å gå ned i tunnelsystemet, har blitt beskrevet som selvmordsoppdrag.

– Må ned i tunnelene

Likevel tror ikke Heier at Israel har et annet valg enn å sende spesialtrente soldater ned i tunnelene. På denne måten kan de ta ut Hamassoldater, kontrollsentre og depoter med mat, medisiner og ammunisjon.

– Det vil sikkert være minefeller der nede og er en veldig farlig operasjon, mener Heier.

Til tross for konstant bombardement i flere uker, har Israel ikke lyktes i å ødelegge tunnelsystemet. Det er forsterket med betong, og ligger dypt nede i bakken.



– De er så sterke at de har tålt mange ukers beskytning og bomber fra luften. Så det handler om overlevelsesevnen til Hamas og om å lokke Israel inn i en bykrig. Her er Hamas på hjemmebane.

– En slik bykrig vil føre til store sivile lidelser, slik at det blir vanskelig for den arabiske verden å sitte med hendene i fanget, sier Heier.

Hevder Hamas skjuler seg under sykehus

Hamas hevder mandag at over 10.000 palestinere er drept i israelske luftangrep de siste fire ukene.



Israel har fått kraftig internasjonal kritikk for angrepene.

Søndag la IDF fram det de hevder er en rekke bevis på at de gjør det de kan for å spare sivile liv på Gazastripen.

Samtidig gjentar de at krigen de fører er mot Hamas, og ikke mot sivilbefolkningen på Gazastripen.

– Hamas gjemmer seg bak sykehus. De utnytter sykehusene for å skjule krigsmaskinen sin. Vår krig er mot Hamas, ikke mot de sivile på Gazastripen, sier admiral Daniel Hagari.

– Jeg gjentar: Vi aksepterer ikke Hamas' kyniske utnyttelse av sykehus for å skjule sin terrorvirksomhet.

Under pressekonferansen presenterer Hagari det IDF hevder er tunnelåpninger like ved sykehuset. Hamas har benektet dette.

LUFTANGREP: Et israelsk luftangrep traff Gaza by søndag Foto: Fatima Shbair / AP

IDF publiserer også det de hevder er dokumentasjon på at Hamas setter opp veisperringer for å hindre evakueringsarbeidet. I praksis er Gazastripen nå delt i to.

På spørsmål om Hamas hindrer sivile i å flykte fra Gaza by, svarer Waage at det er vanskelig å si noe sikkert om.

– Det er ingen spilleregler i denne konflikten, sier hun og fortsetter:

– Det fremstilles som at hele den palestinske befolkningen er Hamas, men de har aldri blitt spurt om de vil ha en krig til. De er et offer for at Hamas og Israel fører krig på samme lag, og så sitter sivilbefolkningen igjen og er den store taperen, sier hun.



VEISEPRRING: IDF hevder dette bildet viser at Hamas forsøker å hindre sivile i å evakuere sørover på Gazastripen. Foto: IDF

– Hamas-strategi

– De humanitære lidelsene inne på Gazastripen er en av ingrediensene i Hamas' strategi som har til hensikt å snu maktbalansen i Midtøsten, mener Heier.

Ifølge professoren forsøker Hamas å bryte opp normaliseringen i forholdene mellom arabiske land og Israel, slik at den politiske stemningen i Midtøsten skal dreie seg mer i favør av Hamas.

De seneste årene har flere arabiske land normalisert forbindelsene til Israel, blant annet gjennom Abraham-avtalene.

– Hamas forsøker å øke det internasjonale presset på Israel slik at Hamas kan nå sine politiske mål som er å etablere en palestinsk stat, frigjøre palestinske fanger som holdes i Israel og helst fjerne Israel fra kartet, avslutter Heier.