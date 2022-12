Har funnet svar på gammel drapsgåte

«Boy in the Box»

IDENTIFISERT: Etter 65 år ble den lille gutten identifisert. Foto: By Philadelphia Police Dept. - http://americasunknownchild.net/Public Domain/ via Wikimedia Commons.

DNA-analyser og ny etterforskning gjør at politiet nå endelig har klart å komme frem til identiteten til gutten som har fått tilnavnet «Boy in the Box» og «Amerikas ukjente barn».

Politiet sa på pressekonferansen torsdag at saken var Philadelphias eldste og uløste drapssak i historien.

– Hans identitet og eksistens var tatt fra han. Denne kunngjøringen avslutter ett kapittel i guttens historie, men den åpner også et nytt, sa politikommissær Danielle Outlaw.

Det var 25.februar 1957 at den drepte gutten ble funnet i en pappeske i et nabolag nordøst i Philadelphia.

ESKEN: Inni denne esken fra J.C. Penney lå liket av den forslåtte gutten. Foto: By Philadelphia Police Dept. - http://americasunknownchild.net/, Public Domain,

Han var naken, og den lille kroppen som var full i arr og blåmerker, var pakket inn i et teppe. Han var underernært og blitt slått i hjel, ifølge politiet.

De anslo at han var mellom fire og seks år gammel.

Arrene på kroppen så ut som de stammet fra kirurgiske snitt, og var mest tydelige på anklene og i lysken, og i tillegg hadde han et L-formet arr under haken.

Blindspor

Det ble laget 400.000 flygeblader med bilde av gutten, som ble hengt opp og delt ut over hele Philadelphia. Men ingen savnet ham eller kjente ham igjen.

FLYGEBLAD: Dette flygebladet ble delt ut i håp om at noen ville kjenne igjen gutten og melde seg. Foto: Philadelphia Police Department

Politiet har jobbet med mange teorier om hvem gutten var, og hva som skjedde med ham.

Et spor var at han var en ungarsk flyktning, et annet at han var en savnet gutt som hadde blitt kidnappet utenfor et supermarked i Long Island to år tidligere.

Politiet etterforsket også et par som jobbet som omreisende karnevalarbeidere, og en familie som hadde et fosterhjem i nærheten av funnstedet.

Alle ble sjekket ut av saken.

Så, i 2002, hevdet en kvinne kalt «Martha»fra Ohio at moren hennes hadde kjøpt gutten av foreldrene hans i 1954, og at navnet hans var Jonathan.

MYSTERIUM: Et rekonstruert bilde av gutten som politiet har prøvd å finne ut hvem var i nesten 65 år. Foto: Philadelphia Police Department/via Wikimedia Commons/Public Domain

«Martha» fortalte videre at moren holdt gutten innesperret i kjelleren i hjemmet deres, der han ble mishandlet fysisk og sekuselt, og at hun hadde drept gutten under et raserianfall.

Myndighetene mente at «Martha» fremsto som troverdig, men hennes psykiatriske sykehistorie gjorde dem samtidig litt skeptisk . De klarte heller aldri å finne beviser som kunne bekrefte historien hennes.

Gjennombrudd

Dermed forble drapssaken uløst.

I 1998 ble liket gravd opp, slik at politiet kunne hente ut DNA. Etter det fikk han en ny gravplass, med en gravstein med påskriften «Amerikas ukjente barn».

GRAVPLASS: Innbyggere i Philadelphia legger ned blomster og leker på graven til den drepte gutten som ingen har visst hvem var. Foto: Matt Rourke/AP

I 2019 ble han gravd opp igjen, for ytterligere DNA-analyser.

Analysearbeidet som nå har ført frem til identiteten til «gutten i esken», er gjort av Identifinders International. De holder til i California, og jobber med vanskelige, uløste saker verden over.

Gutten ble identifisert med navnet Joseph Augustus Zarelli. Han ble født 13. januar 1953 vest i Philadelphia.

Men selv om man nå vet hvem gutten er, forblir det et mysterium hvem som mishandlet og drepte ham.

Politiet fortsetter jakten på gjerningspersonen eller -personene, nå hjulpet av nye informasjonen.

Det er også utlovet en dusør på 20.000 dollar til den eller de som gir informasjon som fører frem til pågripelse og domfellelse i saken.