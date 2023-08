Har ikke lagret atomvåpen på 15 år. Nå skjer det endringer

INN FOR LANDING: Amerikanske F-22 Raptor lander på Lakenheath-basen ved landsbyen Mildenhall. Foto: Matthew Plew / US Air Force

USA tar skritt for å lagre kjernevåpen på britisk base, hevder forskere.

I 15 år har det ikke vært lagret kjernevåpen på britisk jord.



I Lakenheath i Suffolk pleide det å være demonstrasjoner utenfor det britiske flyvåpenets base helt til kjernevåpnene ble fjernet.



Nå varsler den britiske Nei til atomvåpen-bevegelsen CND nye protestaksjoner der 23. september.

Grunnen er at flybasen nordøst for London igjen forberedes for amerikanske atomvåpen.

VIKTIG: RAF-flybasen Lakenheath sett fra luften. Foto: Elijah Chevalie / US Air Force

Den har siden 2021 vært hjemmebase for en amerikansk F-35-skvadron med tilnavnet «Valkyrjene».

Da den kalde krigen var på sitt mest intense, hadde USA over 7000 atomvåpen i Europa. De fleste ble trukket tilbake på 1990-tallet.



Under USAs kontroll

Budsjettdokumenter tyder på at USA igjen tar skritt for å lagre atomvåpen i Storbritannia, skriver forskerne Matt Korda og Hans Kristensen i Federation of American Scientists (FAS) i en ny rapport.

F-35-SKVADRON: En «valkyrje» har ankommet Lakenheath-basen og the Liberty Wing i februar 2021. Foto: Cedrique Oldake / US Air Force

Sjefsforsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at dette etter alt å dømme handler om våpen under amerikansk kontroll.

Han viser til Jens Stoltenbergs uttalelse i desember 2021 om at Nato ikke skulle utplassere atomvåpen i flere land.

– Når det gjelder Stoltenbergs uttalelse om at Nato ikke har planlagt stasjonering av kjernevåpen i flere land, så handler nok dette om at eventuelle B-61 i Lakenheath ikke er tiltenkt Natos kjernevåpenstyrke, men som amerikanske kjernevåpen under amerikansk kontroll, sier sjefsforskeren til TV 2.

AMERIKANSK: Inngangen til den britiske flybasen som brukes av US Air Force. Foto: Emma Sword / PA Photos /NTB

Lakenheath inngår i et amerikansk program for å styrke USAs avskrekkende nærvær i Europa – European Deterrence Initiative (EDI).

– Det er i kontrast til de B-61-bombene som USA lagrer i de andre, navngitte Nato-landene. Disse er under US Armys kontroll i fredstid, men skal i tråd med planene kunne overleveres til styrker fra vertsnasjonene, som skal kunne levere dem med egne fly, forklarer Halvor Kippe ved FFI.

Større betydning

I vinter bekreftet Pentagon til TV 2 at moderniserte atomvåpen utplasseres i Europa.



President Vladimir Putin har med jevne mellomrom truet med å bruke atomvåpen for å forsvare Russland.

Russland er atommakten med flest taktiske atomvåpen, og den største atomvåpentrusselen mot Nato.

Atomvåpen har fått en større betydning også på alliert side.



I SHELTER: Et amerikansk F-35A Lightning II i en av flybunkerne på Lakenheath-basen. Foto: Jessi Monte / US Air Force

I januar opplyste Pentagon at B-61-12-bomber som er utviklet og betalt av USA, utplasseres i Europa. Ifølge Kippe dreier det seg om egenkontrollerte lagre ved europeiske, allierte flybaser i fredstid.



De taktiske kjernevåpnene skal avskrekke Russland fra å bruke kjernevåpen i Europa, og kan slippes fra europeiske og amerikanske fly. De utplasseres på flybaser i Belgia, Nederland, Tyskland, Italia og Tyrkia.



– Ønsker muligheten

Forskerne Korda og Kristensen skriver at «atomoppgraderingen» på Lakenheath sammenfaller med at Valkyrje-skvadronen utstyres med kjernefysisk kapable fly av typen F-35A Lightning II.

I FAS-rapporten vises det til budsjettdokumenter knyttet til bygging av sengeplasser for to F-35-skvadroner.

– Det kan hende USA ikke har planer om permanent lagring av B-62 i Lakenheath, men siden kjernefysisk kapable versjoner av F-35 skal stasjoneres der, så ønsker de nok å ha muligheten til å lagre våpen i fremtiden, sier Kippe til TV 2.

En talsperson for det britiske forsvarsdepartementet sier i en kommentar til The Guardian at det lenge har vært et prinsipp i Nato og Storbritannia å verken bekrefte eller avkrefte utplassering av atomvåpen.

TOPPBESØK: General Christopher Cavoli, øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, besøkte Lakenheath-basen i februar. Foto: Jacob Wood / US Air Force

I Norge er Rygge flystasjon igjen blitt viktig for USA og hele Europa. Rygge er i likhet med Lakenheath en del av det amerikanske EDI-programmet.



Ifølge USAs milliardplaner for Rygge skal det bygges amerikanske forlegninger med matservering for opptil 550 personer, kommandoplassfasiliteter, soveplasser og toalett- og dusjfasiliteter.

Mens Norge støtter opp om Natos avskrekkingspolitikk, er ikke norske F-35 forberedt for å bære kjernevåpen, har forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) tidligere opplyst til TV 2.