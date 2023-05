Da Harry og Meghan valgte å forlate Storbritannia og sine kongelige oppgaver, gikk de ikke stille i dørene.

I Oprah Winfreys famøse intervju fortalte The Sussexes om manglende støtte fra kongefamilien, og om et familiemedlem som skal ha uttrykt bekymring for hvilken hudfarge deres sønn ville få. Deretter kom en Netflix-serie om paret, etterfulgt av prins Harrys selvbiografi, «Spare».

LEDER ANTI-MONARKI-BEVEGELSE: Lederen for Republic, Graham Smith. Foto: Tonje Iversen

– Jeg tror skandalene rundt Harry og Meghan har gjort stor skade, sier lederen for anti-monarki-bevegelsen Republic, Graham Smith, til TV 2.

– Jeg tror beskyldningene om rasisme har festet seg hos mange, uansett om det er sant eller ikke - men jeg tror absolutt det er noe sannhet i det, sier han.

Særlig tror han uroen rundt paret har gjort skade i Karibia, hvor kong Charles fortsatt er statsoverhode i flere land.

– Det å se noen som Meghan komme inn, for så å føle at hun ikke kan bli, at hun ikke er velkommen... Det tror jeg har gjort mye skade på sikt, understreker han.

Til krig mot britisk presse

Paret har ikke bare kritisert kongehuset, men også britisk presse som de beskylder for rasisme, trakassering og urettferdig behandling.

I intervjuet med Oprah Winfrey sa de at nettopp tabloidpressen var en av grunnene til at de forlot landet til fordel for USA.

Assisterende redaktør for storavisa The Telegraph, Camilla Tominey, mener det er helt naturlig at paret har skapt overskrifter.

REDAKTØR: Assisterende redaktør for storavisa The Telegraph, Camilla Tominey. Foto: Tonje Iversen

– Harry og Meghan har rett til å ha sine meninger på samme måte som folk som skriver kommentarer om de kongelige. Det er åpenbart at prins Harry har gitt avisene mye å skrive om, simpelthen fordi de har sagt og gjort så mye, sier hun til TV 2.

Hun viser til intervjuet med Oprah og boken «Spare».

– Det blir litt som å spørre «hva kom først, høna eller egget?» Megxit skjer, og blir etterfulgt av en enorm pressedekning, sier Tominey.

Hun peker på at paret har vært svært åpne om sine nærmeste og at det er naturlig at pressen da kaster seg over det.

SPARER IKKE PÅ DETALJENE: Prins Harrys bok «Spare». Foto: James Manning

– Prins Harrys synspunkt er at pressen har skapt en slags mediestorm, men mange har nok en oppfatning om at de har skapt den selv, sier hun.

Hun peker også på at mange mener at det kanskje ikke en god idé å publisere en selvbiografi dersom man ønsker å leve et rolig liv.

­­– Vil du si at kongehuset er i krise?

Tominey henviser til perioden da intervjuet med Oprah Winfrey ble sendt i 2021 som en tid der mange brukte ordet «krise», og sier:

– Da var det var en følelse av «i alle dager, hva skjer nå?!». Jeg tror kongehuset har kommet seg etter det.

Hun legger til at det likevel kan være grunn til bekymring for de unges manglende interesse for de kongelige.

MEST POPULÆR: Prinsesse Kate er den mest populære i kongefamilien. Minst populær er prins Harry, Meghan, Camilla og prins Andrew. Foto: Jamie Lorriman/AP

Flau eller stolt

En meningsmåling fra YouGov i forkant av kroningen viser at 58 prosent av de spurte mener at monarkiet er bra for landet, men gapet mellom de eldste og de yngste er stort.

77 prosent av de over 65 år mener at monarkiet er bra, mens kun 32 prosent av unge briter mellom 18 og 24 år mener det samme.

Majoriteten av de eldste er stolte over institusjonen, mens unge i større grad er flaue over kongehuset.

Samtidig viser meningsmålinger at bare 9-15 prosent er entusiastisk til kroningen av kong Charles og dronning Camilla.

HAR FALT: Prins Charles har falt på meningsmålinger den siste tiden, likevel viser målingen fra Ipsos at 49% mener han gjør en god jobb. Foto: Yui Mok/AP

Graham Smith sier monarkiet overlever på likegyldighet heller enn støtte.

– Dersom Harry og Meghan fortsatt var arbeidende kongelige og bodde her, tror du flere hadde vært interessert da?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, sier Smith.

Han viser til at dersom man ikke hadde sett skandalene rundt parets brudd med institusjonen, kunne kongehuset kanskje ha vært i en bedre posisjon nå.

ANKLAGER: En undersøkelse viser at 46% av de spurte ikke tror på anklagene fra Meghan og Harry om hvordan de ble behandlet av kongefamilien. Foto: Peter Dejong/AP

– Samtidig har også de begrenset appell. Det hadde kanskje utgjort en forskjell med tanke på fraværet av skandaler, men jeg vet ikke om det ville betydd veldig mye, understreker han.

Sant, eller ikke?

En fersk undersøkelse fra Lord Ashcroft viser at 46 prosent av de spurte, ikke tror på anklagene fra Meghan og Harry om hvordan de ble behandlet av kongefamilien. 33 prosent mener de er troverdige.

Skillet er stort når det kommer til etnisitet og alder.

51 prosent av de mellom 18 -34 år tror på dem, mens 66 prosent av afrikanske og karibiske deltagere i undersøkelsen, tror de snakker sant, skriver Daily Mail.



MENINGSMÅLING: 18 prosent sier de ikke liker noen medlemmer av den britiske kongefamilen. Foto: Matt Dunham/AP

Halvparten av afrikanske og karibiske deltagere hadde mer sympati for paret etter konflikten med familien, mens bare seks prosent syntes mer synd på resten av familien.

Dette står i sterk kontrast til befolkningen for øvrig, hvor kun 13 prosent har sympati for paret, mens 40 prosent har mer sympati med resten av kongefamilien, skriver Daily Mail.

Rasisme

Da respondentene ble spurt om behandlingen av Meghan «viser at det finnes rasistiske synspunkter i kongefamilien», var igjen skillet stort.

Over halvparten av 18-34-åringer mener behandlingen av Meghan avslørte «rasistiske synspunkter». Blant de over 55 år var 67 prosent uenige i påstanden.