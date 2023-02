Har ikke gravplasser nok til alle de døde

SAMANDAG (TV 2): Gravlundene må utvides i byen Samandag helt sør i Tyrkia. Over 8000 av byens rundt 120.000 innbyggere antas å ha omkommet i jordskjelvet.

En svart likpose bæres inn på en av Samandags gravlunder i det solen går ned, syv dager etter at jordskjelvet rammet.

Inni likposen ligger 70 år gamle Fatima.

Hun ble funnet i det sammenraste huset sitt tidligere på dagen.

– Jeg har levd i mørke og desperasjon alle disse dagene mens jeg har ventet på at hun skulle bli funnet, sier hennes eneste sønn, Seyhan Akay (30), til TV 2.

TRANGT: En liten gravplass er ryddet for at Fatima skal ha et siste hvilested. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han bodde sammen med moren og lå selv fanget i det sammenraste huset i over 20 timer før han ble reddet ut.

– Jeg var på soverommet mitt da jordskjelvet skjedde. Jeg løp ut i gangen, og da falt hele bygningen sammen, forteller han.

Etter at han selv ble reddet, håpet han lenge at også moren skulle bli funnet i live.

ENESTE SØNN: Seyhan Akay, omgitt av venner og familie etter begravelsen til moren Fatima. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det var ingenting annet jeg kunne gjøre enn å be til Gud om at hun skulle bli reddet, sier han.

Raseri

Men Akay ble ikke bønnhørt.

Da moren omsider ble funnet søndag, ble det klart at hun er ett av de svært mange dødsofrene i Samandag etter jordskjelvet.

Hus etter hus er jevnet med jorden i byen, som ligger helt sør i provinsen Hatay.

Hele Hatay er hardt rammet av skjelvet og er den provinsen som har hatt de høyeste dødstallene.

Samandag er også ett av stedene der innbyggerne ventet veldig lenge på hjelp etter at katastrofen rammet natt til forrige mandag.

HATAY: Ødeleggelsene i provinsen sør i Tyrkia er ekstreme. Foto: Simen Askjer / TV 2

Først etter tre dager kom det redningsmannskaper hit, forteller folk herfra til TV 2.

Mens de ventet, prøvde innbyggerne så godt de kunne å redde folk ut av ruinene med det de hadde til rådighet av verktøy og maskiner.

– Jeg er rasende. Hvordan kan en stat la være å stille opp for innbyggerne sine på denne måten, sier en mann fra Samandag som TV 2 snakker med, men som ikke vil oppgi navnet sitt.

Mange i byen deler sinnet hans.

SOVEROM: En seng står igjen i et forlatt soverom, etter at veggen raste. Foto: Simen Askjer / TV 2

Flere hevder at myndighetene har nedprioritert Hatay-provinsen fordi den er styrt av et opposisjonsparti, og ikke president Recep Tayyip Erdogans partifeller.

I tillegg tror noen at innbyggerne i Samandag diskrimineres, fordi mange her tilhører alawitt-minoriteten.

Presidenten har erkjent at hjelpen kom for sent flere steder, men forklarer det med det overveldende omfanget av katastrofen.

– Så mange bygninger var ødelagt at vi dessverre ikke evnet å få fart på vår inngripen så raskt som vi skulle ønske, sa Erdogan fredag under et besøk i de rammede områdene.

– De vondeste dagene

På gravlundene i Samandag jobbes det nå med å få plass til alle de døde, de er ikke lenger store nok.

Ved en av de ferske gravene, møter vi Nihat Moniroglu.

Den nærmeste familien hans overlevde skjelvet, men mange i svigerfamilien til sønnen omkom.

RAMMET: Legen har jobbet som frivillig under krisen, og ble selv rammet av dødsfall i familien. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det var sønnen min som fant dem døde i ruinene, forteller Moniroglu.

Han jobber til vanlig som familielege, men har den sist uken bidratt som frivillig ved sykehuset i Samandag.

Her har han blant annet hjulpet til i arbeidet med å identifisere de døde som har strømmet til likhuset.

Legen har også fulgt mange av de døde fra likhuset til gravene.

Den ene dagen han var på denne gravlunden, ble 26 mennesker begravet her i løpet av to timer.

– Jeg har hatt de vondeste dagene i mitt liv. Jeg kjenner jo ikke alle som er døde, men det å se nygifte par, babyer og barn her, det er som om verden skal stoppe opp.

FRIVILLIG: Legen stilte opp for å identifisere døde i byen sin Samandag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Tårene presser seg på i øynene til den erfarne legen når han skuer utover gravlunden, som er i ferd med å fylles opp.

– Jeg har ikke ord, sier han fortvilet.

Han peker på et jorde litt bortenfor, og sier at det nå skal tas i bruk for å få plass til alle som ennå venter på en grav å bli lagt i.

Av de over 8000 menneskene som antas å ha omkommet i byen, er 2500 hentet ut, sju dager etter skjelvet.

FERSKE GRAVER: To nye graver har fått plass på den trange kirkegården. Foto: Simen Askjer / TV 2

I alt er 33.000 mennesker søndag bekreftet omkommet i Tyrkia og Syria etter jordskjelvet, men FNs nødhjelpssjef Martin Griffith har uttalt at han tror tallet på døde vil doble seg.

Jordskjelvkatastrofen er den dødligste i verden på over ti år.