Håper på Oscar for sine «Oppenhomies»

For to år siden satt Trond Fausa Aurvåg på hotellrommet i New Mexico under innspillingen av «Oppenheimer» og så Oscar-utdelingen på TV.

– Det var da Will Smith klappet til Chris Rock, og det så jeg på direkten, gjenforteller han.

To år senere er det «Oppenheimer» som er det store samtaleemnet under Oscar-utdelingen. Fausa Aurvåg er på plass i Los Angeles der TV 2 treffer ham ved den røde løperen. Hvis alt klaffer kan «Oppenheimer» bli den store vinneren under nattens prisutdeling. Den er nominert til hele 13 priser.

STJERNEGALLERI: Trond Fausa Aurvåg (til venstre) sammen med Matt Damon, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Emily Blunt, Jason Clarke og regissør Christopher Nolan på den røde løperen på premieren til «Oppenheimer». Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters / NTB.

– Jeg har en god magefølelse på dette her, for den har jo vunnet mange priser tidligere også med Golden Globe og SAG-prisen. Jeg blir vel overrasket hvis den ikke vinner noen ting, men jeg tipper nok at den vil vinne noen priser, sier han til TV 2.

Da «Oppenheimer» hadde premiere i fjor sommer, ble den en umiddelbar suksess.

Kontrasten mellom filmen om atombombens far, J. Robert Oppenheimer, og Barbie, som hadde premiere samme dag, ga navn til Barbenheimer-fenomenet, der mange kinogjengere så begge filmene på samme dag.

«Oppenheimer» har nå snart passert en milliard dollar i inntjente kinopenger.

– Det er ikke hverdagskost for meg heller, så jeg er egentlig bare veldig glad for å få lov å oppleve dette, sier han.

Fausa Aurvåg har en liten rolle i filmen som den ukrainsk-amerikanske vitenskapsmannen George Kistakowskij, som samarbeidet med «Oppenheimer» om å utvikle og teste den første atombomben i ørkenen i New Mexico den 16. juli 1945.

TRINITY: Den 16. juli 1945 ble den første atomtesten, kjent som Trinity, utført i New Mexico. Uker senere brukte USA atombomber mot Hiroshima og Nagasaki. Foto: AP / NTB

Fausa Aurvåg har ikke fått plass inne i selve salen under prisutdelingen, men han skal se den fra Universal sin Oscar-fest. Der kan det bli god stemning utover kvelden når prisene deles ut.

– Jeg håper jeg får låne en Oscar-statuett for å kjenne hvordan det føles, sier Fausa Aurvåg.

«Oppenhomies»

Mens han har vært i Los Angeles har, han truffet de andre skuespillerne fra filmen. De er blitt en god vennegjeng som kaller seg «Oppenhomies», og som ble godt kjent med hverandre under de lange innspillingsdagene i New Mexico-ørkenen.

– «Oppenhomies» var egentlig bare en meldingstråd for å dele bil når vi skulle inn til Santa Fe og handle dagligvarer, men som ble en gruppe som lever den dag i dag. Vi driver og melder og sånn. Vi har blitt en liten gjeng, som jeg møtte her i går, sier han.

Fausa Aurvåg sier «Oppenhomies» består av rundt 17-18 skuespillere som hadde mindre roller i filmen, blant andre Jack Quaid kjent fra TV-serien «the boys» og David Krumholtz

– «Oppenhomies» er ikke de store stjernene. Emily Blunt utgir seg for å være i «Oppenhomies», det er hun ikke, sier han og ler.

– Heller ikke Matt Damon eller Cillian Murphy for de levde sitt eget liv på en annen resort, sier han.

OPPENHOMIES: Mange, men ikke alle på dette bildet er «Oppenhomies», ifølge Trond Fausa Aurvåg. Foto: Ian West / NTB.

Sluttet å spise

Fausa Aurvågs scenepartner Cillian Murphy regnes også som favoritt til å vinne prisen for beste mannlige hovedrolle. Og han er full av lovord om den irske skuespilleren.

