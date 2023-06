Vil sette grenser for Kina

– Vi har opplevd «etterskjelvene» av krigen i Ukraina veldig smertefulle, blant annet med energikrise. Vi er i en helt annen situasjon enn i 2020, sa EU-president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse tirsdag.

Derfor foreslår EU-kommisjonen strenge regler for investeringer og handel med avansert teknologi med land, som ikke deler EUs verdier og styresett. Det samme gjelder disse landenes investeringer i kritisk infrastruktur og samfunnskritiske selskaper i Europa.

Krigen i Ukraina, og forholdet til Russland er blitt en vekker.

FORSLAG: EU-kommisjonen presenterte tirsdag et forslag for å styrke sikkerheten i Europa, mot såkalte autokratier, som ønsker å investere i Europa. Eller tiltrekke seg investeringer i avansert teknologi på hjemmebane. Foto: Christophe Licoppe/EU Comm

– Dette har åpnet øynene våre. Men jeg vil gjøre det veldig klart at en åpen økonomi er bra for Europa, for selskapene våre, sa von der Leyen.

Hun la til at det er en liten del av teknologien som kan brukes aggressivt.

Tenker på Kina

EU-kommisjonen foreslo tirsdag å hindre europeiske selskaper i å produsere avansert teknologi i land, som karakteriseres som «autokratier». Dette gjelder i første rekke Kina, men også Russland.

SANKSJONER: Etter invasjonen av Ukraina er det gjennomført en rekke sanksjonspakker mot Russland. Også lenge etter en eventuell fred ønsker EU-kommisjonen strenge regler for teknologi-investeringer i land som Russland. Foto: Evgenia Novozhenina

Dette kan handle om kunstig intelligens, avanserte databrikker og svært avanserte datamaskiner.

Forslaget heter «The European Economic Security Strategy» og skal diskuteres på et EU-toppmøte de siste dagene av juni. Forslaget er omstridt blant EU-landene.

Strategien innebærer at EU i større grad skal styre hvordan europeiske selskaper investerer og handler rundt i verden.

Bakgrunnen er erfaringene med avhengigheten av russisk energi, som akutt ble et problem da Russland invaderte Ukraina.

VEKKER: Ukraina-krigen ble en vekker for EU-kommisjonen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

I forslaget nevnes risikoen for å bli svært avhengige av land, spesielt land med grunnleggende «»ulike verdier, modeller og interesser sammenliknet med EU», skrev Politico før forslaget ble lagt fram i Brussel.

EU-kommisjonen advarer mot å investere i avansert teknologi som kan styrke militær og annen etterretning til aktører som kan true internasjonal fred og sikkerhet.

Vanligvis bestemmer EUs medlemsland selv over eksportkontroll. I forslaget listes tre ulike områder opp, som skal kontrolleres nøyere.

FORSLAG: EU-president Ursula von der Leyen på vei for å presentere forslaget om strengere regler for teknologi-investeringer. Foto: Christophe Licoppe/EU Comm

1. Kontroll av utenlandske selskapers oppkjøp av kritisk infrastruktur/selskaper i Europa.

2. Kontroll med eksport av europeiske våpeneksport eller software, som kan brukes til spionasje til fiendtlige land.

3. Kontroll av europeiske investeringer i utlandet.

Hvis forslaget blir lov kan EU forhindre at viktige forsyningslinjer blir flyttet til f.eks. Kina med henvisning til at det kan true sikkerheten.

I forslaget nevnes spesielt «kvanteteknologi», teknologi som f.eks. kan brukes til å bryte passord.

