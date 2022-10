Har hengt opp ned i 75 år – vil ikke snu det

En kunsthistoriker har oppdaget at kunstverket har hengt feil i årevis, men det er ikke bare enkelt å snu det.

Helt siden verket «New York City I» ble utstilt for første gang for 75 år siden, har det hengt opp ned.

Det har kunsthistoriker Susanne Meyer-Büser avdekket, ifølge The Guardian.

Verket er laget av den abstrakte nederlandske kunstneren Piet Mondrian. Han mente trolig ikke at verket var ferdig, og signerte det derfor aldri.

Dermed har det vært vanskelig å tyde hvilken vei kunstverket skal henge, frem til nå.

Feil vei

Slik bildet har vært hengt opp helt siden 1945, blir linjene i motivet tettere i bunnen.

Disse linjene skal ifølge kunsthistorikeren symbolisere en himmel, og skal derfor ikke være nederst.

– Fortykkelsen av rutenettet skal være på toppen, som en mørk himmel, sier Meyer-Büser.

– Da jeg påpekte det for de andre kuratorene, skjønte vi at det var veldig åpenbart. Jeg er hundre prosent sikker på at bildet er feil vei.

Maleriet «New York City», av samme kunstner, har et lignende motiv. Der ser man at fortykkelsen er øverst i bildet, og ikke nederst.

AVDEKKET DET: Kunsthistoriker Susanne Meyer-Büser avdekket at kunstverket hang feil vei. Foto: PETRA WISCHGOLL

Vil ikke snu det

Verket har vært utstilt flere steder, men har stått på et museum i Düsseldorf siden 1980.

Kunstverket kommer fremdeles til å stilles ut feil vei, av flere årsaker. Blant annet er det gamle verket svært sårbart.

– De selvklebende båndene er allerede ekstremt løse og henger i en tråd. Hvis du snur det opp ned nå, vil tyngdekraften trekke det i en annen retning, sier Meyer-Büser.

Hun trekker også frem at det nå har blitt en del av verkets historie at det har hengt opp end i årevis, og at det dermed bør forbli sånn.