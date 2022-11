– Har åpnet døra på vidt gap for senaborter

Da domfellelsen Roe mot Wade ble opphevet i sommer, fremmet demokratene i California forslag om å skrive abortretten inn i delstatsgrunnloven.

Lovforslaget i California har fått navnet Proposition 1. Hvis det får et flertall av stemmene, vil California fra 2023 få en grunnlov som slår fast at abortretten ikke kan rokkes ved.

I dag kan man ta abort frem til fosteret anses som levedyktig i California. Siste frist er normalt sett uke 24. Etter dette utføres kun aborter om kvinnens liv og helse står i fare.

– Jeg kommer definitivt til å stemme ja til grunnlovsforslaget, sier Jayne Butler.

STEMMER JA: Jayne Butler og kjæresten Ben Fink skal stemme ja på lovforslaget. Foto: Fredrik Kalstveit

– Jeg synes det er viktig at kvinner har tilgang til trygge aborter uansett når de tar valget. Ved å skrive abortretten inn i grunnloven, får vi en trygghet, som vi føler vi ikke har akkurat nå.

Hun får støtte av kjæresten Ben Fink.

– Jeg synes at grunnlovsforslaget sender et viktig signal, nemlig at kvinners rettigheter må beskyttes. Vi har allerede delstatslover som gir kvinner rett til abort, men når det står i grunnloven, kan ikke lenger kvinners reproduktive helse lenger bli gjenstand for politisk spill.

– Det kan bli fritt vilt

Grunnlovsforslaget som nå står på valgseddelen, angir ikke noen tidsfrist for hvor sent aborter kan utføres.

Ifølge John Dennis, formannen av det republikanske partiet i San Francisco, kan dette føre til at aborter kan forekomme langt utover den nåværende tidsfristen.

– Abortretten i California var aldri truet. Demokratene dominerer begge kamrene av delstatskongressen og har dobbelt så mange registrerte velgere som oss. De sier de bare ville trygge abortretten, men hvorfor formulerte de da de en så vag lovtekst, som ikke spesifiserte noen tidsfrist for hvor sent aborter kan utføres? Nå har de åpnet døra på vidt gap for senaborter.

Formannen i det republikanske partiet i San Francisco tror lovendringen vil gjøre senaborter lovlige i California Foto: Fredrik Kalstveit

Inntil nylig hadde alle delstatene i USA tidsfrister for selvbestemte frem til minimum uke 20. Ifølge offisielle nasjonale tall ble likevel over 92 prosent av abortene utført før uke 14. Nesten 99 prosent før uke 20.

Selv om det altså er ytterst sjeldent at noen i det hele tatt ønsker å abortere langt inn i svangerskapet, mener Dennis at det nye lovforslaget kan føre til aborter etter både uke 30 og 35.

– Det kan bli fritt vilt. Se for deg at en lege utfører abort senere enn det delstatslovene tillater. Han eller hun kan slippe unna med å peke på grunnloven, som ikke oppgir noen tidsfrister eller krav om levedyktighet.

VENSTREKYSTEN: Vestkysten i USA kalles ofte for Left Coast på grunn av sin progressive politikk. Foto: Fredrik Kalstveit

– Forandrer ingenting

Margalynne Armstrong, som er jusprofessor ved Santa Clara School of Law i California, sier at grunnloven hypotetisk sett kan føre til sprikende oppfatninger av lovens bokstav, men at det er lite sannsynlig.

–Grunnlovsendringen går ikke imot lovene vi allerede har. Den underbygger dem.

Hun sier også at det ikke er uvanlig at grunnlover – inkludert delstatsgrunnlover – er mer generelle enn særlover. Ifølge Armstrong har arkitektene av lovtekstforslaget bevisst unngått å nevne tidsfrister, eller å bruke ordet «levedyktig».

INGEN FORANDRING: Margalynne Armstrong, som er jusprofessor ved Santa Clara School of Law i California, mener grunnloven vil få ingen praktiske følger. Foto: Fredrik Kalstveit

– Valget er bevisst, men intensjonen er ikke å legge til rette for senaborter. En har gjort det fordi man ønsker å anerkjenne kvinners selvbestemmelsesrett. Loven er et tilsvar på omgjørelsen av høyesterettsdommen, som fratok kvinner mye makt. Her vil man derfor gi kvinnen og legen mer makt på bekostning av lovgiverne. I tillegg har man tatt høyde for at teknologi og andre omstendigheter kan endre seg. Grunnloven kan derfor ikke være for rigid og spesifikk.

Meningsmålinger tyder på at om lag 70 prosent av innbyggerne i California vil stemme for lovforslaget.

– Hvis denne loven blir vedtatt, tror jeg den vil få svært få praktiske følger, avslutter Armstrong.