Har funnet flere massegraver i Russland

Krigen pågår for fullt i Ukraina. Tirsdag melder FN om at det er nesten 8.500 bekreftede drepte sivile i landet.

Flere eksperter har gjennom krigens gang meldt om at Russland sliter med å få rekruttert nok personer, og at de som blir sendt ender opp ved fronten.

Den fryktede Wagner-gruppen har rekruttert flere av soldatene som kriger på russisk side. Senest i mars 2023 varslet gruppen at de planlegger å rekruttere rundt 30.000 nye soldater.

RUSSLAND: Flere Wagner-soldater har blitt begravd her. Foto: Reuters

Den private militær-gruppen skal ha rekruttert flere russere fra blant annet fangeleirer i landet.

Her sitter det både regimekritikere som Alexej Navalnyj, men også russere som er dømt for andre kriminelle handlinger.

Ny informasjon kan tyde på at flere av de som er rekruttert, ligger begravd i massegraver i Russland.

Fant syv massegraver

Britiske BBC har undersøkt flere åpne kilder og funnet hele syv massegraver.

Gjennom åpne kilder, hjelp fra Mediazone og frivillige har BBC identifisert 2901 russiske fanger som har blitt drept i Ukraina. Det faktiske antallet antas å være mye høyere.

Mediazone er et uavhengig russisk mediebyrå.

Massegravene er funnet i ulike regioner av landet, blant annet i byene Novosibirsk og Irkutsk.

Her rekrutterer Wagner-gruppen russiske fanger

I tillegg ble det i februar funnet en massegrav i den ukrainske byen Luhansk, som skal være graver til drepte Wagner-soldater.

Alle gravene skal være dekorert med Wagners emblem, noe som gjør at nyhetsmediet mener det er Wagner-soldater som ligger begravd her.

Det totale antallet skal være på 995 soldater.

Antallet døde soldater skal være innhentet fra åpne kilder.

– Brukt som kanonføde

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier til TV 2 at vi må forvente at det er mange flere slike massegraver i Russland.

Han forteller at Wagner-gruppen i fjor høst og på nyåret har hatt store tap i Ukraina, spesielt i områdene rundt Bakhmut.

– Det er spesielt de kriminelle i Russland som Wagner-gruppen har brukt som kanonføde, sier Røseth.

EKSPERT: Tom Røseth er forsker ved Forsvarets høyskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Røseth mener at avsløringene om massegravene og den lave overlevelsesraten vil ha en konsekvens for Wagners videre rekrutering.

Den 1. februar kunne ikke Wagner-gruppen lenger rekruttere fanger fra fengsler og interneringsleirer, fordi det er det russiske forsvarsdepartementet som har overtatt rekruteringen.

– I tillegg er det blitt kjent at overlevelsesraten er ganske lav. Det er klart at når 5.000 av rundt 40.000 overlever så er det ikke særlig populært å verve seg.

– Det at Wagner har mistet så mange soldater gjør at rollen deres minsker. I tillegg mister de støtten fra Putin og de regulære styrkene satses mer på, sier Røseth.

– Dråpe i havet

– De som har blitt rekruttert fra russiske fengsler og fangeleirer har nok ikke ønsket å gå i krig, men vil ha frihet. Forholdene i de russiske interneringsleirene er så forferdelige at krig et bedre valg enn å forbli fengslet.

Det sier Inna Sangadzhieva. Hun er avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Den norske Helsingforskomité. Hun er også en av komiteens fremste Russlandkjennere.

RUSSLANDKJENNER: Inna Sangadzhieva, fungerende fagsjef, den norske Helsinforskommite. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Også hun mener fangene som blir sendt til Ukraina blir brukt som kanonføde. Hun sier det samme som Røseth om at overlevelsesraten er lav, men opererer med et høyere tall på antall rekrutterte.

Hun er klar på at de 950 personene BBC har funnet, ikke er det totale antallet av drepte Wagner-soldater.

– Dersom man beregner at rundt 50.000 fanger ble rekruttert og rundt 5.000 overlevde, er det klart at tallet på 900 er en dråpe i havet.

– Menneskene i Russland har ingen verdi. De blir sendt til Ukraina blir brukt som et middel i krigen, sier hun.

KAMPER: Bakhmut har den siste tiden vært utsatt for et massivt angrep. Foto: Aris Messinis / AFP

Ifølge Sangadzhieva har det vært en trøblete tid for Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin. Han skal ha vært i flere konflikter med blant annet ulike guvernører, som mener det er feil at Wagner-soldatene blir begravd sammen med helter fra andre verdenskrig.

– Så da legges de i massegraver, forklarer hun.

– Jeg er usikker på hvordan Wagner-gruppen sin rolle i krigen fremover blir. For meg virker det som at de har spilt ut alle kortene sine.

Dekorerte graver

Massegravene skal være funnet i ulike regioner av Russland. Flere av de som ligger begravd skal ha vært internert i fangeleirer, og skal ikke ha vært ferdig med soningen.

De personene som BBC har funnet informasjon om er dømt for mye forskjellig. En er dømt for drap, mens en annen var dømt for å ha stjålet 18 ender.

UKRAINA: Wagner-gruppen har lidd store tap i Ukraina. Også her i Bakhmut. Foto: Aris Messinis / AFP

BBC har funnet informasjon på 52 menn, som stemmer over ens med navnene på gravene i Novosibirsk.

Familiene til mist 42 av de 995 soldatene visste ikke at deres kjære var døde.

De skal ha brukt flere måneder på å leite etter familiemedlemmene sine, ifølge BBC. To av massegravene ble oppdaget i april.

DONETSK: Flere nye graver i Bakhmut. Foto: AP

Gravene ble funnet de russiske byene Novosibirsk og Irkutsk.

– Jeg fant broren min gjennom en gruppe på internett. Da hadde jeg lett etter han siden oktober.

– Jeg har ringt Wagner og etterspurt han flere ganger, men de sa han var i live alle gangene, sa en av familiemedlemmene til BBC.

Broren ble senere funnet i massegraven i Novosibirsk. På samme gravplass ble det funnet 69 nye graver. Alle var dekorert med Wagner-gruppen sin gjenkjennbare rød, svart og gule emblem.