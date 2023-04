Med et jordlignende klima og et hav som strømmet over overflaten, var Mars en gang et helt annet sted enn den tørre, kalde verdenen den er i dag.

Men vann kan være mer utbredt på Mars enn tidligere antatt, basert på observasjoner av sanddyner på planeten, gjort av Kinas Mars-rover.



KRATER: Korolev-krateret på Mars er fylt med is. Foto: ESA / AFP

Funnet fremhever nye, potensielt beboelige områder i de varmere delene av Mars hvor forholdene kan være egnet for liv, selv om flere studier er nødvendig.

Den nye oppdagelsen ble kjent fredag denne uken, i en studie publisert i Science Advances.

Og det kom uventet, for Zhurong-roveren gikk i dvalemodus før marsvinteren – for nesten et år siden.

MARS-ROVER: Kina sendte opp Zhurong-roveren på Mars for to år siden. Foto: CNSA / AFP

Den sekshjulede Zhurong ble lansert i 2020 og landet på Mars i 2021, og brukte et år på å streife rundt før den altså gikk i dvalemodus i mai i fjor.

Roveren opererte lenger enn beregnet, og reiste nesten to kilometer.



– Solcellepanelene er sannsynligvis dekket med støv, noe som kveler strømkilden og forhindrer muligens roveren i å fungere igjen, sa Zhang Rongqiao, oppdragets sjefdesigner, til nyhetsbyrået AP.

Snø kan ha falt på Mars for 400.000 år siden

Før Zhurong ble stille, observerte den imidlertid saltrike sanddyner på den røde planeten.

ZHURONG: Her beveger den kinesiske roveren seg på Mars. Foto: CNSA / AFP

Forskere sier sanddynene er blandet med smeltet snø – den kan ha falt så sent som for bare noen hundre tusen år siden.

Altså er det spor av flytende vann i sanddynene.

Deres estimerte datointervall for når disse dannet seg på Mars, er en tid mellom 1,4 millioner og 400 000 år siden, eller enda mer nylig.

Å studere strukturen og sammensetningen av sanddynene kan gi innsikt i «muligheten for vannaktivitet» i løpet av denne perioden, heter det i studien som ble publisert like før helgen.

– Vi tror det kan være en liten mengde... ikke mer enn en et lite lag av vann på overflaten, sa medforfatter Xiaoguang Qin ved Institutt for geologi og geofysikk til nyhetsbyrået.

Kan identifisere beboelige miljøer

Roveren oppdaget ikke direkte vann i form av frost eller is. Men Qin sa at datasimuleringer og observasjoner fra andre romfartøyer på Mars indikerer at selv i dag, på visse tider av året kan forholdene være egnet for at vann dukker opp.

PERSERVERENCE: Observasjoner fra blant annet Nasas nye Mars-rover viser at vann kan dukke opp på Mars i dag. Foto: Nasa / AFP

– Det som er bemerkelsesverdig med studien er hvor unge sanddynene er, sa planetforsker Frederic Schmidt ved University of Paris-Saclay, som ikke var en del av studien.

Små vannlommer fra tinende frost eller snø, blandet med salt, resulterte sannsynligvis i små sprekker, harde skorpeoverflater, løse partikler og andre sanddyner, ifølge studien.

De utelukket vind som årsak, så vel som frost laget av karbondioksid, som utgjør hoveddelen av Mars sin atmosfære.

Uansett hvor liten den vannrike nisjen er, er gjennombruddet viktig fordi det kan være viktig for å identifisere beboelige miljøer.