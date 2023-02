Har bodd under bakken i snart ett år

KRASNOHORIVKA / UKRAINA (TV 2): Krigen raser på alle kanter av den lille byen Krasnohorivka. Allikevel er det mange som nekter å flykte. De velger heller å bo under jorden.

NED I MØRKET: Valentina og Olga søker tilflukt under jorden. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Sykehuset i Krasnohorivka er stengt. Bygningene er tydelig preget av angrepene som den lille byen, som ligger bare noen kilometer fra frontlinjen, stadig rammes av.

Det er snø og gråvær når TV 2 kommer hit.

Det er godt nytt for dem som bor her, for da pleier kamphandlingene å roe seg.

Derfor det er flere som drister seg ut for å trekke litt frisk luft ved sykehuset i dag.

– Vi har blitt igjen i byen for å ta vare på de gamle foreldrene mine, forteller en kvinne vi møter.

Hun er ute og lufter seg sammen med datteren.

BOR UNDER SYKEHUSET: Valentina og Olga pleide å jobbe på dette sykehuset. Nå bor de under sin gamle arbeidsplass. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

To andre hyggelige kvinner kommer bort. De smiler og ser ut til å synes det er litt artig at det kommer fremmede hit.

– Jeg jobbet på laboratoriumet, nå er jeg vakt, forteller Valentina.

– Jeg var sykepleier her. Nå er også jeg vakt, sier den andre, som presenterer seg som Olga.

Nekter å rømme

Også de nekter å flykte, selv om byen ligger bare noen steinkast unna ukrainske og russiske stillinger.

– Kom, sier Valentina.

Hun vil vise oss hvor de bor.

– Vær forsiktig når dere går ned trappen, sier Valentina.

De tar oss med inn i tilfluktsrommet som ligger under deres gamle arbeidsplass.

Tung, innestengt luft slår i mot oss i det vi går inn. Her er det ingen vinduer, og gangene er mørke. Fukten sørger for at det dugger på brillene og kameralinsen.

HELT ALENE: Aleksandr bor også i kjelleren. Han har ikke familie og bor her nede helt alene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2



Inne i gangen ser vi tepper som dekker inngangen til flere av rommene.

Bak dem bor de som har søkt tilflukt her nede.

– Åtte personer bor fast her nede. Og så er det noen som kommer og går, forteller Valentina.

Hun tar oss med inn på rommet hun og Olga deler.

DELER ROM: De to kvinnene har delt dette rommet i snart ett år. De passer på sykehuset de tidligere jobbet på. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Nakne murvegger og senger av stål sørger for en trist stemning i rommet. Allikevel har de to damene holdt ut å leve her nede i snart ett år nå.

– Jeg har bodd her i over elleve måneder. Det føles mer eller mindre sikkert mens vi her nede, sier Valentina uten at hun er helt sikker på hvor mye tilfluktsrommet tåler.

– Hvis en rakett får et direkte treff, får vi se om vi overlever, sier hun spøkefullt.

Valentina vil at vi hilser på alle naboene de har fått under bakken.

– Her er det fineste rommet, sier hun og trekker teppet til siden.

Der inne bor Tanja. Hun er opptatt med å farge i håret når vi kommer på uanmeldt besøk.

MISTET ALT: Tanja har gjort mye for å gjøre det hjemmekoselig i kjelleren. Hun har TV, seng og en liten kjøkkenkrok inne på rommet sitt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Jeg gjør meg vakker. En jente må være vakker. Selv om det er krig, må en jente være vakker, sier Tanja.

Selv her under jorden forsøker man så godt man kan å ha en form for hverdagsliv.

Mistet alt

Tanja smiler og viser oss alt hun har gjort for å skape en følelse av et hjem.

Men sinnet og fortvilelsen kommer fort frem.

– Vi hadde alt. Men i løpet av et øyeblikk mistet vi alt. Vi hadde jobb, vi hadde en leilighet, vi hadde en bil. Nå har vi ingenting, sier hun.

Det er ikke bare hus og bil som er borte; også familien har flyktet.

– Hvordan tror du dette livet er? Barna mine har reist til andre land. Min sønn slutter seg til hæren. Hvordan tror du det er å leve i en kjeller, sier hun fortvilet.

Krigen har vart i snart ett år, og den siste tiden har kampene blitt enda mer intens.

Ingen kan vite når dette marerittet er over.

MER INTENST: Krigen raser heftigere enn på lenge. Valentina og Olga kan bli boende her lenge. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Valentina og de andre kan bli nødt til å bo her under jorden lenge.

– Det har endret oss. Vi brytes ned. Det er ikke til å unngå. Masse frykt, sier Valentina.