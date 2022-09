Det er blant annet funnet seter der et privatfly styrtet i Østersjøen søndag. En tysk forretningsmann og hans familie er savnet.

KOLLISJONSKURS: Et privatfly, registrert i Østerrike, er savnet. Det styrtet i Østersjøen søndag kveld. Foto: Skjermdump fra Flightradar

De første vrakdelene ble funnet i Østersjøen mandag morgen. De mistenkes å være fra privatflyet som styrtet søndag.

Utover dagen har den latviske marinen funnet enda flere vrakdeler.

– Fram til nå har vi funnet ti deler. Blant annet har vi funnet seter, sier pressetalsperson i den latviske marinen, Liva Veita, til TV 2 mandag ettermiddag.

Veita sier at hun ikke kjenner til hvor på flyet vrakdelene hører til. Vrakdelene er sendt til eksperter.

I SØK: Dette skipet bruker den latviske marinen i søket etter flyet som styrtet. Foto: Gatis Diezins / Forsvarsdepartementet i Latvia

De fire personene som var om bord i flyet, er fremdeles ikke funnet. De savnede er den tyske forretningsmannen Peter Griesemann, hans 68 år gamle kone Juliane, datteren Lisa på 26 år og hennes kjæreste på 27 år.

72 år gamle Griesemann var aktiv i karnevalet i Köln. Lederen for festivalkomiteen i karnevalet bekrefter at det er forretningsmannen og hans familie som er savnet i flystyrten, skriver den tyske avisen Kölner Stadt-Anzeiger.

– Karnevalet og jeg personlig har mistet en viktig rådgiver og en god venn, sier Christoph Kuckelkorn til avisen.

Også en rekke tyske medier identifiserer den savnede familien.

TV 2 har vært i kontakt med selskapet som forretningsmannen er sjef for, Griesemann-gruppen. De ønsker ikke å kommentere saken.

Setter inn drone

Den latviske marinen har ansvaret for søket, ettersom flyet styrtet ikke langt utenfor Latvias kyst.

Veita sier til TV 2 at det er tre skip som deltar i søket etter det savnede flyet.

Tidligere mandag deltok også et helikopter i søket, men mandag ettermiddag ble en drone satt inn i søket i stedet.

Tirsdag morgen går de i gang med søk med undervannsdrone, dersom de savnende fortsatt ikke funnet. Søket mandag avsluttes når det blir mørkt, opplyser Veita.



I området der flyet styrtet, er det 60 meter fra havoverflata til bunnen. Veita sier at det kan bli aktuelt å søke med dykkere, men at de foreløpig søker med skip.

Sjø- og flyredningssentralen i Sverige deltok i starten av søket etter flyet. De antar at de fire om bord, er omkommet.



Det sier utøvende flyveredingsleder Josefine Petersson til TV 2.

Mistet kontakten

Flyet lettet ifølge Flightradar fra Jerez i Spania, men da det skulle lande i den tyske byen Köln, mistet piloten kontakt med flygeleder på bakken da det befant seg over Frankrike.

I stedet satte privatflyet stø kurs mot Østersjøen. Et tysk og et dansk jagerfly ble sendt opp for å se etter flyet, ifølge Dagens Nyheter.

Ingen av jagerfly-pilotene kunne se noen i cockpiten.

Ifølge eksperter kan trykkfall om bord ha vært årsaken. Det fører til at man mister bevisstheten.

– I den høyden som selv disse små flyene befinner seg i, er det lite som skal til. Man blir bevisstløs på 30 sekunder, sier flysikkerhetsekspert Hans Kjäll til TT.

Antakelsen bekreftes av at flygeren meldte om problemet med trykket mens flyet fortsatt var over Spania.

Svenske myndigheter bisto i starten av hendelsen. De ønsker ikke å spekulere rundt årsaken til styrten.

– Svaret på årsaken til styrten får man når man har gjort en havariundersøkelse, sier Petersson.