– Han var en fantastisk type. Veldig jordnær og varm type. Det var ikke noen stjernenykker overhode, sier han.

Murphy måtte også gå kraftig ned i vekt for å spille den svært tynne «Oppenheimer».

– Jeg spurte ham om han hadde en doktor eller lege som hjalp med dietten eller noe sånt? No, I just stopped eating actually, sa han. Helt til kona hans sa at nå er det nok. Nå går du inn i et diettprogram med en lege, sier Fausa Aurvåg.

FAVORITT: Ifølge ekspertene ligger Cillian Murphy an til å vinne prisen for beste mannlige hovedrolle. Foto: AP / NTB

Første Hollywood-film

Selv om Fausa Aurvåg har fått internasjonal anerkjennelse for TV-serier som Lilyhammer og Norsemen, så har han aldri tidligere vært med i en Hollywood-film før «Oppenheimer».

– Herfra kan det bare gå nedover. Jeg peaker nå, fleiper han.

Skuespilleren, som er mest kjent for komedier, hadde lave skuldre og enda lavere forventninger da han ble spurt om å sende inn en audition-tape for Christopher Nolans nye spillefilm. Men Nolan likte det han så fra nordmannen, og dermed endte han opp i filmen.

Nolan, som står bak storfilmer som Inception og The Dark Knight, er en regissør alle skuespillere i Hollywood drømmer om å jobbe med.

STJERNEREGISSØR: Christopher Nolan, her avbildet under britenes svar på Oscar-utdelingen. Foto: Vianney Le Caer / AP / NTB.

Fausa Aurvåg må tenke seg om når han skal beskrive Nolan.

– Han har en humor, som er britisk i den forstand at han disser deg på en kjærlig måte som gjør at du får en kompisfølelse. Selv om jeg jo var skremt i starten, men så blir man jo vant til han også. Og han gir veldig presise og riktige regikommentarer underveis, sier han.

Han beskriver også regissøren som drevet og veldig fokusert.

– Jeg husker Cillian Murphy sa at «jeg klarer aldri å fange oppmerksomheten hans mer enn maks 2 minutter, eller så er han videre». Han skal liksom holde hjulene i gang og filme uansett vær, uansett forhold, sier Fause Aurvåg.

– Jeg har hørt også at han har en policy på å alltid blir ferdig før tiden og under budsjett. På den måten så har han ikke noen produsenter som kan plage han.

Muligheter i Hollywood

Nolan er kjent for å bruke mange av de samme skuespillerne om igjen. Cillian Murphy var med i Batman-filmene «Inception» og «Dunkirk» før han fikk hovedrollen i «Oppenheimer». Michael Caine har vært med i hele åtte Nolan-filmer.

Og det er ikke bare filmstjernene i de store rollene som går igjen. Den tidligere NHL-spilleren Sean Avery har fått små roller i både «Oppenheimer» og «Tenet».

Fausa Aurvåg håper han nå har klart å spille seg inn i stallen til stjerneregissøren.

LILYHAMMER: Trond Fausa Aurvåg sammen med Steven Van Zandt fra Lilyhammer. Nå håper han på nye muligheter i Hollywood. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

– Det er det jeg krysser fingrene for og håper at han ringer igjen, sier han.

Han sier også at han håper det vil komme andre tilbud fra Hollywood i fremtiden.

– Selv om jeg aldri kommer til å flytte hit for å prøve å gjøre det her, så er det alltid gøy å dra over for å gjøre en film. Så jeg håper jo selvfølgelig at det skjer noe mer. Men om det er på grunn av «Oppenheimer» eller ikke, det vet jeg ikke, sier han.

– Håper du kanskje å jobbe med et litt lettere tema enn atomkrig neste gang?

– Ja, nå har jeg gjort det. Så nå får jeg gjøre en komedie, sier han.