– Har fått seg en mektig venn i Putins Russland

Prio-forsker Stein Tønnesson sier at han føler en dyp uro over situasjonen etter en veldig skarp retorikk fra Nord-Koreas leder Kim Jong-un og flere episoder den siste tiden.



Krigen i Ukraina har samtidig ført til et styrket militært samarbeid mellom Russland og Nord-Korea.



– En del av bildet som skremmer, er at Nord-Korea har brutt ut av isolasjonen, og fått seg en mektig venn i Putins Russland, sier Tønnesson til TV 2.

– Et slag i ansiktet

Da toppmøtet mellom Nord-Korea og USA brøt sammen i 2019, mistet Kim Jong-un troen på et normalisert forhold med USA.

Putin krevde plass ved forhandlingsbordet etter president Donald Trumps mislykkede diplomati, og møtte deretter Kim for diskusjoner om Nord-Koreas atomvåpenprogram.



– Det var et virkelig slag i ansiktet på ham da samtalene brøt sammen i Hanoi i 2019. Siden da har Nord-Korea vært isolert, sier Tønnesson om Kim.

De siste månedene har det allerede spente forholdet mellom de to koreanske nabolandene blitt ytterligere forverret.



– Det jeg først og fremst frykter nå, er episoder på grensen mellom Nord- og Sør-Korea – kanskje i havet, eller kanskje i den demilitariserte sonen på land – som kunne tenkes å eskalere til en storkrig, sier Tønnesson.



ØVELSE: Hangarskipet USS Carl Vinson seiler med japanske og sørkoreanske destroyere under øvelsen denne uken. Foto: Charles J. Scudella IIII / US Navy

Testet våpen

Fredag testet Nord-Korea et undervanns-atomvåpen, ifølge landets statlige nyhetsbyrå KCNA. Testen skjedde som protest på Sør-Korea, USA og Japans felles militærøvelse denne uken, der et amerikansk, atomdrevet hangarskip deltok.

Sør-Korea varslet et kraftfullt svar på nordkoreanske provokasjoner, da det nordkoreanske militæret på nyåret avfyrte flere titalls artillerigranater mot grenseøya Yeonpyeong.

Søndag testet Nord-Korea en ny type hypersonisk mellomdistansemissil. Det ble skutt opp fra området rundt Pyongyang, og fløy omtrent 1000 kilometer utenfor landets østkyst.

Norge fordømte denne uken Nord-Koreas overføring av ballistiske missiler til Russland, og Nord-Koreas test av det ballistiske missilet.

– Oppskytinger av ballistiske missiler er i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner, skrev utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag.

MISSILTEST: Nord-Korea hevder at de testet et hypersonisk missil. Japan sier at missilet nådde en makshøyde på minst 50 kilometer. Foto: KCNA / NTB

Frykter våpenavtale

Tønnesson sier at Russland trenger nordkoreanske granater og våpen til krigen i Ukraina, og til gjengjeld trolig forsyner Nord-Korea med russisk teknologi.



I november var USA blant landene som fordømte det de hevdet var en flyt av våpen og militært utstyr fra Nord-Korea til Russland.

Et nylig besøk i Moskva har utløst bekymring om at en Russland og Nord-Korea kan inngå en våpenavtale, ifølge AP.

Russland utvikler forbindelsene til Nord-Korea på alle områder, opplyste Kreml da Nord-Koreas utenriksminister Choe Son-hui var på besøk denne uken.

Choe ankom Moskva søndag og ble tatt imot av representanter for det russiske utenriksdepartementet og den nordkoreanske ambassaden i byen.



Tirsdag kveld møtte hun president Vladimir Putin for samtaler om å utvide samarbeidet. Utenriksminister Sergej Lavrov deltok også på møtet.

SAMARBEID: Nord-Koreas utenriksminister Choe Son-hui møtte Putin tirsdag. Foto: Artyom Geodakyan / AP /NTB

Skjerpet retorikk

Retorikken ble denne uken skjerpet, da Kim Jong-un sa at «hvis Sør-Korea krenker bare 0,001 millimeter av vårt landområde, luftrom og sjøområde, så vil det bli sett på som en provokasjon til krig».



I en tale i nasjonalforsamlingen i Pyongyang sa Kim at han har endelig konkludert med at gjenforening med Sør-Korea ikke lenger er noen mulighet. Fortsatte forsøk på forsoning med Sør-Korea er en feiltakelse, mener Nord-Koreas leder.

Kim sier også at Pyongyang ikke kommer til å anerkjenne den de facto sjøgrensen mellom de to landene. Eksperter mener at dette kan øke risikoen for væpnede konflikter til havs, skriver Dagens Nyheter.