– Håper ikke jeg blir «askefast»

Islenderne venter i spenning på det som kan bli det største vulkanutbruddet på 240 år.

Men for Rakel Olsen (42) fra Drammen gjør noe enda mer spennende at hun våger å reise til hjemlandet nå.

– Jeg har nervene utenpå kroppen. Det er jo så store naturkrefter som er i bevegelse, forteller hun til TV 2.

Må rekke fødsel

Hun skal nemlig være til stede under en viktig fødsel.

Olsens svigerinne venter sitt aller første barn, og det var hennes sterke ønske at Olsen skulle være med på begivenheten.

– Jeg hadde ikke reist på dette tidspunktet hadde det ikke vært for fødselen, sier hun.

De to har kjent hverandre nesten hele livet og er veldig nære. Det til tross for at Olsen har bodd i Norge i 21 år.

– Jeg har bare én svigerinne. Det har hun også. Vi er som søstre, fortsetter Olsen.

SOM SØSTRE: Olsen (t.h.) og svigerinna María Barbara Árnadóttir er veldig nære. Foto: Privat

Fortsatt sjanse for utbrudd

Men reisen er ikke helt uten risiko.

I flere dager har man ventet på vulkanutbruddet sør på Island. Både flyplassen Keflavik og verdenskjente Den blå lagune ligger i nærheten.

Men utbruddet lar fortsatt vente på seg.

– Nå har jordskjelvaktiviteten gått ned. Det kan bety enten at vulkanutbruddet er i ferd med å dø vekk, eller så kommer mangaen høyere opp i jordskorpen og fører til mindre jordskjelv.

EKSPERT: Jostein Bakke ved institutt for geovitenskap på UiB følger tett med på jordskjelv- og vulkanaktiviteten på Island. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Det sier professor Jostein Bakke ved institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen.



Han understreker at sjansen for at det kommer snart er fortsatt til stede.

– Det er den absolutt, sier Bakke, og henviser til at islenderne nå skal bygge en beskyttelsesmur nær vulkanområdet.

Det ble bestemt nasjonalforsamlingen på Island i et hastevedtak natt til tirsdag.

– Jeg vil gi rikspolitiet fullmakt til å starte bygging av forsvarsverk for å verne kraftverket i Svartsengi, sa justisminister Guðrún Hafsteinsdóttir.

SKJELV: Islenderne driver med omfattende veiarbeid etter at mange jordskjelv har revet opp jordskorpen. Foto: Islands veivesen/Reuters.

– Kan bli katastrofe

Forrige uke ble innbyggerne i kystbyen Grindavík evakuert, etter en kraftig bølge av jordskjelv sørvest i landet.



Flere hus og veien er allerede skadet.

Dersom vulkanen skulle bryte ut, kan det bli alvorlige konsekvenser, ifølge Bakke.

– Det kan bli en katastrofe. Det er bygget for 3000 mennesker i Grindavik. Vulkanutbruddet kan ødelegge alt det. Og kraftverket forsyner nesten 30.000 mennesker med strøm, sier han.

Skjelvene de siste dagene har også blitt merket i hovedstaden Reykjavik. Det er dit Olsen har reist nå.



Flere døgn har det blitt registret hele 700 jordskjelv.

– De største skjelvene merkes godt, forteller Olsen.

Hun, og mange islendinger hun kjenner er nå bekymret for konsekvensene.

– Folk kan miste alt de eier. Det er så trist, sier hun.

REVET OPP: Flere veier er ødelagte etter jordskjelvene som har kommet hittil. Foto: BEN MAKORI/REUTERS.

Frykter å bli sittende fast

Olsen har planlagt å være på Island i to uker. Men hun er forberedt på at oppholdet kan bli lenger.

Vulkanutbruddet kan potensielt sete flytrafikken ut av spill.

– Jeg vet jeg kan bli «askefast», sier Olsen, og legger til at mannen hennes var nettopp det etter utbruddet i 2010.

Den gang førte et utbrudd fra vulkanen Eyjafjallajökull til problemer for flytrafikken over hele Europa.

Professor Bakke mener sjansene for askeproblemer denne gangen er rundt null.

– Da må en ha eksplosive vulkaner som kommer i kontakt med vann og is. Dette mulige utbruddet vil ikke gi de samme konsekvensene, sier han.

Men professoren utelukker ikke at utbruddet kan stanse flytrafikken på Keflavik.

– Det ville vært kritisk hvis det blir masse utslipp av svovelsyre og gasser. Vindretningen kan gjør at det treffer flyplassen, eller Reykjavik.

Olsen krysser fingrene for at flytrafikken kan fortsette, selv om et utbrudd skulle komme.

– Det hadde vært tung å bli det nå. Jeg har jo tross alt en jobb, og mange kunder som jeg skal følge opp, sier Olsen, som jobber som permanent make up-artist.