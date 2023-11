Sju uker før primærvalget sparkes i gang med nominasjonsmøtet i Iowa, annonserer det svært konservative og mektige Koch-nettverket at de stiller seg bak Nikki Haley (51).

I støtteerklæringen fra Americans for Prosperity (AFP), den politiske grenen av Koch-nettverket, skriver leder Emily Seidel at USA nå rives i stykker av ekstreme krefter på begge sider, og at det trengs en erfaren leder med politisk bakgrunn som kan få landet bort fra kanten av stupet.

DEBATT: Nikki Haley får ros for innsatsen i TV-debattene. Trump har ikke deltatt i noen av dem. Foto: Mandel Ngan / AFP / NTB

– Nikki Haley er den lederen, konstaterer Seidel.



Store pengesummer

Med støtten fra AFP, følger nærmest ubegrenset med valgkampmidler.

Haley vil også få et sterkt organisatorisk apparat i ryggen, med tilgang til epostaksjoner, aktivister som kan banke på dørene til folk og telefonkampanjer, skriver New York Times.

Nikki Haley Tidligere FN-ambassadør og guvernør i Sør-Carolina. Den eneste kvinnen som stiller som presidentkandidat for republikanerne. Har rettet kritikk mot Trump for hans påstander om at valget i 2020 ble stjålet fra ham tross manglende bevis. Var Sør-Carolinas første kvinnelige guvernør og USAs andre indisk-amerikanske guvernør.

– Jeg er beæret over å få støtten til AFP Action, og deres millioner av grasrotmedlemmer landet over, sier Haley selv i en uttalelse.

Americans for Prosperity ble grunnlagt i 2004 av brødrene Charles og David Koch. Koch-familien regnes som en av verdens rikeste.

Helt siden 80-tallet har Koch Foundation gitt store pengesummer til konservative og libertarianske organisasjoner og tankesmier.

MILLIARDÆR: Charles Koch er god for over 52 milliarder dollar, ifølge Forbes. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

De siste årene har det mektige nettverket brukt flere titalls millioner dollar på å fremme utenrikspolitiske budskap som står for det motsatte av det Nikki Haley har jobbet for, ifølge New York Times.

Mens Haley blant annet har presset på for amerikansk støtte til Ukraina i kampen mot Russland, har Koch-nettverket støttet grupper som mener USA ikke bør involvere seg i konflikten.

Men for Koch-nettverket er nå det viktigste at de tror Haley er den kandidaten som har størst mulighet til å slå Donald Trump i det republikanske primærvalget, og vinne over Joe Biden i presidentvalget november neste år.

At AFP støtter Haley, er et tydelig tegn på at hun er favorittalternativet til Trump blant etablissementet i Det republikanske partiet, skriver seniorreporter i CNN, Stephen Collinson.

«Fuglehjerne»



Koch-nettverket har det siste året brukt over ni millioner dollar på kampanjer mot Donald Trump, og hadde i sommer samlet inn mer enn 70 millioner dollar til valgkampkassen, ifølge New York Times.

Hvor mye penger de er villige til å bruke på Nikki Haley er ikke kjent, men selv fri tilgang til Koch-nettverkets pengebinge, er ikke nødvendigvis nok til å slå Donald Trump, mener TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

LEDER: Donald Trump leder soleklart på målingene. Foto: Charles Krupa / AP / NTB

– Trump har redusert innflytelsen til store økonomiske donorer i amerikansk politikk, sier Bergesen, og viser til at Koch støttet Jeb Bush i valget i 2016, mens Trump samlet inn penger fra grasrota.

Haley har fått det lite respektfulle kallenavnet «fuglehjerne» av Trump. Og at hun nå får støtte av rike og mektige, spinner han til sin fordel.

– Trump kaller Haley en globalist som ønsker frihandel og åpne grenser, og som støtter Kina. Da passer det bra at kapitalister som Koch støtter henne. Det passer i Trumps narrativ, sier Bergesen.

Urealistisk, men mulig

Trump har nå rundt 60 prosents oppslutning på målingene, mens Haley ligger på rundt 10 prosent.

At Haley skal kunne klare å hente inn det forspranget, fordrer den største nedsmeltingen av et presidentkandidatur noensinne, mener Bergesen.

– Akkurat nå virker det helt urealistisk at hun skal klare det. Men det betyr ikke at hun ikke kan klare det, sier Bergesen.

Det er nå er ett år til presidentvalget, og mye kan skje på den tiden.

– Å slå Trump ville vært helt uten sidestykke, men så pågår det samtidig nå ting i USA som er helt uten sidestykke, nemlig rettssakene mot Trump, sier Bergesen.

MYGSHOT: Eirik Bergesen mener vi ikke har fantasi til å forestille oss hva det vil si dersom republikanerne får en straffedømt mann som presidentkandidat. Foto: Fulton County Sheriff's Office

Så finnes det også en strategisk mulighet, ifølge Bergesen. For dersom alle de andre kandidatene i primærvalget kaster kortene samtidig og slutter seg om henne, kan hun begynne å puste Trump i nakken.

– Det har aldri så mange usikkerhetsmomenter i et valg noensinne, og det gjør det veldig vanskelig å spå hvordan dette kommer til å gå, sier Bergesen.