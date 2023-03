Har gjenopplivet 48.500 år gammelt «zombievirus»

DYPFRYST: Dette viruset, Mollivirus sibericum, ble oppdaget i 2015 og er over 30.000 år gammelt. Viruset ble funnet i den sibirske permafrosten, og er et eksempel på et stort virus som kun smitter mellom encellede organismer. Foto: AFP PHOTO/IGS/CNRS/AMU

Dypt i den arktiske permafrosten ligger fortidens virus og hviler.

Professor emeritus i medisin og genetikk ved Aix-Marseille Universitetet i Frankrike, Jean-Michel Claverie, har viet flere år av livet sitt til å avdekke nettopp hva som slumrer dypt i de frosne løsmassene og berglagene.

Nå har han gjenopplivet det han kaller et «zombievirus», funnet i en jordprøve i en underjordisk innsjø i den sibirske permafrosten, skriver CNN.

– At amøbe-infiserende virus fremdeles er smittsomme etter så lenge kan indikere et mye større problem, sier Claverie til avisen.

Ser spor av mange virus

Claverie har forsket på såkalte «kjempevirus» siden 2003, og gjenopplivet for første gang et slikt i 2014. Viruset han har brakt til live denne gangen, er med sine 48.500 år det eldste han har oppdaget.

Det skal sies at funnene ikke tyder på at noen zombieapokalypse er nær.

Virusene har nemlig fått det illevarslende navnet etter den tilsynelatende egenskapen til å selv stå opp fra de døde.

Dessuten har Claverie kun gitt liv til virus som smitter mellom encellede organismer, amøber. Professoren mener likevel forskningen bør tas på alvor.

– Vi ser spor av mange, mange, mange andre virus, så vi vet at de er der. Vi vet ikke sikkert om de lever, men resonnementet er at om amøbe-virusene fremdeles er i livet, så er det ingen grunn til at andre virus ikke skal være det, og i stand til å smitte ulike verter.

Lav risiko for smitte til mennesker

Permafrost dekker omtrent en femtedel av overflaten på den nordlige halvkule. I tillegg til å være uhyre kaldt, er det et oksygenfattig miljø som lys ikke kan trenge gjennom. Det gjør permafrosten til en slags tidskapsel.

Temperaturene stiger i enkelte områder opp til fire ganger raskere enn andre steder på planeten, og svekker det øverste laget av permafrosten.

Det er denne temperaturøkningen som bekymrer både Claverie, og andre forskere, skriver CNN.

Oppvarmingen kan føre til at virus som har ligget i dvale i titusenvis av år får nytt liv, eller at kjemisk og radioaktivt avfall fra den kalde krigen blir frigjort under opptiningen.

Men det er uvisst hvor lenge virusene vil overleve i dagens klima, eller hvorvidt de klarer å finne en passende vert. Og ikke alle virus er sykdomsbringende.

Dessuten er de arktiske områdene ganske sparsomt bebodd, hvilket bidrar til at risikoen for smitte til mennesker er veldig lav, skriver CNN.

Birgitta Evengård, professor emeritus i klinisk mikrobiologi ved Umeå Universitet, mener risikoen bør overvåkes bedre, men advarer mot å skape unødvendig frykt.

– Det er rett å ha respekt for situasjonen, og være proaktiv, og ikke bare reaktiv. Måten man bekjemper frykt på er med kunnskap, sier professoren til avisen.