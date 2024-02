– Har akseptert det som skjedde

MARKERING: Hvert år arrangeres det en seremoni på Utøya til minne for de som ble drept. Her fra 2023. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

For tolv og et halvt år siden, den 19. juli i 2011, satt dansknorske Patrick Piscot (18) seg i bilen sammen med en gjeng venner fra Tynset.

Destinasjonen for turen: Utøya i Tyrifjorden.

Der skulle Piscot og en rekke andre politisk aktive venner tilbringe de neste dagene på sommerleiren til Arbeiderpartiets ungdomsparti (AUF).

Unge mennesker fra ulike deler av landet – og verden – var samlet med et felles mål om å utveksle bekjentskap og politiske ideer.

– Vi ble fortalt at vi var på det tryggeste stedet i verden akkurat da, sier han til TV 2.

– Han er et menneske

Anders Behring Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Åtte personer ble drept da en bombe gikk av i Oslo, mens 69 ungdommer på sommerleir ble drept på Utøya.

Januar i år var han i retten igjen.

I RETTEN: Breivik har saksøkt staten for det han mener er dårlige soningsforhold. Foto: Simen Askjer / TV 2

Denne gangen fordi han saksøkte staten på grunn av det han mener er uverdige soningsforhold, og fordi han ønsker å få mer kontakt med mennesker.

Piscot er ikke særlig opptatt av rettssaken, og vil ikke la den påvirke ham.

– Men han er et menneske, og jeg stoler på rettsvesenet, for jeg kan ikke gjøre noe annet, forklarer han i danske TV2 sitt program Skyggesiden, som omtalte Piscots historie først.



Nå forteller han historien sin også til TV 2 og norske lesere.

Romantikk, politikk, og ingen panikk

Patrick Piscot ble født og oppvokst i Danmark på 90-tallet, før han flyttet til Tynset i 2008.



DELER: Patrick Piscot er nå 30 år. Som 18-åring overlevde han terrorangrepet på Utøya. Foto: Privat

Han fant fort sin gjeng i det lokale AUF-laget. Der var det også mange søte jenter, og det var jo ikke akkurat en ulempe.

– Det var fellesskapet og det politiske engasjementet i lokallaget som tiltrakk meg, men det var jo mange fine damer der også, sier han lurt på telefonen til TV 2.

De første dagene på Utøya gikk til appeller, møter, og flørting. Det var rett og slett god stemning.

Fredag den 22. juli startet som en hvilken som helst annen morgen på Utøya.

STØRE PÅ BESØK: Jonas Gahr Støre, som i 2011 var utenriksminister, besøkte Utøya den 21. juli 2011. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Denne dagen jobbet jeg med beredskap, sier Piscot.

Sammen med et par andre gutter fikk de beskjed rundt klokka 17 om å gå rundt på øya for å samle alle sammen. De visste ingenting om det som hadde skjedd i Regjeringskvartalet bare halvannen time tidligere.

– Ingen ville si noe, men plutselig kom en løpende mot oss med telefonen i hånden, og brøt ut: «Har dere sett hva som har skjedd i VG?».

De fikk beskjed om å ikke fortelle noe om det de hadde fått se, for å unngå panikk.

Sa at de var på det tryggeste stedet i Norge

Vi går noen timer tilbake i tid, og beveger oss mot Oslo.

Klokken 15.20 får vaktsentralen i Regjeringskvartalet beskjed om en bil som står feilparkert utenfor hovedinngangen.

Fem minutter senere eksploderer bilen.

Holy crap. Eksploderte nettopp Oslo? — Gunnar R Tjomlid (@CiViX) July 22, 2011

Nødetatene er på stedet fire minutter etter at eksplosjonen gikk av, men for åtte mennesker er det likevel for sent.

Åtte mennesker ble drept momentant etter at den 950 kilo tunge gjødselbomba, som Anders Behring Breivik plasserte i varebilen, eksploderte.

Ti personer ble sendt til sykehus med livstruende eller alvorlige skader, mens flere fikk mindre skader.

Før bomben går i lufta, kan man på overvåkingsbilder se Breivik utkledd som politi bevege seg bort fra Regjeringskvartalet, før han setter kursen mot Tyrifjorden.

TERROR: Norge ble rammet av to katastrofale terrorangrep 22. juli. Her fra Regjeringskvartalet. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Tilbake til Utøya.

«Har dere sett det som har skjedd i VG?», sa en leirdeltaker til Piscot.

På VGs forside kunne han lese at det hadde gått av en bombe i Oslo sentrum, og at det trolig var et attentatforsøk.

– Statsministeren var i live, men vi så ikke noe om hvor mange som var drept, forklarer han.

Til tross for at de fikk beskjed om å ikke si noe om terrorangrepet til andre på øya, gikk det ikke lang tid før de fleste hadde hørt om det.

ANTE FRED OG INGEN FARE: Det tok en stund før sommerleirdeltakerne fikk høre om angrepet i Oslo. Bildet er tatt den 21. juli 2011. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Da fikk de tilbud om å snakke med Røde Kors, dersom de ikke fikk tak i familie som bodde eller oppholdt seg i Oslo.

– Vi fikk beskjed om at vi var på det tryggeste stedet i Norge akkurat der og da, og at politiet var på vei til oss.

