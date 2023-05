Har fått tilgang til mystisk brev

DREPT: Brian Laundrie tok livet av kjæresten sin Gabby Petito under en ferietur i USA i 2021. Foto: Florida Police / via Reuters

Gabby Petito (22) ble verdensberømt da hele verden lurte på hvor hun hadde blitt av sommeren 2021.

Petito ble sist sett i august det samme året. Da var hun var på en bilferie med kjæresten sin, Brian Laundrie, i USA.

Noen uker senere ble Petito funnet død, og det viste det seg at kjæresten hadde tatt livet av henne.

Familien til Petito har saksøkt foreldrene til Laundrie på grunn av drapet. De etterlatte skal møtes i en sivil rettssak i 2024. Et mystisk brev har nå vekket interesse hos de etterlatte.

Har fått sett brevet

Det var under en rettshøring i februar at advokaten som representerer Petitos foreldre avslørte at det fantes et brev, som han skal ha sett hos et FBI-kontor.



Brevet er skrevet av moren til Laundrie, og har vekket interesse hos Petito´s etterlatte.

Om brevet ble skrevet før eller etter drapet på 22-åringen, er ikke kjent.

I brevet skal Laundrie sin mor ha referert til å «hjelpe ham ut av fengsel, få tak i en spade og andre ting». I tillegg lå brevet i en konvolutt med påskriften «Brennes etter at det er lest».

Ifølge NBC News, har familien til Petito nå fått sett brevet. Det skjer etter mye om og men. Laundrie-familien har nemlig forsøkt å holde brevet tilbake, men onsdag bestemte en dommer i Florida at brevet skulle frem i lyset.

FUNNET DREPT: 22 år gamle Gabby Petito ble funnet drept i september 2021. Da hadde hun vært savnet i flere uker. Foto: FBI Denver via AP

«Jeg vil bare at du skal huske at jeg alltid vil elske deg, og jeg vet at du alltid vil elske meg. Du er gutten min. Ingenting kan få meg til å slutte å elske deg, ingenting vil eller kan noen gang splitte oss uansett hva vi gjør, hvor vi går eller hva vi sier – vi vil alltid elske hverandre», skriver Laundrie sin mor i brevet.

«Hvis du er i fengsel, skal jeg bake en kake med en fil i. Skal du kvitte deg med et lik, stiller jeg opp med spade og søppelsekker», står det videre.

Nekter

Moren til Brian Laundrie, Roberta Laundrie, nekter for at brevet har noe med drapet å gjøre. Ifølge henne, ble brevet skrevet lenge før kjæresteparet forsvant i august.

Moren skal ha skrevet brevet til sønnen sin på et tidspunkt hvor relasjonen dem imellom skal ha vært anstrengt. Brevet skal ha vært et forsøk på å reparere forholdet mellom dem, mener hun.

Ble sporløst forsvunnet

Det var den 11. september 2021 at Petito ble meldt savnet etter å ha vært på bilferie sammen med kjæresten Brian Laundrie.

Noen dager senere, den 21. september, ble Petito funnet drept på en avsidesliggende campingplass i nasjonalparken Bridger-Teton i delstaten Wyoming.

Ifølge obduksjonsrapporten ble hun kvalt til døde, og politiet satt raskt i gang en klappjakt på kjæresten Laundrie. Han var sporløst forsvunnet, og ble raskt mistenkt.

MYE OPPMERKSOMHET: En hel verden engasjerte seg i forsvinningen av Gabby Petito. Foto: Jeenah Moon / Reuters

27. oktober ble levningene til Laundrie funnet i et sumpområde i Florida.

Levningene ble funnet i et naturreservat like ved familiens eiendom i North Port, hvor både Petito og Laundrie bodde.

Rettsmedisinere har konkludert med at Laundrie hadde sitt eget liv. Ved liket ble det funnet flere eiendeler, blant annet et brev som antydet at det var han som hadde drept Petito.