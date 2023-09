Har få uker igjen av offensiven

Etter tre måneder med store tap og langsom fremrykking, er Ukrainas motoffensiv i ferd med å sette fart. Pentagons forsvarsanalytiker sier sjansene er der for at de bryter igjennom forsvarslinjene før vinteren.

I nærheten av landsbyen Robotyne i sør har ukrainerne brutt igjennom den første av Russlands tre forsvarslinjer. Nå angriper de den andre.

– Hadde vi hatt denne samtalen for to uker siden, ville jeg vært litt mer pessimistisk, sier analysedirektør Trent Maul i Americas Intelligence Agency (DIA) til The Economist i et sjeldent intervju om hvordan Pentagon vurderer Ukrainas fremgang under den pågående offensiven.



Seks-sju uker igjen

Forsvarslinjene ble bygget opp mens frontlinjene sto på stedet hvil gjennom vinteren. Utstyr og ammunisjon lot vente på seg, og offensiven kom sent i gang. Etter tre måneder med langsom fremrykking og store tap, har offensiven nå omsider begynt å skyte fart. Men nå nærmer vinteren seg igjen, og tiden er i ferd med å renne ut.

TV 2 følger kampene i Ukraina:

Maul ser spesielt etter to faktorer på den russiske siden når han vurderer sjansene ukrainerne har til å bryte igjennom før vinteren kommer. Han og analysebyrået har utarbeidet en modell der de ser på hva som har vært viktig i tidligere konflikter, og hva som har vært utslagsgivende i Ukraina. Slik det står nå, gir han ukrainerne en 40–50 % sjanse til å bryte helt igjennom forsvarslinjene.

Men det er mer ukjente forhold på russisk side som kan bli utslagsgivende. DIA følger nøye med på om Russland har artilleriammunisjon nok til å opprettholde beskytningen ved frontlinjen, og om de greier å opprettholde ledelsen på lokalt nivå.

Har gjort flere feilvurderinger

Amerikanske og ukrainske tjenestemenn forsto ikke hvor omfattende de russiske forsvarslinjene var, og hvor vanskelig det kom til å bli for Ukraina å bryte igjennom, sier Maul.

MINEFELT: Her går en soldat over et minefelt ved frontlinjen i Zapoizjzja den 23. juni. I stedet for den planlagte raske fremrykkingen, måtte ukrainerne tenke nytt. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Ett av problemene var at ukrainske styrker måtte gjennom flere minelagte områder. I stedet for å storme linjen, har de måttet endre strategi og rykke fram med små grupper med mineryddere.

Det er en av flere forklaringer på den langsomme fremrykkingen.

Hvem som har mest ammunisjon, minefelt, droner og rakettenes rekkevidde er alle viktige faktorer i Mauls beregninger. Men kampviljen og ledelsen er minst like viktig. Og det er noe amerikanerne har feilvurdert gang på gang, forklarer han:

– Vi trodde afghanere ville forsvare Kabul, men forsvaret falt raskt sammen.

Den gangen flyktet lederen Ashraf Ghani fra Kabul, og kampviljen tok slutt lenge før ammunisjonen. Også i Irak feilvurderte de hvor godt den irakiske hæren ville håndtere IS.



Da Russland invaderte Ukraina, antok analysegruppen at ukrainerne ville bli overveldet på samme måte, forklarer Maul. Men det stemte ikke.

Mens Ashraf Ghani flyktet fra Kabul, ble Volodymyr Zelenskyj værende i Kyiv. Hva ledelsen gjør, hvordan de påvirker kampviljen, har mye å si på slagmarken.

Kampviljen på ukrainsk side har hele tiden vært sterk, noe TV 2 også har vært vitne til.

Og på russisk side er lederne som bygget opp de motstandsdyktige forsvarslinjene ikke lenger i toppen.

Et russisk problem

Generalen som bygde de russiske forsvarslinjene, Sergej Surovikin, har fått sparken. Jevgenij Prigozjin er den andre lederskikkelsen som sammen med Wagner-gruppen har oppnådd de mest håndgripelige gevinstene på russisk side det siste året, sier Maul. Han døde i en mystisk flystyrt, etter at han falt i unåde hos Putin da han ville avsette den militære ledelsen i forsvarsdepartementet med makt.

USIKKER: General Sergej Surovikin har fått sparken, etter at han har ledet arbeidet med de tre russiske forsvarslinjene. Hvordan ledelsen på Russisk side vil bli videre, er en usikker faktor i analysebyråets beregninger. Foto: Sputnik / Reuters / NTB

Hvordan dem russiske ledelsen på lavere nivå håndterer den nye situasjonen, er noe DIA følger tett.

Samtidig advarer han om at det er tre linjer som skal brytes igjennom. Ifølge The Guardian gikk 80 % av Russlands ressurser inn i å bygge første og andre linje. Men Maul sier at hoveddelen av Russlands forsterkninger er plassert ved den tredje linjen.

Hvis ukrainerne ikke har nok ammunisjon, og hvis været blir verre, kommer det til å bli veldig vanskelig å få til et gjennombrudd på de få ukene som er igjen.

Ser mot våren

Maul og DIA sier fremskrittet i Robotyne ikke er forgjeves, selv om kampene kan stoppe opp.

Han tror Ukraina kan utvide den fremskutte posisjonen i neste sesong, og hvis de får på plass nok ammunisjon innen våren, er de i en god posisjon for neste offensiv.