Etter at alle deltakerne hadde vært samlet og pratet om det som hadde skjedd, fikk Piscot dra litt tidligere fra møtet.

– Jeg spurte en leder om det var greit at jeg dro fra samlingen, og det gikk fint.

Venninnen hans var veldig lei seg. Broren hennes bodde i nærheten av Regjeringskvartalet, og hun fikk ikke tak i ham. Piscot ville låne henne sin egen telefon, slik at hun kunne prøve å få kontakt.

UTØYA: 69 mennesker ble drept i terrorangrepet på Utøya. Foto: Aleksander Andersen / NTB Scanpix

De gikk ned til teltplassen, inn i et telt, og prøvde å få tak i broren uten hell.

– Plutselig hørte vi skudd, og gikk ut av teltet. Da så vi en politimann.

«Skjedde dette virkelig?»

Etter å ha sett politimannen tenkte han først at de var trygge.

– Men så kom en jente løpende mot oss, og bak henne kom … han … og han tok opp våpenet. Så skjøt han henne i hodet, rett foran oss.

Mens Breivik begynte å skyte mot teltene, la de på sprang for å komme seg bort.

– Vi flyktet i en båt hvor vi var elleve mennesker. Alle overlevde heldigvis, men han skjøt på båten vår, forklarer Piscot.

REDNINGSAKSJON: Her søker redningsmannskap etter mennesker. Foto: Andersen, Kristoffer Øverli Andersen / NTB Scanpix

Han tror at den store motoren bakpå båten var skillet mellom liv og død. Alle skuddene som kom mot dem ble nemlig tatt imot av motoren.

– Hadde det ikke vært for motoren bakpå hadde vi dødd.



Etter båtturen over Tyrifjorden gikk det i ett. Først ankom de Sundvolden hotell, der de ga vitneforklaringer. Det var foreldre, pårørende, venner, helsepersonell, presse, og politi. Alle ville prate med dem.

Noen timer senere fikk de lov til å dra hjem om de ønsket.

I TRYGGHET: De overlevende ble fraktet til Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En av kameratene hans ble hentet av foreldrene sine, og Piscot fikk sitte på med dem hjem.

Etter å ha kjørt hele natten, kom han hjem rundt klokken halv sju på morgenen.

– Jeg bare la meg i favnen på mamma og begynte å gråte med en gang. Jeg la meg bare i senga og fortalte henne om det som hadde skjedd til jeg sovnet.

– Etter jeg våknet en halvtime senere, tok jeg en dusj. Stod der og bare lukket og åpnet øynene for å sjekke, «Skjedde dette virkelig?», «Hva faen skjedde?»

Alt som har skjedd derfra, på godt og vondt, har vært en del av å komme seg videre fra 22. juli.



– Gråt i to timer uten stopp

De første tre ukene etter terrorangrepene var det begravelser nesten hver dag. Piscot rakk ikke å delta i noen av dem på grunn av en planlagt tur til Danmark.

– Der og da tok jeg et valg om å passe på meg selv. Jeg måtte bare akseptere at dette hadde skjedd, og sånn var det.

Patrick Piscot er nå 30 år gammel. Nå forteller han til TV 2 hvordan han har bearbeidet livet etter 22. juli.

OVERLEVDE: Patrick overlevde angrepet på Utøya. Foto: Privat

Først reagerte han med å bli følelsesmessig avstumpet, forklarer han.

– Jeg kunne fint snakke om det som skjedde, men jeg viste aldri noen følelser. Kjente ikke på dem.

Etter hvert eksperimenterte han med alkohol og andre rusmidler med et håp om å føle på noe. Hva som helst.

– Jeg drakk følelsene frem, men også bort. Jeg var i flere dårlige forhold hvor jeg var den som skapte drama. Også bare for å kjenne på følelsen av noe.

Det var ikke før 2019, da han sammen med et TV-team fra den danske kanalen Danmarks Radio, dro tilbake til Utøya for første gang siden terrorangrepet.

– Alle følelsene kom frem, og jeg gråt i to timer uten stopp. Det var veldig følsomt, men også veldig deilig. Lettende på en måte, forklarer han.

DRO TILBAKE: Åtte år etter angrepet dro Patrick tilbake til øya sammen med et TV-team. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Året før, i 2018, hadde han også møtt en jente som fikk ham til å innse at han ikke trengte å gå rundt å ha det så vondt. Han priser seg takknemlig for at hun lærte ham å åpne seg opp på nytt.

I løpet av den prosessen valgte han å akseptere og tilgi det som hadde skjedd ham – tilgi seg selv for det han hadde følt på.

Han måtte legge det bak seg.

– Det trenger ikke å bli tolket som at jeg nå tilgir han, eller mener handlingene hans er ok, for det er de ikke og det kommer jeg aldri til å tenke.

– Det som skjedde oss den 22. juli er utilgivelig for oss alle, men jeg har som jeg beskriver et behov for å legge det bak meg og har tilgitt at det har skjedd meg.

I dag lever han et liv for å hjelpe andre. Både gjennom musikk, som han lager selv, men også gjennom foredrag om livet han har levd.

– Min måte for å gå videre er ikke riktig for alle, men den er riktig for meg, avslutter han.