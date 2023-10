– Har flere overraskelser til Hamas

7. oktober våknet han hjemme i Chicago til nyheten om terror i Israel.

­– Jeg ­­skjønte at det hadde brutt ut krig, og at jeg kom til å ha en rolle i den.

Mindre enn én time senere var reservisten på vei til flyet og Israel.



NÆR GAZA: TV 2 møter soldater like ved grensen til Gazastripen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Å rydde opp i kaoset som fulgte de første dagene ble styrkens første oppgave.

– Vi støvsugde områdene etter Hamas-terrorister som fortsatt kunne befinne seg her, sier Shraga.



De samlet også kroppene til døde israelere på begge sider av grensegjerdet mot Gaza.

Samtidig forsøker Hamas stadig å infiltrere landet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp FROSKEMENN: Videoen skal vise Hamas-soldater som forsøker å infiltrere Israel. Foto: IDF

Infiltreringsforsøk

I fullt dykkerutstyr forsøkte Hamas-infiltratører tirsdag kveld å komme sjøveien opp på en strand nær Zikim, sør i Israel.

TV 2 var i området, og kunne se at det israelske forsvaret skjøt opp «flares», som lyste opp nattehimmelen.

Så hørtes lyden av tung beskytning.

Denne kvelden drepte de israelske styrkene 10 personer, men de frykter stadig for nye forsøk. Og mens Shraga og hans menn venter, må de hele tiden være på vakt for nye terrorangrep.

– De prøver 100 prosent å få til det. Men nå er vi forberedt både på angrep og på forsvar.



Rundlurt

Terrorangrepet som kostet 1400 israelere livet den 7. oktober tok landet fullstendig på sengen, ifølge majoren.

Men det vil ikke skje igjen, forsikrer han.

OPPSTILLING: Majorens bataljon står oppstilt rett i nærheten av Gaza. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er allerede åpenbart at vi undervurderte fienden. Men det var 7. oktober. I dag forstår vi meget godt hva det er vi har med å gjøre her.

De siste dagene har soldatene forberedt seg til kamp, og har tatt oppstilling noen hundre meter fra grensen til Gaza. Nå venter de bare på ordren fra politisk hold.

KLARE: En soldat fra Ulvebrigaden speider mot Gaza. Nå venter de tungt bevæpnede styrkene bare på ordre. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Når de på toppen gir signalet …

Majoren knipser med fingrene, og fortsetter, – Så er vi klare med fingeren på avtrekkeren. – Til siste kule.



Overraskelse til Hamas

– Det er ingen av mine menn som hater palestinerne. Vårt eneste mål er terroristgruppen Hamas, forsikrer major Shraga.



En bakkeinvasjon er ventet når som helst. Den kostnaden det vil ha, både for sivile på Gaza og for hans egne menn er noe han tenker på.

– Noen av mennene her kommer til å bli skadet. Noen av oss kommer til å dø. Men vi har ikke noe valg.



INGEN VALG: Major Shraga mener Hamas må knuses. Så håper han lederne kan finne en vei til fred. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han mener likevel at saken er så viktig at det handler om et eksistensielt grunnlag for Israel.

Og når han tar med soldatene sine til krig, så har han en helt tydelig melding til Hamas.

– Denne gangen er det vi som velger tid og sted. Og vi har flere overraskelser til dem.



Avansert utstyr

Majoren røper ikke hva det er, men TV 2 kjenner til at det israelske militæret de siste årene har utviklet avansert utstyr for å krige i tett befolkede områder. Noe er allerede testet på Vestbredden og skal ha redusert egne tap.

Det israelske militæret (IDF) gjennomførte natt til torsdag en operasjon inne i Gaza, der de angrep både tunneler og annen «militær infrastruktur». IDF-talsmann Daniel Hagari, bekreftet torsdag at «begrensende bakkeoperasjoner» i Gaza vil fortsette de neste dagene.

– Målet er å eliminere terrorister, rydde områder for eksplosiver og klargjøre for neste skritt i operasjonen, sier Hagari.