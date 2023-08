Elon Musk har igjen satt fyr på ryktene om at han skal møte Meta-eier Mark Zuckerberg til slåsskamp.

Utvekslingen mellom de to tekmilliardærene startet da Musk gjorde narr av Metas forsøk på å lansere en konkurrent til X, tidligere kjent som Twitter.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

En stund så det ut som om det ikke ville bli noe av slåsskampen, men på søndag meldte Musk at han hadde tatt med vekter på jobb og trente i løpet av arbeidsdagen for å forberede seg til kampen

Det fikk Zuckerberg til å respondere på sitt sosiale nettverk, Threads, med at han var klar til å slåss.

Helt absurd

EKSPERT: Ståle Lindblad er daglig leder i Areca og sosiale medier-ekspert. Foto: Susanne Lindblad

Sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad tror ikke de to milliardærene vil møtes til kamp i buret, men kaller situasjonen helt absurd.

– Det kan virke som det er et av Elon Musks mange utspill som ikke blir noe av, det er en form for bullshitting som han gjør hele tiden.

Han forteller at Musk pleier å slenge mye dritt på X når han blir provosert og tar kritikk veldig personlig.

– Bare det å utfordre Zuckerberg til å slåss sier jo sitt. Ikke noe fornuftig menneske ville gjort det, mener Lindblad.

– To smågutter som skal lekeslåss

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Valen-Utvik tror det hele er en god spøk mellom de to teknologisjefene.

– Det vil overraske meg stort om de ikke har en form for gjensidig respekt for hverandre og hva de har oppnådd forretningsmessig.

Hun forteller at de to kommuniserer på en morsom måte som de begge vet at vil gi dem masse oppmerksomhet.

SOME: Astrid Valen-Utvik er kommunikasjonsekspert, med sosiale medier som et av spesialfeltene. Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide Foto

– Det er en måte å holde seg relevant på og tøffe seg på, men for meg blir det litt som to smågutter som skal lekeslåss.



Valen-Utvik tror heller ikke at kampen vil bli noe av, men at interessen i så fall ville vært skyhøy.

– Skulle det livestreames så hadde det knekt alt som er av internett. Det er ikke veldig vanlig å se to voksne forretningsmenn i dette sjiktet banke løs på hverandre.

Elon Musk har annonsert at slåsskampen vil sendes live på X.



Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

En løs kanon

For Lindblad er Threads den første alvorlige utfordreren til X, spesielt på reklamesiden, noe han mistenker Musk tar personlig.

– Musk har vist seg å være veldig hårsår, så for han så tror jeg det er veldig personlig. For Zuckerberg så tror jeg han gir blanke i om det er Musk, Jack Dorsey (tidligere Twitter-sjef) eller hvem det er så lenge han kan bygge forretningen sin.

Lindblad ser utfordringen til slåsskamp i sammenheng med andre ting Musk har gjort. Som den gigantiske X-en som ble plassert på taket til selskapets hovedkvarter, men måtte fjernes etter to dager.

– Han snakker først og tenker etterpå. Enhver fornuftig CEO hadde sørget for å ha tillatelse for det på forhånd, men ikke Elon Musk. Det går veldig på impuls.

LOGO: En gigantisk X ble satt opp på taket til selskapets kontorer, men måtte raskt fjernes. Foto: AFP

X-sjefen beskrives også som en løs kanon av Valen-Utvik.

– Jeg har synes at Musk er en fascinerende type som har fått til ekstremt mye og er en visjonær. Derfor er det rart at han skal krølle det til så veldig med Twitter. Den plattformen vi kjenner og har likt å bruke smuldres opp, mener hun.

Minner om «gode, gamle Twitter»

Både Valen-Utvik og Lindblad har prøvd Threads-appen og sier at den minner om Twitter i «gode, gamle dager».

– Da Twitter var nytt var det en åpenhet, positivitet og en følelse av at man var med på noe nytt. Det er helt forsvunnet, mener Lindblad.

Han synes Threads er den første av de nye plattformene som gir den samme gode følelsen som de gamle plattformene, som Twitter, Instagram og Facebook, ga i begynnelsen.

UTFORDRER: Threads er den første alvorlig utfordreren til X/Twitter, mener ekspertene. Foto: Reuters/Dado Ruvic

– Musk har gjort veldig mye rart med Twitter i det siste, sånn som endringen av navn til X. Så nå sitter jeg egentlig og håper at Meta jobber på spreng med å tilfredsstille EUs krav, så vi kan få Threads i Norge også. Det er mange som vil hoppe over dit hvis det blir tilgjengelig for oss, tror Valen-Utvik.

Spår en klar vinner

Selv om ingen av ekspertene tror at de to milliardærene faktisk kommer til å slåss, er de sikre på hvem de ville hatt som favoritt i ringen.

– Jeg holder en knapp på Mark Zuckerberg, som faktisk trener kampsport, mens Elon Musk har snakket om at han ikke har tid til å trene og kanskje trenger operasjoner, forteller Valen-Utvik.

Lindblad går enda lenger i sin spådom:

– Jeg tror Mark Zuckerberg grisebanker Elon Musk. Han driver med jiu-jitsu og har imponert eksperter med hvor godt trent han er. Elon Musk har visstnok drevet med en form for kampsport for mange år siden, men sier nå at den eneste treningen han får er å leke med barna sine.